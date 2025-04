Czerwiec to prawie wakacje, tak jak piątek to już prawie weekend :).

Ten miesiąc mija mi pod znakiem czytania na balkonie (wreszcie jest ciepło!), sezonowych owoców i warzyw (młoda kapusta, szparagi, rabarbar). Co dzień spotykam się w kuchni z królową truskawką! Zobacz, co jeszcze wypełnia mi wolny czas w czerwcu.

1. „Nowa Jadłonomia. Roślinne przepisy z całego świata” Marta Dymek, cena. 69,90 zł

Kiedy tylko dowiedziałam się, że Marta Dymek wydaje kolejną Jadłonomię w papierowej formie nie mogłam się doczekać, dosłownie przebierałam nogami. Książka jest genialna, pięknie wydana, dopracowana w każdym szczególe, jak zawsze u Marty. Nowa Jadłonomia to zbiór przepisów roślinnych na dania z różnych części świata, które autorka przywoziła ze swoich licznych podróży. Teraz, kiedy wreszcie jest dostęp do świeżych warzyw warto zaprosić Martą do własnej kuchni. Rozdział o zupach jest wręcz obłędny!

2. „Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem” Paul Bloom, cena. 54,90 zł

Paul Bloom w swojej książce dyskutuje nad zasadnością empatii rozumianej, jako współodczuwanie emocji innych osób. Z wielkim zainteresowaniem sięgnęłam po tę pozycję, bo bywa, iż tak mocno angażuję się w pomoc podopiecznym (jako dietetyk), że sama chłonę ich uczucia (co bywa męczące). Bloom udowadnia, że, szczególnie w pracy z pacjentami, ale także w życiu, znacznie lepiej sprawdza się racjonalne współczucie oraz życzliwość. Dzięki temu podejmujemy racjonalne decyzje, niedyktowane silnymi bodźcami emocjonalnymi. Książkę „pochłonęłam”, kończąc ją z postanowieniem złapania dystansu, bez utraty jakości relacji z pacjentami. Warto przeczytać!

3. Herbata Wild apple&cinnamon Pukka, cena ok. 20 zł/opakowanie

Słynę z tego, że gdy wszystkim innym jest ciepło ja wciąż narzekam: „Chłodno mi! Czy możemy zamknąć już to okno?”. Jeśli jesteś taka jak ja spróbuj herbaty z dzikim jabłkiem i cynamonem Pukka. Nie rozgrzewa nadmiernie, ale zostawia miłe uczucie wewnętrznego ciepła. W składzie znajdziesz wyłącznie składniki pochodzące z upraw ekologicznych.

4. Pasta warzywna z nutą prawdziwego czosnku Rolnik, cena ok. 2,60 zł

Każdy sposób na zwiększenie spożycia warzyw jest dobry, dlatego ta pasta zagościła w mojej lodówce na dobre. Kompozycja brokułu, szpinaku i cukinii podkręcona czosnkiem świetnie nadaje się na kanapkę w towarzystwie nowalijek. Mniam!

5. Truskawki, cena ok. 10 zł/kilogram (w chwili, gdy to piszę :))

Mój romans z truskawkami jest burzliwy. Kilka lat temu miałam na nie alergię i musiałam omijać je szerokim łukiem, z wielkim żalem. Co roku próbowałam, czy może coś się zmieniło i…zdarzył się cud! Alergia minęła, teraz mogę się cieszyć truskawkami. 100 g świeżych truskawek pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę C i dostarcza 6,2 g błonnika pokarmowego. Korzystaj póki są!

