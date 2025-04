1. Suszone mango, Bakalland, cena ok. 8 zł

Produkt ten pochodzi wprost z tajskich upraw, dzięki czemu jest niezwykle intensywny w smaku. Mango należy do grona zaledwie kilku moich ulubionych owoców - obok niego znajduje się tylko ananas i... mirabelki :) Polecam ten przysmak jako przekąskę do pracy - najlepiej się sprawdzi w okolicy godziny 15:00, kiedy umysł i ciało domaga się czegoś słodkiego.

2. Herbata Jaśminowa, Ahmad Tea, cena ok. 14 zł

W jaśminowej herbacie zakochałam się podczas podróży do Tajlandii, w której ten smak jest obecny niemal na każdym kroku! Latem doskonale sprawdzi się jako baza do przygotowania mrożonej herbaty z dodatkiem ulubionych owoców. Ja polecam miks ze świeżym mango, cukrem trzcinowym i limonką. Samo zdrowie!

3. Ciasteczka kokosowe bez cukru Familijne, Jutrzenka, cena ok. 4 zł

To alternatywa dla wszystkich tych, którzy nie wyobrażają sobie popołudniowej kawy bez towarzystwa ciasteczek. Moja propozycja jest nie tylko smaczna, ale i zdrowa, ponieważ nie zawiera w sobie szklanki białego cukru (a to niestety zdarza się w niektórych przypadkach...). Jeśli dbasz o linię, twoje dziecko bez przerwy zajada się słodyczami lub masz problemy z utrzymaniem prawidłowego poziomu cukru we krwi - to jest coś dla ciebie!

4. Baton proteinowy, Excelent, cena ok. 7 zł

Zdarza ci się, że w ciągu dnia - w natłoku obowiązków - zapominasz o posiłku? Jeśli tak, zawsze miej przy sobie proteinowy baton. To nieprawda, że mogą go spożywać tylko ci, którzy intensywnie trenują. 8 godzin spędzonych w pracy również jest dla twojego organizmu totalnie wyczerpujące! Taki baton uzupełni wszelkie braki, które pojawiają się w organizmie w ciągu doby. I do tego masz masę smaków do wyboru - od migdałowo-pistacjowego, przez czekoladowo-orzechowy po limonkę z papają i cytrynę z maliną!

5. Pestki dyni, Siesta, cena ok. 5 zł

Pestki dyni to źródło beta-karotenu, potasu i wapnia, które to składniki odżywcze w ogromnym stopniu wpływają na nasze samopoczucie i... wygląd zewnętrzny! Dla przykładu beta-karoten poprawia wygląd skóry i korzystnie wpływa na naszą odporność, wapń z kolei hamuje apetyt, co wspomaga utrzymanie prawidłowej masy ciała, a potas jest nieoceniony jeśli chodzi o utrzymywanie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu (co bezpośrednio przekłada się na nasze dobre samopoczucie).

