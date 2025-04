Ludzi z syndromem TOFI spotykam w pracy dietetyka na co dzień. Kim są? To przeważnie osoby młode (zarówno kobiety i mężczyźni), prowadzące siedzący tryb życia, z aktywnością fizyczną bliską zeru (przejście z mieszkania do samochodu się nie liczy). TOFI jest zaś bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Co powinnaś wiedzieć o tym syndromie?

Reklama

Czym jest syndrom TOFI?

TOFI to skrót od angielskich słów thin outside, fat inside (szczupły na zewnątrz, gruby w środku). Syndrom ten oznacza nadmiar tkanki tłuszczowej w organizmie, przy prawidłowej masie ciała i niskiej masie tkanki mięśniowej. TOFI to także zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej brzusznej, zlokalizowanej wokół narządów wewnętrznych. Ten typ tkanki tłuszczowej jest aktywny metabolicznie, wywołuje insulinooporność, nasila przewlekły stan zapalny i, przez ucisk, zmniejsza wydolność narządów zlokalizowanych w jamie brzusznej.

TOFI bywa też nazywany NWO (z ang. normal weight obesity) – otyłość ukryta, otyłość przy normalnej masie ciała. Szacuje się, że nawet połowa osób z prawidłowym BMI może mieć otyłość ukrytą. Przerażające? Tak, bo konsekwencje są poważne. TOFI zwiększa ryzyko wczesnego wystąpienia cukrzycy typu II, miażdżycy, czy choroby niedokrwiennej serca. Wraz z tymi schorzeniami, rośnie zagrożenie wystąpienia ostrych stanów zagrażających życiu np. zawału serca, czy udaru mózgu.

Jak dowiedzieć się, czy jesteś TOFI?

Syndrom TOFI nie jest łatwy do zdiagnozowania. Nadmiar tkanki tłuszczowej często latami pozostaje niewykryty. Jak sprawdzić, czy problem dotyczy ciebie? Zaplanuj regularne wykonywanie badań profilaktycznych.

Na czym polega profesjonalna analiza składu ciała? Jak samodzielnie określić poziom tkanki tłuszczowej?

Stężenie glukozy i insuliny na czczo.

Badanie pozwala stwierdzić insulinooporność, która często idzie w parze z TOFI.

Kontrola ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie bywa częstym objawem TOFI.

Lipidogram, czyli stężenie cholesterolu z podziałem na frakcje LDL i HDL oraz stężenie trójglicerydów.

Nieprawidłowe wartości są związane z TOFI.

Powyższe badania są wskazówką, że syndrom thin outside, fat inside może dotyczyć właśnie ciebie. Najważniejsza jest jednak analiza składu ciała, która wskazuje faktyczny nadmiar tkanki tłuszczowej w organizmie. Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w ciele (tzw. body fat BF), nie powinna przekraczać 20% dla mężczyzn i 30% dla kobiet.

Pamiętaj, że badanie składu ciała może wykonywać i interpretować wyłącznie doświadczony dietetyk, który na bazie wyników zaplanuje odpowiednią dietą. Analiza składu ciała powinna być dodatkowo podparta badaniem usg jamy brzusznej, które potwierdzi otłuszczenie narządów wewnętrznych. Tkanka tłuszczowa umiejscowiona wokół narządów wewnętrznych, nie jest widoczna na zewnątrz w postaci oponki (tłuszcz zlokalizowany podskórnie), a osoby z otyłością ukrytą mogą mieć wystający i twardy brzuch.

Jak zapobiegać wystąpieniu TOFI?

Nie ma drogi na skróty. Racjonalna dieta oparta o nieprzetworzone produkty spożywcze i regularna aktywność fizyczna to jedyna recepta. Kiedy już masz TOFI, jak najszybciej zaplanuj kompleksowy plan działania. Pomagać powinni ci jednocześnie: dietetyk, trener i lekarz rodzinny. Miej świadomość, że walczysz o lata swojego życia.

Reklama

5 poważnych powikłań, którymi grozi "piwny brzuch"