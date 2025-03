Na co jest dobry patison? Sam nie jest lekiem, ale może być cennym składnikiem zdrowej diety. Nie przebadano wpływu jedzenia patisonów na organizm, ale wiadomo, że zawiera wiele cennych składników, w tym kurkubitacynę, której działanie zależy od dawki – w małej może być lekiem, w dużej natomiast – trucizną. Podpowiadamy, kiedy nie jeść patisona i jak go przygotować, żeby zdrowiu się przysłużył. Bo z patisona można zrobić nie tylko pyszny wege obiad.

Patison, znany również jako pattypan squash, to warzywo z rodziny dyniowatych, które jest nie tylko smaczne, ale również pełne wartości odżywczych. Oto kilka powodów, dlaczego warto włączyć patisona do diety:

Wspomaganie odchudzania. Dzięki niskiej kaloryczności i wysokiej zawartości błonnika patison jest idealnym dodatkiem do diet redukcyjnych. Pomaga w uczuciu sytości, co może zmniejszyć apetyt i wspomóc kontrolę wagi.

Wsparcie dla układu pokarmowego. Wysoka zawartość błonnika w patisonie wspomaga regularność wypróżnień i zdrowie jelit. Może również pomóc w zapobieganiu zaparciom.

Zdrowie serca. Potas zawarty w patisonie może pomóc w regulacji ciśnienia krwi, co jest ważne dla zdrowia serca. Błonnik z kolei pomaga w obniżeniu poziomu cholesterolu.

Wzmocnienie odporności. Witamina C wspiera układ odpornościowy, pomagając organizmowi w walce z infekcjami.

Zdrowie oczu. Antyoksydanty, takie jak luteina, mogą wspierać zdrowie oczu i zmniejszać ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej.

Wspomaganie zdrowej ciąży. Patisony zawierają znaczące ilości kwasu foliowego, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju płodu.

Patison ma również właściwości przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne i przeciwutleniające i jest stosowany w medycynie naturalnej do wspomagania gojenia się ran i poprawy męskiej płodności, a dokładniej: spermatogenezy, czyli tworzenia się i dojrzewania plemników.

Uwaga! Patison, jak inne dyniowate, może zawierać szkodliwą kurkubitacynę. Jeśli patison jest gorzki, zrezygnuj z jego jedzenia, bo to znak, że w warzywie jest obecny ten trujący związek chemiczny. Powstaje on naturalnie. Np. w cukinii wytwarza się, gdy roślina tworzy owoce podczas suszy. Najwięcej kurkibitacyny jest w świeżych nasionach patisona, które w medycynie naturalnej były wykorzystywane jako środek na pasożyty. Niewielkie ilości kurkubitacyny wykazują działania prozdrowotne, np. zauważono, że działa przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo.

Nie każdy przepis na patisony jest niskokaloryczny i zdrowy. Oto propozycja zdrowego posiłku przygotowanego z tego warzywa.

Składniki:

Sposób przygotowania: