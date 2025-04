Przygotuj to ciasto z wiśniami dla cukrzyka, a zajadać się nim będą dosłownie wszyscy. To zasługa dobrze dobranych składników i ich proporcji, a także połączenia wiśni z czekoladą, co zawsze daje świetny efekt smakowy. Ciasto jest słodkie w smaku, ale nie za słodkie, a wiśnie ze swoją cierpką nutą doskonale się tu wpisują. Ciasta dla cukrzyka, jak się przekonasz, mogą być zdrowe i pyszne.

Czy wiśnie to dobre owoce dla diabetyków? Tak, i to z kilku powodów:

Wiśnie mają niski indeks glikemiczny (22) , co oznacza, że powodują wolniejsze i bardziej stabilne wzrosty poziomu cukru we krwi w porównaniu do owoców o wysokim IG.

, co oznacza, że powodują wolniejsze i bardziej stabilne wzrosty poziomu cukru we krwi w porównaniu do owoców o wysokim IG. Błonnik zawarty w wiśniach pomaga spowolnić wchłanianie cukrów , co może pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy we krwi.

, co może pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy we krwi. Wiśnie są bogate w antyoksydanty , które mogą przynosić korzyści zdrowotne, w tym poprawę zdrowia układu krwionośnego i redukcję stanów zapalnych, co jest istotne dla osób z cukrzycą.

, które mogą przynosić korzyści zdrowotne, w tym poprawę zdrowia układu krwionośnego i redukcję stanów zapalnych, co jest istotne dla osób z cukrzycą. Owoce te są niskokaloryczne, co pomaga w zarządzaniu wagą, a utrzymanie prawidłowej masy ciała jest bardzo istotne dla osób z cukrzycą typu 2.

Wybieraj składniki o niskiej zawartości węglowodanów i niskim indeksie glikemicznym:

Wiśnie mają umiarkowaną zawartość cukrów, ale niski indeks glikemiczny, więc są bezpiecznym dla diabetyków dodatkiem do ciast. No i nadają im wyjątkowy aromat i smak!

Sięgaj po zamienniki zwykłej pszennej mąki. Jednym z nich jest np. mąka migdałowa. Ma niską zawartość węglowodanów i wysoką zawartość błonnika. Nawet razowa pszenna mąka dla cukrzyka jest lepsza niż zwykła, bo wolniej uwalnia węglowodany do krwi.

Zastępuj cukier słodzikami, które nie wpływają na poziom cukru we krwi lub robią to w umiarkowany sposób. Do takich bezpiecznych dla cukrzyka substancji słodzących należą: erytrytol, stewia, ksylitol.

Jeśli szykujesz ciasto z wiśniami z dodatkiem czekolady, sięgaj po tę gorzką (80% kakao lub więcej). Zawiera mniej cukru niż mleczna czekolada.

Możesz wzbogacić ciasto z wiśniami dla cukrzyka o dodatkowe zdrowe dodatki: np. orzechy. Dostarczają zdrowych tłuszczów i błonnika, choć są kaloryczne, więc nie szafuj nimi.

Monitoruj składniki odżywcze w przepisie. W naszym przepisie zrobiliśmy to za ciebie, ale w innych, zwłaszcza w przypadku cukrzycy typu 1, zawsze trzeba obliczyć zawartość węglowodanów netto w zjadanym cieście. Najlepiej policzyć to dla całego przepisu, odejmując zawartość błonnika od całkowitej liczby węglowodanów. Upieczone ciasto warto podzielić na równe kawałki. Potem

Ten naprawdę prosty przepis dostarcza ok.: 3129 kcal, 113 g białka, 117,8 tłuszczu, 428,5 g węglowodanów i 87,4 g błonnika, co sprawia, że w całym cieście jest ok. 341 g węglowodanów netto. Dzieląc ciasto na 12 mniej więcej równych kawałków, w każdym z nich będzie: 260 kcal, 9,4 g białka, 9,48 g tłuszczu, 35 g węglowodanów i 7,2 g błonnika, zatem węglowodanów netto będzie w kawałku ok. 28,4 g. Jeśli szukasz przepisów o jeszcze mniejszej zawartości węglowodanów netto, keto ciasta z wiśniami są tym, czego potrzebujesz. W nich jest 5,3-6,5 g węglowodanów netto w 1 kawałku.

Składniki:

200 g wydrylowanych wiśni,

500 g cukinii,

450 g mąki pszennej razowej,

100 g gorzkiej czekolady (minimum 80% kakao, najlepiej bez cukru),

125 ml mleka,

50 g orzechów włoskich,

5 jaj,

20 gramów gorzkiego kakao,

¾ łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej, a następnie odstaw ją na bok. Pokrusz dokładnie orzechy. Wbij do sporej miski jaja, dodaj erytrytol i mleko. Miksuj, aż erytrytol się rozpuści. Dodaj rozpuszczoną czekoladę, mąkę, orzechy, proszek do pieczenia i kakao. Miksuj na wolnych obrotach, aż powstanie jednorodna masa. Zetrzyj cukinię na grubych oczkach tarki, mocno ją odciśnij i dodaj do ciasta. Bardzo dokładnie wymieszaj. Na końcu wmieszaj łyżką w ciasto wiśnie tak, aby je rozprowadzić w całej masie ciasta. Włóż ciasto do formy wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw do piekarnika na 50-60 minut (wsadzony do ciasta patyczek nie powinien się oblepiać ciastem).

fot. Przepis na ciasto z wiśniami dla cukrzyka/Adobe Stock, juliasudnitskaya

