Twarogi sernikowe wiaderkach sprawdzają się świetnie do wypieku serników na różne okazje. Brak konieczności mielenia twarogu, znacznie przyspiesza przygotowanie dobrej jakości wypieków. Są praktyczne, wygodne w stosowaniu i zdrowe. Jaki twaróg na sernik wybrać? Sprawdzamy, które twarogi sernikowe mają dobry skład, bez zbędnych dodatków. Czym różnią się twarogi sernikowe dostępne na rynku?

W przypadku wybierana twarogu sernikowego nie ma miejsca na kompromisy w składzie. Dobry twaróg sernikowy powinien składać się jedynie z sera twarogowego, ale dopuszczalny jest dodatek śmietanki lub mleka i naturalnych kultur bakterii.

Choć większość dostępnych na rynku twarogów sernikowych ma naprawdę dobry skład, zdarzają się też pozycje z dodatkiem cukru, skrobi ziemniaczanej, zagęstników i barwników. Jeśli planujesz robić sernik z twarogu w wiaderku, i tak w późniejszym etapie musisz dodać do niego cukier i jakąś formę skrobi. Ich obecność składzie twarogu sernikowego nie jest więc dużym „przestępstwem”.

Mimo wszystko my decydujemy się na wybór twarogu sernikowego o 100% czystym składzie. Znalazłyśmy w marketach 10 produktów, które spełniają nasze kryteria: w składzie mają wyłącznie twaróg i inny nabiał.

Choć celem naszego testu jest wytypowanie najbardziej naturalnej i najzdrowszej propozycji twarogu w wiaderku, to nie jedyne kryterium wyboru idealnego sera na sernik. Każda gospodyni wie, że konsystencja sernika zależy od wykorzystanego twarogu.

Kuszące byłoby polecenie sera o najniższej kaloryczności i zawartości tłuszczu, by obniżyć potencjał tuczący sernika. Jeśli na co dzień przestrzegasz diety, interesuje cię zdrowy tryb życia i zwracasz uwagę na tabelkę z makroskładnikami, być może zainteresuje cię właśnie zawartość tłuszczu w twarogu do sernika.

Faktycznie to parametr, którym sery w wiaderkach znacząco się od siebie różnią. Teoretycznie możesz przygotować fit ciasta świąteczne, wybierając właśnie twaróg do sernika o najniższej zawartości tłuszczu. W praktyce bez sensu to robić, jeśli dla uzyskania idealnej konsystencji i tak będziesz musiała dodać do masy na sernik masła, by odtworzyć recepturę.

Sery o niskiej zawartości tłuszczu sprawdzają się za to przy wszystkich sernikach na zimno, które zagęszcza się galaretką lub żelatyną.

Twaróg na sernik Włoszczowa



Energia: 108 kcal/ 100 g

Tłuszcz: 6 g

Skład: mleko pasteryzowane, kultury bakterii mlekowych.

Twaróg na sernik ze spółdzielni mleczarskiej Włoszczowa ma bardzo dobry skład i jest uwielbiany przez polskich konsumentów. Szczyci się nawet otrzymaniem srebrnego medalu za „Najlepszy produkt” roku 2020.

Na opakowaniu jest też informacja o nowej, ulepszonej recepturze. To prawda! Kiedyś w skład tego produktu wchodziła skrobia, co dyskwalifikowałoby go z naszego zestawienia. Ulepszona receptura to przede wszystkim poprawa składu, w którym widnieje teraz jedynie mleko i kultury bakterii.

fot. Twaróg na sernik Włoszczowa/ Archiwum prywatne

Twaróg sernikowy President

Energia: 92 kcal/ 100 g

Tłuszcz: 4 g

Skład: twaróg.

Twaróg sernikowy President to kolejny produkt, który cechuje się poprawionym składem i lepszą recepturą. Kiedyś w skład twarogu sernikowego President wchodziło też mleko w proszku, śmietanka i inne dodatki, obecnie skład jest wręcz modelowy: to po prostu twaróg.

Zaskakuje też niska zawartość tłuszczu. Najniższa wśród serów z naszego zestawienia. Ser ten sprawdzi się więc do wszystkich fit wypieków i lekkich serników na zimno. Jeśli planujesz robić klasyczny pieczony sernik, pewnie będziesz musiała dodać do niego masła, by osiągnąć dobrą strukturę.

Zaletą twarogu sernikowego President jest też cena. Cena promocyjna w niektórych marketach może wynosić nawet 7 zł.

fot. Twaróg sernikowy President/ Archiwum prywatne

Twaróg sernikowy EXTRA - Jana

Energia: 110 kcal/ 100 g

Tłuszcz: 6 g

Skład: mleko pasteryzowane, kultury fermentacji mlekowej.

Spółdzielnia mleczarska „Jana” ze Środy Wielkopolskiej ma w swojej ofercie wiele ciekawych i naturalnych produktów nabiałowych. Są tu twarogi solankowe, zyskujące popularność wędzone twarożki i ciekawe kompozycje smakowe jak np. twaróg z czerwonym pieprzem.

Jednym ze sztandarowych produktów jest też twaróg sernikowy o bardzo dobrym, klasycznym składzie i standardowej zawartości tłuszczu. Możesz kupić go w wiaderku o pojemności 1 kg (klasycznej), ale też o pojemności 0,5 kg. To rzadko spotykane w przypadku twarogów sernikowych, a może być zaletą dla osób przygotowujących mniejsze porcje serników.

fot. Twaróg sernikowy w wiaderku Jana/ Archiwum prywatne

Twaróg sernikowy Piątnica

Energia: 204 kcal/ 100 g

Tłuszcz: 18 g

Skład: serek śmietankowy, twaróg.

Jeden z bardziej polecanych i kochanych twarogów sernikowych w Polsce. Twaróg z Piątnicy wyróżnia się dobrym składem, ale też bardzo wysoką zawartością tłuszczu. Dzięki temu ma też bardzo pożądaną, kremową i ciężką konsystencję.

Wysoki udział tłuszczu (nawet 4 razy więcej niż inne twarogi z zestawienia!) niekoniecznie musi być wadą. Fakt, nie przygotujesz dietetycznego deseru z wykorzystaniem twarogu z Piątnicy, ale za to do masy sernikowej nie musisz dodawać już masła. Taką informację umieścił też na opakowaniu producent.

fot. Twaróg sernikowy mielony Piątnica/ Archiwum prywatne

Twaróg Hanusi idealny do serników - Mlekovita

Energia: 111 kcal/ 100 g

Tłuszcz: 6,5 g

Skład: twaróg.

Kolejna propozycja twarogu sernikowego z idealnie prostym składem. Na opakowaniu tego produktu nie znajdziesz wcale jego składu. Oznacza to tylko jedno: w produkcie nie może być żadnych dodatków. Nazwa odzwierciedla wtedy skład, a producenci nie mogą dodawać nic więcej. W tym wypadku jest więc to tylko twaróg.

fot. Twaróg Hanusi do serników/ Archiwum prywatne

Twaróg sernikowy Pilos

Energia: 108 kcal/ 100 g

Tłuszcz: 6 g

Skład: mleko, kultury bakterii fermentacji kwasu mlekowego.

Wyroby marki Pilos dostępnej w Lidlu charakteryzują się zazwyczaj bardzo dobrym składem. Wyróżniałyśmy je już na przykład przy okazji testów owocowych jogurtów pitnych bez cukru.

Twaróg sernikowy firmy Pilos też jest godny polecenia. Powstał jedynie z polskiego mleka i bakterii mlecznych. Idealny do serników na zimno, ale przy przygotowaniu sernika pieczonego trzeba dodać do niego trochę masła.

Jego niewątpliwą zaletą jest też cena. W stałej ofercie kosztuje ok. 7 zł, a w promocjach można go kupić nawet za 5 zł/ kg.

fot. Twaróg sernikowy Pilos/ Archiwum własne

Twaróg sernikowy Kaufland

Energia: 117 kcal/ 100 g

Tłuszcz: 6,5 g

Skład: mleko pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej.

Kolejny ser twarogowy to propozycja wydawana pod marką własną sklepu Kaufland. To ser o bardzo prostym składzie i o standardowej zawartości tłuszczu. Zachęca do zakupu konkurencyjną ceną.

fot. Twaróg sernikowy Kaufland/ Archiwum prywatne

Twarożek kanapkowo-sernikowy Mój Ulubiony - Wieluń

Energia: 273 kcal/ 100 g

Tłuszcz: 26 g

Skład: śmietanka, kultury bakterii fermentacji mlekowej.

Mielony twaróg popularny nie tylko do wyrobu sernika, ale też do codziennego użytku np. na kanapki. Sprzedawany w opakowaniach o pojemności 200 g, 450 g i 1 kg. To też jeden z ulubionych twarogów do wyrobu sernika.

Jest bardzo smaczny, kremowy i gęsty. Nic dziwnego. Serek Mój Ulubiony jest też bardzo tłusty (26 g!), miej tego świadomość. To ponad 6 razy więcej, niż najchudszy w zestawieniu ser twarogowy President. Postaraj się nie dodawać do sernika z jego udziałem masła i innego tłuszczu.

fot. Twaróg sernikowo-kanapkowy Mój Ulubiony/ Archiwum prywatne

Twaróg sernikowy Melkpol

Energia: 209 kcal/ 100 g

Tłuszcz: 18 g

Skład: serek śmietankowy, twaróg.

Kolejny twaróg o kremowej konsystencji i dobrym składzie, idealny do klasycznych wypieków z serem. Polubią się z nim wszystkie osoby, którym odpowiada konsystencja twarogu z Piątnicy i sera Mój Ulubiony.

fot. Twaróg sernikowy Mlekpol/ Archiwum prywatne

Twaróg sernikowy z mascarpone President

Energia: 124 kcal/ 100 g

Tłuszcz: 8 g

Skład: twaróg, ser mascarpone 20% (śmietanka, mleko, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).

Firma President ma też w swojej ofercie drugi typ twarogu sernikowego. Ta propozycja to twaróg z dodatkiem tłustego serka Mascarpone. Dzięki jego dodatkowi ilość tłuszczu w twarogu sernikowym jest wyższa, a wypieki można przygotowywać bez dodatku masła i innych tłuszczów.

Taki twaróg sprawdzi się we wszystkich przepisach, w których należy zmieszać mascarpone z twarogiem sernikowym. Twaróg i Mascarpone występują tu w proporcji 4:1.

fot. Twaróg sernikowy z Mascarpone President/ Archiwum prywatne

