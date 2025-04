Świeża woda zawsze w zasięgu twoich rąk! To możliwe z najnowszymi produktami marki Brita. Filtrujące urządzenia są doskonałą alternatywą dla powszechnie kupowanej wody butelkowej. Będziesz bardziej ekologiczna, a do tego zaoszczędzisz pieniądze! Jak to możliwe? Filtrowanie kosztuje 20 gr za litr wody w przypadku używania filtra dzbankowego, zaś 13 groszy w przypadku butelki z filtrem. Dla porównania średni koszt 1 litra wody butelkowanej wynosi 1 zł.

Reklama

Lepszy smak

Obawiasz się, że filtrowanie wody nie poprawi jej walorów smakowych? To nieprawda. Filtry poprawiają smak i zapach wody. W przypadku filtrów dzbankowych dodatkowo zmniejszają twardość wody, czyli redukują osadzanie się kamienia w czajnikach/ekspresach do kawy oraz pozwalają na prawidłowe zaparzenie herbaty, bez brzydkiego, tłustego nalotu na powierzchni. Dzięki nim będziesz mogła cieszyć się najwyższej jakości smakiem swoich ulubionych napojów.

Butelka filtrująca BRITA fill&go VITAL

Butelka filtrująca Brita to nowe, stylowe i poręczne rozwiązanie dla osób, które pragną, mieć dostęp do smacznej i świeżej wody niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Mobilna butelka BRITA występuje w czterech energetycznych kolorach: niebieskim, różowym, fioletowym oraz limonkowym. Te barwy doskonale pasują do wielu stylizacji, zarówno casualowych, jak i sportowych.

butelki filtrujące BRITA fill&go VITAL

Butelka BRITA będzie trafionym prezentem dla osób, które dbają o swoje zdrowie i jednocześnie lubią otaczać się modnymi, stylowymi gadżetami. To prawdziwy must-have każdej aktywnej i dbającej o swoje zdrowie kobiety!

Picie wody jest ważne i zdrowe – wiem o tym bardzo dobrze, ale często zwyczajnie w świecie o tym nie pamiętam. W pracy kawa – jedna, druga, kolejna. Już kilka razy próbowałam wypracować rytuał codziennego picia wody, ale nie wychodziło. Gdy zaczęłam testować butelkę i dzbanek Brita sporo się zmieniło. Butelka stoi na moim biurku i przypomina mi o wodzie. Gdy zawartość się skończy, wystarczy kilka kroków do kuchni. Nie muszę wychodzić do sklepu, nie tracę czasu i pieniędzy. Dodatkowo moja butelka Brita jest w kolorze, który bardzo lubię.

- Gosia, redaktor działów Ślub, Praca i Finanse

butelki filtrujące BRITA fill&go VITAL

Dzbanek filtrujący wodę BRITA Marella Glamour

Ten dzbanek do filtracji wody kranowej to doskonały sposób na wprowadzenie blasku do wnętrza swojej kuchni czy domu. Występuje w trzech stylowych odcieniach z połyskującą pokrywką, która pięknie mieni się w świetle: stylowa czerń, ponadczasowy i elegancki granat oraz jasne srebro.

dzbanek filtrujący wodę BRITA Marella Glamour

Dzbanek BRITA Marella z linii Glamour nie tylko pięknie prezentuje się na stole w jadalni lub w salonie, ale pozwala też na bieżąco uzupełniać wodę, by móc ją mieć zawsze pod ręką. Mając w domu stylowy dzbanek filtrujący, z łatwością można także wyczarować ciekawą kompozycję na stole i zachęcić domowników czy gości do napełnienia szklanki świeżą wodą.

Odpowiednie nawodnienie jest dla mnie bardzo ważne - zazwyczaj wypijam od 1,5 do 2 litrów wody dziennie. Nie trudno się zorientować, że do tej pory wiązało się to z ciągłym dźwiganiem ciężkich zgrzewek. Teraz mam w domu dzbanek filtrujący marki Brita i mogę o tym zapomnieć. Nie muszę pamiętać o kupowaniu wody, bo wystarczy, że do dzbanka filtrującego wleję wodę z kranu i po kilku chwilach mogę cieszyć się jej wspaniałym smakiem. Dla mnie to oszczędność czasu i pieniędzy. W sklepie za 1,5 litrową butelkę wody muszę zapłacić ok. 2 zł, za tę samą ilość wody z dzbanka Brita płacę 30 gr. Różnicę widać gołym okiem!

- Karolina, redaktor działu Uroda, Dieta i Fitness

Dzbanek filtrujący wodę BRITA Marella Glamour

Produkty Brita możesz nabyć w sklepach: Neonet, Morele, Alto, Komputronik.