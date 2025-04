1 z 6

Rybak, Słodka Ania, ketchup łagodny

Skład:

koncentrat pomidorowy,

woda,

cukier,

skrobia modyfikowana

sól morska z mikroelementami,

błonnik (3%), kwasek cytrynowy,

przyprawy,

benzoesan sodu – konserwant,

witamina C (kwas askorbinowy).

Wartość odżywcza w 100 g:

Wartość energetyczna: 97 kcal

Tłuszcz: 0,2 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: > 0,1 g

Węglowodany: 21,9 g

w tym cukry: 15,9 g

Białko: 0,8 g

Sól: 1,2 g

Cena: ok 4-6 zł (310 g)

Ocena: 2 gwiazdki

Najmniej smaczny ze wszystkich testowanych ketchupów, czuć w nim przede wszystkim mieszankę cukru i soli, a nie pomidory. Nie ma octu w składzie. Ketchup Słodka Ania jest mocno rozwodniony, producent nie podaje zawartości pomidorów. Produkt jest konserwowany benzoesanem sodu i zagęszczany skrobią modyfikowaną oraz błonnikiem. Producent próbuje przekonywać, że dodatek błonnika to plus tego produktu, ale warto mieć świadomość, że spełnia on przede wszystkim rolę zagęszczającą.