Polacy powoli przekonują się, że warto stawiać na jogurty naturalne, bez dodatku cukru i pulp owocowych. Sprzedaż jogurtów naturalnych rośnie, ale jak zawsze warto dokładnie przyglądać się składom i deklaracjom producenta. Często najprostsze produkty takie jak chleb, czy jogurt kryją najbardziej zaskakujące niespodzianki w składzie.

Kryteria testu

Co brałam pod uwagę testując jogurty naturalne?



Najważniejsze kryterium:



brak mleka w proszku i białek mleka

Po co producent dodaje do jogurtu naturalnego mleko w proszku lub białka mleka? Robi się to, by poprawić konsystencję produktu, zwiększyć jego gęstość i objętość.

Jogurt a nietolerancja laktozy

Jogurt naturalny powinien składać się wyłącznie z dwóch składników mleka i bakterii jogurtowych. Jogurt jest produktem ukwaszonym, w którym laktoza została poddana częściowej fermentacji mlekowej z udziałem bakterii i uległa przemianie w kwas mlekowy.

Z tego powodu jogurty są najczęściej lepiej tolerowane niż mleko przez osoby z nietolerancją laktozy. Jeśli nie tolerujesz laktozy zwracaj uwagę na zawartość cukrów w jogurcie naturalnym, która w tym produkcie w zasadzie jest równoznaczna z zawartością laktozy. W grupie jogurtów naturalnych występują duże różnice w zawartości laktozy. Zawartość laktozy zwiększa dodatkowo dodatek mleka w proszku, czy śmietanki.

Inne kryteria:

dokładny opis bakterii probiotycznych

Nie wszystkie bakterie w jogurcie są bakteriami probiotycznymi. Bakteria probiotyczna powinna być opisana gatunkiem (np. Lactobacillus), rodzajem (rhamonus) i szczepem (tu konkretny numer). Niewielu producentów to robi.

Pamiętajcie, że nie warto kupować jogurtów 0%. Część witamin w jogurcie rozpuszcza i wchłania się tylko w obecności tłuszczu.

Kryteria o mniejszym znaczeniu to: cena, smak i konsystencja.

Sprawdź pełen test jogurtów naturalnych, zobacz oceny od najniższej do najwyższej.

Tola (marka własna Biedronki), jogurt naturalny, kremowy



fot. materiały prasowe

Skład:

mleko pasteryzowane,

mleko w proszku,

białka mleka,

żywe kultury bakterii jogurtowych.

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna: 70 kcal

Tłuszcz: 3,0 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,9 g

Węglowodany: 6,3 g

w tym cukry: 6,3 g

Białko: 4,4 g

Sól: 0,15 g

Masa: 190 g

Cena: 0,79 zł

Ocena: 2 gwiazdki

Za niską ceną nie idzie niestety wysoka jakość. W tym jogurcie zupełnie niepotrzebnie dołożono w składzie zarówno mleko w proszku, jak i białka mleka. Jogurt broni się dobrym smakiem i gęstą konsystencją. W produkcie nie zastosowano bakterii probiotycznych.

Danone, Activia jogurt naturalny

fot. materiały prasowe

Skład:

mleko,

mleko zagęszczone odtłuszczone lub mleko w proszku odtłuszczone,

białka mleka,

żywe kultury bakterii: jogurtowe (108 jtk/g), ActiRegularis Bifidobacterium CNCM I-2494 (4X107 jtk/g).

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna: 69 kcal

Tłuszcz: 3,4 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,2 g

Węglowodany: 5,1 g

w tym cukry: 5,1 g

Białko: 4,5 g

Sól: 0,15 g

Masa: 180 g

Cena: 1,59 zł

Ocena: 3 gwiazdki

Duży minus za dodatek białek mleka i mleka w proszku. Activia jest jedynym jogurtem na opakowaniu którego widnieje prawidłowo opisana bakteria probiotyczna wraz z podaną ilością bakterii probiotycznych. Z tego powodu Activia w stosunku do Toli zyskała jedną gwiazdkę więcej.

Bakoma, jogurt bio naturalny

fot. materiały prasowe

Skład:

mleko pasteryzowane bio,

śmietanka pasteryzowana bio,

żywe kultury bakterii jogurtowych oraz Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis.

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna: 65 kcal

Tłuszcz: 2,0 kcal

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,4 g

Węglowodany: 7,0 g

w tym cukry: 7,0 g

Białko: 4,8 g

Sól: 0,1

Masa: 140 g

Cena: 1,69 zł

Ocena: 4 gwiazdki

W składzie pojawia się śmietanka, co mocno podwyższa zawartość laktozy w tym jogurcie aż do 7 g. Przez to jogurt ten, mimo dobrego składu i zastosowania surowców pochodzenia ekologicznego nie jest właściwy dla osób z nietolerancją laktozy. Producent nie podaje również konkretnego szczepu bakterii probiotycznych.

Bakoma, naturalny gęsty 2,8% tłuszczu

fot. materiały prasowe

Skład:

mleko pasteryzowane,

żywe kultury bakterii jogurtowych oraz Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis.

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna: 58 kcal

Tłuszcz: 2,8 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,0 g

Węglowodany: 4,9 g

w tym cukry: 4,9 g

Białko: 3,3 g

Sól: 0,11 g

Masa: 150 g

Cena: 1,19 zł

Ocena: 5 gwiazdek

Jogurt o bardzo dobrym składzie, tani i powszechnie dostępny. Żadnych przykrych niespodzianek i niepotrzebnych dodatków, przyjemna, gęsta konsystencja. Szkoda tylko, że producent nie podaje konkretnych szczepów bakterii probiotycznych. Udostępnianie tej informacji to prawdziwa rzadkość.

