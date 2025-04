Banany są korzystne dla pracy zdrowych nerek. Mało tego, nie szkodzą nawet chorym nerkom, ale w połączeniu ze skutkami niewydolności nerek mogą stanowić już zagrożenie. Sprawdź, dlaczego Banany można jeść przy kamicy nerkowej, a dlaczego trzeba ich unikać przy niewydolności nerek.

Banany nie szkodzą nerkom z jednym wyjątkiem – przy niewydolności nerek nie powinno się ich jeść. Dlaczego? Ponieważ choroba powoduje wzrost poziomu potasu we krwi, a banany zawierają go całkiem sporo. Duży banan dostarcza nawet 487 mg potasu, co jest dawką zbyt wysoką przy niewydolności nerek. Wysoki poziom potasu we krwi stanowi zagrożenie dla serca. Z tego samego powodu wraz z bananami na listę zakazanych owoców przy niewydolności nerek trafiają też np. melony, pomarańcze, śliwki, rodzynki, daktyle i awokado.

To owoce o wysokiej zawartości potasu, czyli zawierające ponad 200 mg tego pierwiastka w porcji:

½ banana,

¼ awokado,

5 daktyli,

1 mango,

1 nektarynka,

1 pomarańcza,

½ papai,

½ szklanki śliwek czy soku śliwkowego,

1 kiwi,

½ szklanki melona,

½ szklanki rodzynek.

Tak więc choć banany nie szkodzą samym niewydolnym nerkom, to mogą zaszkodzić sercu wskutek nieprawidłowej pracy nerek. Niewydolne nerki nie są w stanie odfiltrować z krwi odpowiedniej ilości potasu. To dlatego jego poziom we krwi rośnie i może zagrażać sercu.

fot. Czy banany są dobre na nerki/ Adobe Stock, M.studio

Jakie owoce są dozwolone przy niewydolności nerek?

Do owoców o niższej zawartości potasu (poniżej 200 mg w porcji) i polecanych przy niewydolności nerek zaliczają się:

jabłka,

winogrona,

truskawki,

ananasy,

żurawina,

borówki,

grejpfruty,

gruszki.

Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie owoce zawierają mniej lub więcej potasu, więc nie można ich jadać w nadmiarze. Natomiast banany i pozostałe owoce klasyfikowane jako wysoko potasowe trzeba z diety wykluczyć przy niewydolności nerek.

Tak, okazuje się, że ze względu na zawartość potasu, witaminy B6 oraz magnezu, a także niską zawartość szczawianów, banany są bezpiecznym produktem spożywczym dla każdego, kto ma kamicę nerkową lub podwyższone ryzyko ich powstawania.

Dieta bogata w potas reguluje wydalanie wapnia, co sprawia, że w organizmie nie pozostaje zbyt dużo szczawianów formujących kamienie nerkowe. Regularne jadanie bananów zmniejsza ryzyko powstania kamieni nerkowych.

Magnez zawarty w bananach z łatwością łączy się ze szczawianami z pokarmów i zapobiega tworzeniu się kryształków szczawianowych w nerkach.

Z kolei witamina B6 pomaga nerkom i wątrobie pozbywać się zbędnych substancji chemicznych, oczyszczając je.

