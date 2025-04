Właściwie jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do picia soku z marchwi jest alergia na marchewkę. Wszystkie pozostałe przeciwwskazania są względne, czyli niekoniecznie trzeba całkiem rezygnować z marchwiowego soku. Jeśli należysz do osób, które mają niżej wymienione schorzenia, powinnaś skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, który podpowie ci, czy w twoim konkretnym przypadku trzeba sok z marchwi odstawić, czy można go pić, lecz z umiarem i jaka jego ilość będzie dla ciebie bezpieczna.

Poza alergią na marchew, picie soku z marchwi może być przeciwwskazane lub powinno być ograniczone w następujących przypadkach:

Cukrzyca . Sok z marchwi zawiera naturalne cukry i ma stosunkowo wysoki indeks glikemiczny, co może powodować szybkie podnoszenie poziomu cukru we krwi.

. Sok z marchwi zawiera naturalne cukry i ma stosunkowo wysoki indeks glikemiczny, co może powodować szybkie podnoszenie poziomu cukru we krwi. Problemy z nerkami . Osoby z chorobami nerek, zwłaszcza z przewlekłą niewydolnością nerek, powinny unikać nadmiernego spożycia soku z marchwi. Wynika to z wysokiej zawartości potasu, który może być trudny do wydalenia przez uszkodzone nerki.

. Osoby z chorobami nerek, zwłaszcza z przewlekłą niewydolnością nerek, powinny unikać nadmiernego spożycia soku z marchwi. Wynika to z wysokiej zawartości potasu, który może być trudny do wydalenia przez uszkodzone nerki. Hiperwitaminoza A . Osoby spożywające suplementy witaminy A lub żywność bogatą w witaminę A powinny być ostrożne z nadmiernym spożywaniem soku z marchwi. Chodzi o to, aby nie przekroczyć zalecanej dziennej dawki witaminy A, co może być szkodliwe dla zdrowia. Przedawkowanie witaminy A z diety zdarza się bardzo rzadko, najczęściej dochodzi do niego w wyniku nieprawidłowej suplementacji lub suplementacji i dużych dawek beta-karotenu z diety.

. Osoby spożywające suplementy witaminy A lub żywność bogatą w witaminę A powinny być ostrożne z nadmiernym spożywaniem soku z marchwi. Chodzi o to, aby nie przekroczyć zalecanej dziennej dawki witaminy A, co może być szkodliwe dla zdrowia. Przedawkowanie witaminy A z diety zdarza się bardzo rzadko, najczęściej dochodzi do niego w wyniku nieprawidłowej suplementacji lub suplementacji i dużych dawek beta-karotenu z diety. Ciąża i karmienie piersią . Wysokie spożycie witaminy A z suplementów i diety może być szkodliwe w czasie ciąży i karmienia piersią. Kobiety w ciąży lub karmiące powinny skonsultować się z lekarzem przed spożyciem dużych ilości soku z marchwi.

. Wysokie spożycie witaminy A z suplementów i diety może być szkodliwe w czasie ciąży i karmienia piersią. Kobiety w ciąży lub karmiące powinny skonsultować się z lekarzem przed spożyciem dużych ilości soku z marchwi. Interakcje z lekami . Sok z marchwi może wpływać na działanie niektórych leków, takich jak leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) z powodu zawartości witaminy K. Osoby przyjmujące takie leki powinny skonsultować się z lekarzem przed regularnym spożywaniem soku z marchwi.

. Sok z marchwi może wpływać na działanie niektórych leków, takich jak leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) z powodu zawartości witaminy K. Osoby przyjmujące takie leki powinny skonsultować się z lekarzem przed regularnym spożywaniem soku z marchwi. Zaburzenia metaboliczne . Osoby z niektórymi zaburzeniami metabolicznymi, które wpływają na metabolizm karotenoidów lub witaminy A, powinny unikać nadmiernego spożycia soku z marchwi. Do takich chorób należą m.in.: niewydolność wątroby, zespół Wolframa, niedobór enzymu beta-karoten-15,15'-dioksygenazy.

. Osoby z niektórymi zaburzeniami metabolicznymi, które wpływają na metabolizm karotenoidów lub witaminy A, powinny unikać nadmiernego spożycia soku z marchwi. Do takich chorób należą m.in.: niewydolność wątroby, zespół Wolframa, niedobór enzymu beta-karoten-15,15'-dioksygenazy. Problemy z wątrobą. Marskość, stłuszczenie wątroby lub przewlekłe zapalenie wątroby to stan, w którym narząd ten wymaga szczególnej troski i odpowiedniej diety. Picie dużych ilości soku z marchwi nie jest wtedy wskazane ze względu na możliwe zbyt duże obciążenie beta-karotenem.

fot. Czy sok z marchwi szkodzi na wątrobę/Adobe Stock, spyrako

Sok z marchwi spożywany w umiarkowanych ilościach jest zdrowy i może mieć korzystny wpływ na organizm, w tym na wątrobę. Beta-karoten i inne przeciwutleniacze obecne w soku z marchwi mogą pomagać w ochronie komórek wątroby przed uszkodzeniem oksydacyjnym. W dodatku sok z marchwi zawiera składniki wspierające naturalne procesy detoksykacyjne wątroby. Jednak w pewnych sytuacjach nadmierne spożycie soku z marchwi może być dla wątroby szkodliwe.

Mowa o hiperwitaminozie A, która może wątrobę uszkadzać. Najczęściej dochodzi do niej, gdy ktoś nieprawidłowo stosuje suplementy witaminowe, wypija olbrzymie ilości soku z marchwi lub leczony jest dużą dawką witaminy A i dostarcza jej dodatkowe duże dawki wraz z dietą, np. wraz s sokiem z marchwi.

Długotrwałe spożywanie pokarmu bogatego beta-karotenoidy może powodować karotenemię (zbyt wysoki poziom karotenów we krwi) i karotenodermię. To żółtawe zabarwienie skóry, świadczące o zbyt dużej dawce prowitaminy A. Kiedy spożywasz beta-karoten, organizm przekształca go w wątrobie i jelitach w retinol, aktywną formę witaminy A. Zatem karotenemia i karotenodermia mogą sygnalizować, że wątroba jest zbyt mocno obciążona beta-karotenem, co może jej szkodzić.

Trzecia sytuacja, w której sok z marchwi może szkodzić wątrobie to jej schorzenia – o tym pisaliśmy już wyżej, w przeciwwskazaniach do picia soku z marchwi.

