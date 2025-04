Kolagen jest to białko budulcowe stawów, kości i mięśni, którego produkcja w organizmie zaczyna spadać już od 25. roku życia. Warto suplementować ten składnik, zwłaszcza w przypadku większego zapotrzebowania. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się kolagen rybi. Od kolagenu wołowego i wieprzowego różni się tym, że ma mniejszą masę cząsteczkową, co sprawia, że jest łatwiej przyswajalny. Kolagen z ryb stosuje się przede wszystkim na poprawę elastyczności skóry, natomiast rzadziej mówi się o jego korzystnym wpływie na układ ruchu.

Reklama

Czym jest kolagen rybi?

Kolagen rybi powstaje przede wszystkim z resztek organizmów morskich takich jak łuski, ości, skóra i płetwy w procesie ekstrakcji, hydrolizy (czyli rozbicia białka na drobniejsze peptydy i aminokwasy), a następnie suszenia i rozpuszczania. Najlepiej przyswajalny jest hydrolizowany kolagen. Kolagen rybi składa się przede wszystkim z kolagenu typu I - jest najpowszechniejszą formą tego białka i występuje głównie w skórze i ścięgnach.

Kolagen rybi nie tylko na skórę, ale i stawy

Według naukowców kolagen rybi sprawdzi się, gdy dokuczają nam dolegliwości w obrębie stawów i kości.

Kolagen morski i jego pochodne okazały się korzystne i przydatne zarówno w zapobieganiu osteoporozie i chorobie zwyrodnieniowej stawów, jak i w ich leczeniu. Inne choroby związane z kośćmi mogą być również celem kolagenu, ponieważ jest on zdolny do zwiększania gęstości mineralnej kości, odkładania się minerałów, a co ważne, dojrzewania i proliferacji osteoblastów – piszą badacze z Uniwersytetu w Toronto, na łamach pisma Marine Drugs.

Właściwości kolagenu rybiego potwierdzone w badaniach:

przyspiesza gojenie ran,

redukuje zmarszczki,

poprawia elastyczność skóry,

regeneruje kości i stawy,

zwiększa gęstość mineralną kości,

chroni przed degradacją chrząstki,

zapobiega rozwojowi choroby zwyrodnieniowej stawów i osteoporozy,

wspiera regenerację mięśni,

przyspiesza rekonwalescencję po urazach.

Nie ma powodów, aby uważać, że kolagen rybi jest nieodpowiedni dla stawów. Może pomóc w poprawie elastyczności i regeneracji chrząstki stawowej oraz łagodzi ból stawów. Ale ma pewne ograniczenia. Jest mniej stabilny termicznie niż kolagen wołowy. Zawiera też głównie kolagen typu I, a chrząstka stawowa jest zbudowana głównie z kolagenu typu II, który pozyskuje się z drobiu. Przede wszystkim jednak suplementacja nie powinna zastępować leczenia. Kolagen działa uzupełniająco oraz profilaktycznie.

Jakie są jeszcze zalety kolagenu rybiego?

Stosowanie kolagenu rybiego jest przyjazne dla środowiska. Pochodzi on często z odpadów rybnych, jak ości i łuski, dlatego wpisuje się w ideę zero waste. Jest też chętnie stosowany ze względów religijnych, gdzie nie jest akceptowane pozyskiwanie tego białka z innych zwierząt. Co istotne, jeżeli stosujemy kolagen – niezależnie od pochodzenia – to na efekty należy poczekać co najmniej 4-12 tygodni.

Źródła:

Geahchan et al., Marine Collagen: A Promising Biomaterial for Wound Healing, Skin Anti-Aging, and Bone Regeneration. Mar Drugs. 2022 Jan 10;20(1):61. doi: 10.3390/md20010061,

Bourdon B et al.,Marine Collagen Hydrolysates Downregulate the Synthesis of Pro-Catabolic and Pro-Inflammatory Markers of Osteoarthritis and Favor Collagen Production and Metabolic Activity in Equine Articular Chondrocyte Organoids. Int J Mol Sci. 2021 Jan 8;22(2):580. doi: 10.3390/ijms22020580.

Czytaj także: