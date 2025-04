Olej kokosowy do smażenia to całkiem dobry pomysł. Tak użyty jest jednym z najzdrowszych olejów i jest najbardziej uniwersalny, bo znosi niższe i wyższe temperatury smażenia, choć do szykowania potraw stir-fry, wymagających najwyższych temperatur, już się nie nadaje. Jest dość neutralny w smaku, chociaż potrafi dodać lekko orzechowej, słodkawej nutki smakowej. Który wybrać – nierafinowany czy rafinowany olej kokosowy do smażenia? Podpowiadamy.

Tak, olej kokosowy spełnia warunki, jakie stawiane są olejom, na których można zdrowo smażyć. Ma wysoki punkt dymienia i jest stabilny, czyli w wysokiej temperaturze nie reaguje z tlenem.

Naukowcy wykazali, że nawet po 8 godzinach nieustannego smażenia na oleju kokosowym, jego jakość nadal pozostawała na zadowalającym poziomie. W dodatku badano olej kokosowy tłoczony na zimno. To ważne, bo wiele olejów roślinnych tłoczonych na zimno nie nadaje się do smażenia, albo można na nich smażyć w niezbyt wysokiej temperaturze. Np. do smażenia nie nadaje się olej lniany, słonecznikowy, z pestek winogron, z dyni. Oliwa, choć nadaje się do smażenia, to nie wolno jej za mocno podgrzać, gdyż zacznie dymić w temperaturze, która dla oleju kokosowego jest nadal bezpieczna.

Te wyjątkowe właściwości oleju kokosowego wynikają z faktu, że w 90% składa się on z tłuszczów nasyconych, które pod wpływem temperatury nie utleniają się. Z kolei wysoki punkt dymienia sprawia, że olej kokosowy można podgrzać do temperatury niezbędnej do prawidłowego smażenia, a wynosi ona 175-190 stopni Celsjusza.

Olej kokosowy w badaniu, które wspomnieliśmy, podgrzewano do 180 stopni. W tak wysokiej temperaturze nie pali się on, a więc nie powstają w nim szkodliwe substancje, jakie obecne są w innych nierafinowanych olejach roślinnych używanych do smażenia, zwłaszcza tych bogatych w kwasy omega-3.

Do wyboru masz dwa rodzaje oleju kokosowego do smażenia: nierafinowany oraz rafinowany. Co ciekawe, na obu można smażyć, gdyż obydwa mają dość wysoki punkt dymienia. Jednak ich dobór zależy od czegoś innego.

Olej kokosowy nierafinowany do smażenia

Można spokojnie na nim smażyć i nie martwić się o to, że zacznie się palić. Jednak podczas smażenia wydziela bardzo wyraźny aromat wyczuwalny ze sporej odległości… Sięgając po niego zastanów się, czy chcesz, aby cały dom pachniał ci kokosową smażeniną.

Olej kokosowy rafinowany do smażenia

Ma jeszcze wyższy punkt dymienia, który wynosi 204 stopnie. Nadaje potrawom lekki orzechowy i słodkawy posmak, więc idealnie nadaje się do deserów i potraw, którym taki dodatek smaków nie zaszkodzi. Nie wydziela intensywnego zapachu podczas smażenia.

Który olej kokosowy do smażenia wybrać?

Do smażenia w niższych temperaturach (160-180 stopni) można użyć oleju nierafinowanego (ma niższy punkt dymienia), a do smażenia w głębokim tłuszczu w dużej temperaturze (190 stopni) lepiej zastosować olej kokosowy rafinowany (ma wyższy punkt dymienia), który sprawdzi się też w niższych temperaturach.

Jednak nawet rafinowany olej kokosowy nie nadaje się do smażenia w bardzo wysokich temperaturach, gdyż w 204 stopniach zaczyna dymić i wytwarzać niezdrowe substancje. Wtedy lepiej sięgnąć np. po olej z awokado.

Oleju kokosowego można używać do szybkiego obsmażania, zwykłego smażenia, a nawet smażenia na głębokim tłuszczu w temperaturze 165-190 stopni. Można na nim smażyć mięso drobiowe, wołowe, wieprzowinę, warzywa, grzyby, czosnek, jaja.

Ponieważ olej kokosowy jest bogaty w tłuszcz nasycony, którego nie powinno się jadać w nadmiarze, zawsze po smażeniu odsącz usmażone kawałki mięsa, warzyw czy jaja na papierowym ręczniku. Pamiętaj też, że olej kokosowy prawie nie zawiera kwasów omega-3 (omega-6 i witaminy E też ma niewiele). Wszystko to sprawia, że nie jest uznawany za zdrowy tłuszcz, chociaż akurat do smażenia nadaje się całkiem nieźle i tak użyty jest mniej szkodliwy od wielu teoretycznie zdrowszych olejów roślinnych, np. smażonego oleju rzepakowego czy słonecznikowego.

