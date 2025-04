Jeżeli znudziła ci się zwykła kawa z mlekiem, szukasz napoju, który doda energii i zwiększy twoją czujność, jednocześnie nie powodując rozdrażnienia, to maca latte jest strzałem w dziesiątkę. Maca to roślina należąca do adaptogenów. Ma wiele cennych składników. Sprawdź, jak przygotować ten superzdrowy napój.

Jak działa maca latte?

Głównym składnikiem maca latte jest sproszkowany korzeń maca (nazywany żeń-szeniem peruwiańskim). Jest to roślina należąca do adaptogenów, czyli naturalnych substancji, które przywracają organizmowi zdrową równowagę w sytuacji stresu i fizycznego przemęczenia. Dodaje się ją do wielu posiłków w kuchni peruwiańskiej.

Korzeń maca jest bogaty w błonnik, witaminy i składniki mineralne, a także fitosterole, alkaloidy, glukozynolany, makaeny, makamidy, polifenole oraz saponiny, które cechują się szeregiem działań w organizmie. Ma delikatny korzenny, orzechowy smak.

Regularne spożywanie maca latte, dzięki zawartości składników korzenia, może powodować wiele dobroczynnych efektów:

zmniejszenie stresu,

zwiększenie ilości energii,

poprawa koncentracji,

poprawa libido,

łagodzenie objawów depresji i nerwicy,

łagodzenie zaburzeń miesiączkowania, objawów menopauzy i PMS,

pomoc w kontroli ciśnienia krwi,

wspiera pracę hormonów,

zwiększenie gęstości kości.

Przepis na adaptogenną maca latte

Przygotowanie energetyzującego napoju maca latte jest bardzo proste. Proszek z korzenia potrzebny do zrobienia napoju kupisz bez problemu w sklepach ze zdrową żywnością.

Składniki:

1 szklanka mleka roślinnego lub zwykłego,

1 łyżeczka proszku z korzenia maca,

szczypta cynamonu,

0,5 łyżeczki ekstraktu waniliowego do smaku,

opcjonalnie: syrop klonowy lub zdrowszy naturalny zamiennik cukru, np. erytrytol.

Przygotowanie:

Wymieszaj wszystkie składniki z wyjątkiem mleka. Dodaj mleko i podgrzej w niewielkim naczyniu. Użyj spieniacza, aby powstała pianka. Możesz też dodać spienione wcześniej ciepłe mleko.

Maca latte to napój, który dodaje energii, fot. iStock by Getty Images, Svittlana

Aby wzmocnić smak i kolor napoju, można dodać też kakao i odrobinę soli.

