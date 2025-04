Te wysokobiałkowe wrapy to dietetyczny hit. Mają tylko 2 składniki i nie zawierają mąki

Wrap z serka wiejskiego to doskonała alternatywa dla pszennych placków. Jest łatwy do zrobienia i powstaje tylko z 2 składników. Dietetyczna tortilla zawiera sporo białka i ma mało węglowodanów, dlatego jest zdrowa, a do tego smaczna.