Zastanawiasz się, czy cukrzyk może jeść miód? Tak się składa, że czasami miód może być wręcz wskazany, ale w większości sytuacji należy się ograniczać z jego jedzeniem. Choć zawiera mnóstwo cennych składników, to i tak jest kombinacją cukrów prostych, takich samych, jakie zawiera cukier stołowy. Z tego względu nie należy go jadać bez ograniczeń. Podpowiadamy, jakie miody wybierać przy cukrzycy i ile można ich zjeść.

Tak się składa, że w 2020 roku opublikowano pracę naukową, analizującą wpływ miodu na zdrowie cukrzyków. Wyniki są obiecujące, co wskazuje na to, że jeśli da się bezpiecznie włączyć miód w dietę cukrzyka, być może wręcz warto to robić.

Oto stanowisko naukowców: Dowody sugerują, że miód może mieć wieloaspektowe działanie, umożliwiające lepszą kontrolę glikemii, złagodzenie kilku zaburzeń metabolicznych i łagodzenie problemów cukrzycowych wywołanych stresem oksydacyjnym. Niemniej jednak wyniki pozostają niejednoznaczne, dlatego niezbędne są dalsze badania.

Tak, miód podnosi poziom cukru we krwi, ponieważ zawiera naturalne cukry, głównie glukozę i fruktozę. Glukoza szybko wchłania się do krwiobiegu, co może prowadzić do wzrostu poziomu cukru we krwi. Indeks glikemiczny miodu (IG) wynosi średnio ok. 58, więc teoretycznie ma umiarkowany wpływ na poziom glukozy we krwi. Dla osób z cukrzycą kontrolowanie spożycia miodu jest istotne, aby uniknąć gwałtownych skoków poziomu cukru.

Czy miód obniża cukier?

Nie można powiedzieć, że miód obniża poziomu cukru we krwi. Badania naukowe są w tej kwestii niespójne. Niektóre sugerują, że umiarkowane spożycie miodu, szczególnie w porównaniu do innych słodzików, może mieć mniejszy wpływ na poziom cukru i insuliny we krwi, dzięki zawartości fruktozy, która wolniej podnosi poziom glukozy. Mimo to, miód nie jest zalecany jako środek do obniżania cukru we krwi i powinien być stosowany z umiarem przez osoby z cukrzycą.

W cukrzycy typu 1, jak i typu 2, miód może być spożywany, ale w bardzo ograniczonych ilościach i tylko pod ścisłą kontrolą glikemii. Ważne jest indywidualne podejście i regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi po spożyciu miodu.

Miód a cukrzyca typu 1

Osoby z cukrzycą typu 1 powinny być bardzo ostrożne w spożywaniu miodu, ponieważ może on prowadzić do gwałtownych wzrostów poziomu cukru we krwi.

Ze względu na potrzebę dokładnego zarządzania poziomem glukozy, w przypadku cukrzycy typu 1 spożycie miodu powinno być minimalne lub całkowicie unikane.

Jeśli miód pojawi się w menu, konieczna jest precyzyjna korekta dawki insuliny, aby uniknąć hiperglikemii.

Miód a cukrzyca typu 2

Osoby z cukrzycą typu 2 również powinny spożywać miód z umiarem, ponieważ ma on wpływ na poziom cukru we krwi. Miód może być stosowany jako alternatywa dla cukru, ale w ograniczonych ilościach.

Warto konsultować się z lekarzem lub dietetykiem, aby ustalić, czy i ile miodu można bezpiecznie spożywać, zwłaszcza biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby dietetyczne i kontrolę glikemii.

Ilość miodu, jaką może spożyć cukrzyk, zależy od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia konkretnej osoby. Ogólnie, spożycie miodu przez osoby z cukrzycą powinno być bardzo ograniczone, zwłaszcza w przypadku cukrzycy typu 1.

Jeśli lekarz zezwala na spożycie miodu, zaleca się, aby nie przekraczać 1-2 łyżeczek dziennie, i to w ramach zbilansowanej diety, w której ogólny poziom węglowodanów jest kontrolowany. Ważne jest monitorowanie poziomu cukru we krwi po spożyciu miodu, aby dostosować dietę do reakcji organizmu.

Jest jedna sytuacja, w której miód może być dla cukrzyka wręcz wskazany. To hipoglikemia, w której poziom cukru we krwi spada do niebezpiecznie niskiego poziomu. Wtedy właśnie warto wykorzystać to, że miód potrafi szybko podnieść poziom cukru we krwi. Wystarczy wtedy podać cukrzykowi łyżkę miodu i nawet wskazane jest, aby był to miód o wysokim IG: faceliowy, nektarowy, leśny.

fot. Ile miodu może zjeść cukrzyk dziennie/ Adobe Stock, Lubo Ivanko

Za najlepsze dla cukrzyka uważane są miody:

akacjowy,

lipowy,

wrzosowy.

Zawartość glukozy i fruktozy jest wyższa w miodach nektarowych (ponad 60%) i niższa w miodach kwiatowych (45%). Dlatego lepsze dla cukrzyka są miody kwiatowe.

Cukrzyk zawsze do miodu powinien podchodzić ostrożnie

W łyżce miodu znajdują się średnio 64 kalorie pochodzące z ok. 17 g węglowodanów, które są cukrami prostymi. To glukoza i fruktoza. Od ich proporcji zależy indeks glikemiczny miodu, a wynosi on dla miodu od 30 do 87, a nawet do 89.

Proporcja fruktozy do glukozy waha się w miodzie od 0,4 do 1,6. Im więcej jest fruktozy, a mniej glukozy, tym IG niższy i odwrotnie. Dlatego wśród miodów wyróżnia się lepsze i gorsze dla cukrzyka. Oczywiście te lepsze to miody o niższym indeksie glikemicznym.

Należy jednak pamiętać, że wartość IG dla poszczególnych gatunków miodu jest orientacyjna i nigdy nie wiadomo, jaki tak naprawdę ma indeks glikemiczny kupiony miód. Po pierwsze jest tak dlatego, że pszczoły mają za nic nasze preferencje dotyczące miodu i produkują go z tego, co mają pod ręką. Dlatego teoretycznie np. czysty miód lipowy może być miodem wyprodukowanym głównie z lipy, ale z dodatkami z innych gatunków kwiatów.

Po drugie, część miodów jest sztucznie dosładzana, jeśli więc nie masz dostawcy miodu w postaci zaprzyjaźnionego uczciwego pszczelarza, jako cukrzyk do każdego miodu musisz podchodzić z pewną rezerwą.

Czy cukrzyk może jeść miód spadziowy?

Miód spadziowy, mimo że jest mniej słodki niż miód nektarowy, nadal zawiera węglowodany, które mogą podnosić poziom cukru we krwi. Może mieć nieco niższy indeks glikemiczny (IG 60) niż niepolecane cukrzykom miody (miód faceliowy — IG 87, leśny — IG 89), gdyż zawiera więcej fruktozy niż glukozy, ale osoby z cukrzycą i tak powinny spożywać go z dużą ostrożnością. Jeśli zostaje włączony do diety, należy kontrolować ilość i monitorować poziom glukozy po jego spożyciu.

Czy cukrzyk może jeść miód gryczany?

Miód gryczany, podobnie jak inne rodzaje miodu, zawiera węglowodany, które wpływają na poziom cukru we krwi. W dodatku należy do miodów o średnim IG. Jest bogaty w przeciwutleniacze i ma intensywny smak, ale cukrzycy powinni spożywać go naprawdę w małych ilościach lub zrezygnować z niego

Miód gryczany może mieć korzystne właściwości zdrowotne, ale jego spożycie u cukrzyków musi być dokładnie kontrolowane, aby nie zaburzyć równowagi glikemicznej.

