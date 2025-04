Posiłek w formie sałatki arbitralnie kojarzy nam się ze zdrowym, jednak nie zawsze takim jest. Pomijając dodawane do warzyw niekiedy tuczące dodatki, jak np. majonez, to często jest to po prostu posiłek mało odżywczy i niezaspokajający głodu. Połączenie warzyw z niepozornym składnikiem, jakim jest serek wiejski, powoduje, że sałatka staje się znacznie bardziej zbilansowanym i odżywczym daniem. Po zjedzeniu energia utrzymuje się dłużej i nie pojawia się nieprzyjemne ssanie w żołądku.

Szybka sałatka z serkiem wiejskim. Jeszcze więcej zdrowia

Mimo swojej prostoty sałatka z serkiem wiejskim to bogactwo cennych składników. Do tego jest niskokaloryczna i sycąca. Dzięki obecności twarogu jest źródłem pełnowartościowego białka, które dostarczy organizmowi wszystkie aminokwasy w odpowiednich proporcjach.

Serek wiejski jest również dobrym źródłem wapnia, pierwiastka wspierającego zdrowie kości i równowagę hormonalną. Daje też dłuższe uczucie sytości i spowalnia opróżnianie żołądka. Znajdziemy w nim witaminy z grupy B, selen i fosfor.

Badania pokazują, że sięganie po ten twaróg może poprawiać nastrój, pamięć i koncentrację. To ważne zwłaszcza dlatego, że wielu Polaków nie spożywa wystarczającej ilości nabiału. Regularne jedzenie serka wiejskiego może też wspomagać dietę odchudzającą, ponieważ jest to produkt bez cukru i ma niewiele kalorii. Zawiera probiotyki, które dbają o mikrobiom jelitowy i poprawiają trawienie.

Zalet dodawania serka wiejskiego do posiłków jest więcej. To także dobry wybór z tego względu, że pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Duża ilość białka spowalnia wchłanianie glukozy w układzie pokarmowym, dzięki czemu zapobiega nagłym jej skokom.

Niestety nie każdy może jeść ten nabiał. Serek wiejski zawiera laktozę, dlatego nie jest polecany osobom z nietolerancją tego cukru mlecznego. Poza tym może zawierać sporo soli, dlatego osoby za nadciśnieniem lub będące na diecie niskosodowej powinny sprawdzać skład i wybierać produkt z mniejszą ilością sodu.

Ekspresowa sałatka z serkiem wiejskim – przepis

Połączenie serka wiejskiego z warzywami czyni sałatkę posiłkiem dużo bardziej zrównoważonym. Przygotowanie zajmie ci dosłownie kilka minut.

Składniki:

serek wiejski,

pomidorki koktajlowe,

ogórek,

czerwona cebula,

świeży koperek lub natka pietruszki,

oliwa z oliwek,

odrobina octu winnego białego,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

W misce wymieszaj warzywa z solą. Pozostaw na chwilę, a kiedy warzywa puszczą soki, odlej wodę. Następnie dodaj serek wiejski, odrobinę białego octu winnego i wymieszaj. Dodaj świeże zioła, oliwę z oliwek. Na koniec wszystko delikatnie wymieszaj.

Sałatka z serkiem wiejskim, fot. iStock by Getty Images, OlyaSolodenko

Dodatki do sałatki z serkiem wiejskim. Z czym ją podawać?

Sałatkę możesz jeść bez żadnych dodatków, ale jeżeli potrzebujesz bardziej urozmaiconej, wykwintnej czy pożywnej wersji, to możesz podawać ją np. z chlebkiem pełnoziarnistym, tostami, grillowanym kurczakiem, makaronem, daniem z makaronem albo grillowanymi owocami morza.

