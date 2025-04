Ceny rosną w zastraszającym tempie i widzi to każdy konsument. W ostatnim czasie podrożały szczególnie warzywa i owoce, które przecież są niezbędnym składnikiem zdrowiej diety. Media obiegły „paragony grozy” ukazujące ceny papryki, kalafiorów i nie tylko… Nie rezygnuj z jarzyn z uwagi na wysokie ceny – takie podejście przypłacić możesz zdrowiem. Podpowiadam, co zrobić, by ograniczyć wydatki na warzywa i owoce, jednocześnie nie tracąc na jakości diety oraz zdrowiu rodziny.

Szukaj atrakcyjnych promocji i modyfikuj przepisy – większość przepisów przyjmie dowolne warzywa. Zamiast drogiej faszerowanej papryki zrób faszerowaną cukinię, bakłażana, lub nafaszeruj liście kapusty. Nie przywiązuj się do warzyw, które wymieniają autorzy przepisów. Większość z nich naprawdę nie straci na drobnych modyfikacjach i zamiennikach.

Promocji szukaj bezpośrednio w marketach, gazetkach promocyjnych, lub aplikacjach zbierających promocje z różnych sklepów, np. w aplikacji Blix.

Aplikacja TooGoodToGo jest wymieniana w każdym tekście z cyklu „tanie odżywienie”. To sposób by zaoszczędzić na jedzeniu, ale też, by nie obniżać zawartości warzyw w jadłospisie. Apka służy do kupowania jedzenia, które zostało w sklepach i restauracjach (często pod koniec dnia), a jest jeszcze zdatne do spożycia. Zamawiasz paczkę niespodziankę w atrakcyjnej cenie i odbierasz ją w umówionym punkcie o ustalonej godzinie.

Moją ulubioną funkcją TooGoodTooGo jest właśnie możliwość zdobywania warzyw i owoców w atrakcyjnych cenach. TooGoodToGo to nie tylko stacje benzynowe, restauracje i kawiarnie. Znajdziesz tu też sklepy spożywcze, a nawet warzywniaki. Ja zazwyczaj poluję na paczki z pobliskiego warzywniaka i supermarketu, oznaczone jako „mix veggie”. W niedawnym łupie za ok. 12 złotych udało mi się zdobyć ponad 5 kg różnorodnych warzyw: marchewki, pietruszki, buraki, ziemniaki, faszerowane kiszone ostre papryczki, kiszone ogórki, jabłka i gruszki, a także kilka pęczków świeżych ziół.

Żaden z okolicznych sklepów i warzywniaków bierze udziału w akcji? Zaproponuj zaprzyjaźnionemu warzywniakowi dołączenie do programu lub podpytaj o opcję zakupu resztkowych warzyw we własnym zakresie.

Warzywa i owoce mrożone, są tak samo wartościowe, jak warzywa świeże! Są zazwyczaj pozyskiwane w sezonie, więc mogą być wręcz zdrowsze, jeśli dojrzewały w pełni słońca. Mrożenie nie powoduje utraty witamin, a pozwala na zakup warzyw w atrakcyjnych cenach. Zimą brokuły, szpinak czy mieszanki warzywne z mrożonek będą tańsze, niż te świeże.

Pamiętaj, że marzec to jeszcze nie czas na czereśnie, truskawki, a nawet nie sezon na paprykę czy pomidory. Nie poddawaj się panice i nagonce, którą podkręcają często media, wskazując horrendalne ceny za produkty, które… zawsze były drogie w marcu. Zdecydowanie zwracaj uwagę na cenę wybieranych warzyw i owoców, ale miej świadomość, że cena śliwek liczona w dziesiątkach złotych za kg w marcu jest standardem. Zakupy planuj zgodnie z kalendarzem sezonowości i wybieraj lokalne produkty. Pamiętaj, że na rosnące ceny importowanych produktów w dużej części ma wpływ droższy transport. Jeśli wybierzesz warzywa i owoce, które go nie wymagają, ich ceny nie powinny aż tak szokować.

fot. Sposoby na zaoszczędzenie na warzywach i owocach/ Adobe Stock, wifesun

Korzystaj z warzyw puszkowanych, np. pomidorów, fasoli, kukurydzy… Choć jedzenie w puszkach bywa kontrowersyjne, jest bezpieczne dla ludzi. Zdecydowanie zdrowiej jeść pomidory z puszki, niż nie zjeść ich wcale.

Suszone warzywa są dobrym źródłem błonnika, choć mają np. trochę mniej witaminy C niż warzywa świeże. Mimo wszystko mogą być dobrym dodatkiem do warzyw, np. do zupy. Barszcz czerwony z buraków suszonych wychodzi doskonały, suszone warzywa możesz dorzucić też do sosów. Jeśli lubisz grzyby, w sezonie grzybowym przygotuj grzyby suszone i dodawaj je do różnych potraw, grzyby są zdrowe i odżywcze.

Jedzenie zgodne z sezonowością zawsze będzie sposobem na oszczędzenie. Nawet z zimowych warzyw da się stworzyć zbilansowaną i zdrową dietę! Do warzyw zimujących i korzeniowych dorzuć warzywa i owoce mrożone, a na pewno zapewnisz sobie pełen komplet minerałów i witamin.

Ziemniaki, cebula, marchewka, seler, czosnek i jabłka też zbilansują ci jadłospis. Choć jesteśmy przyzwyczajeni do różnorodnych produktów, da się otrzymać komplet witamin i minerałów najniższym kosztem bez kompromisu zdrowotnego.

fot. Tanie warzywa i owoce/ Adobe Stock, Alliance

Nie szkoda ci wydać 10 zł na pęk kiełbasy, ale tyle samo na warzyw to już dużo? Zmień priorytety, przejrzyj już istniejące wydatki żywieniowe i wprowadź ekonomiczne sposoby na oszczędność. Wykorzystuj na co dzień strączki i kasze. Unikaj wydatków na napoje, soki, przekąski, postaraj się ograniczyć ilość spożywanego mięsa.

Nie daj sobie wmówić, że jedynym sposobem na zapewnienie zdrowej diety rodzinie, jest korzystanie z najwyższej jakości warzyw i owoców BIO. Fakt może być to dodatkowy sposób na przekonanie się o ich jakości, ale to drugorzędna sprawa. Lepiej zjeść więcej owoców i warzyw bez certyfikatu BIO, niż zjeść ich mniej, ale z etykietą BIO/EKO. Boisz się pestycydów i zanieczyszczeń? Praktykuj moczenie warzyw i owoców w sodzie oczyszczonej.

Wiele supermarketów przecenia warzywa (szczególnie te pakowane w folię), np. rukolę, szpinak, sałatę pod koniec dnia. Możesz upolować tak warzywa i owoce 30, a nawet 70% taniej. Miej oczy szeroko otwarte i wypatruj takich promocji. Pamiętaj jednak, że by prawdziwie zaoszczędzić, musisz realnie zużyć dany produkt lub w porę go zamrozić.

fot. Tanie a zdrowe zakupy z warzywami i owocami/ Adobe Stock, stokkete

Niekiedy tańsze zamienniki produktów spożywczych wcale nie są zdrowsze, a bywają gorsze jakościowo. Czasem zamiana jednego produktu na inny nie będzie miała jednak dużego znaczenia w odniesieniu do wartości odżywczych posiłku. Da się zdobyć tę samą dawkę witamin, minerałów i składników odżywczych tańszym kosztem. Oto kilka przykładów:

Awokado zamień na pastę z buraka z dużą ilością oliwy z oliwek – oliwa z oliwek ma te same tłuszcze, co awokado, burak też jest źródłem potasu i folianów;

z dużą ilością oliwy z oliwek – oliwa z oliwek ma te same tłuszcze, co awokado, burak też jest źródłem potasu i folianów; Bataty zamień na miks ziemniaków z marchewkami – podtrzymasz wysoką zawartość karotenoidów i potasu;

– podtrzymasz wysoką zawartość karotenoidów i potasu; Zamiast mango wybierz banany – pod względem wartości odżywczych te owoce są bardzo podobne;

– pod względem wartości odżywczych te owoce są bardzo podobne; Zamiast papryki do sałatki dodaj natkę pietruszki dla ogromnej dawki witaminy C.

Zamiast wykluczać całkiem droższe owoce i warzywa z diety zastanów się, jaki może być ich zamiennik.

Popularne supermarkety prowadzą programy lojalnościowe dla stałych klientów, z których warto korzystać. Załóż darmowe konto, przeglądaj oferty i korzystaj ze spersonalizowanych promocji i kuponów, które zachęcają do zakupów warzyw i owoców. Nie daj się jednak skusić na niepotrzebne wydatki i unikaj kupowania produktów typowo rekreacyjnych - wypatruj promocji na paprykę, ale nie na czekoladę.

