Na pewno nie jest dla ciebie zaskoczeniem, że letnie sezonowe owoce, są bardzo zdrowe. Rosnące ceny nie omijają warzywniaków. Letnie owoce, nawet te lokalne, choć są bardzo zdrowe, mają minus: bywają drogie. Jeśli zastanawiasz się, jakie owoce dają najlepszy stosunek cena: wartość prozdrowotna, nie jesteś sama. Postanowiłyśmy dokładnie to przeliczyć i uzyskać odpowiedź.

Specyficzna sytuacja geopolityczna, inflacja i czający się kryzys, zmuszają do ograniczania wydatków. Nikt nie chce jednak kosztem zmniejszenia budżetu, pogorszyć jakości diety i zdrowia rodziny. Jeśli chcesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, sięgaj po jak najzdrowsze, a tańsze owoce polskiego lata. Które z nich wybierać, by kupić zdrowie w formie owoców za najniższą cenę? Zakupy których owoców można nazwać inwestycją w zdrowie rodziny? Obliczymy to dokładnie. Tak powstał autorski ranking.

W obliczeniach weźmiemy pod uwagę hurtową cenę każdego owocu za kg w szczycie sezonu oraz zawartość prozdrowotnych składników w 100 g produktu. Będziemy brać pod uwagę cząstki, które są w owocach najcenniejsze:

antyoksydanty (antocyjany),

witaminę C,

potas,

magnez.

Każdy owoc uzyska liczbę punktów, na które składać się będzie:

% wypełnienia dziennego zapotrzebowania na każdą z uwzględnianych witamin i minerałów,

na każdą z uwzględnianych witamin i minerałów, % zawartość antyoksydantów na 100 g w odniesieniu do produktu o najwyższej zawartości antyoksydantów.

Uzyskane wyniki pozwolą wyłonić w autorskim rankingu najzdrowsze letnie, polskie owoce.

W kolejnym kroku zestawimy ilość zdobytych punktów z uśrednioną hurtową ceną danego owocu w szczycie sezonu. Dzięki temu uzyskamy listę owoców, które dosłownie najbardziej opłaca się jeść i kupować latem.

W tabeli poniżej przedstawiono zawartość antocyjanów, witaminy C, potasu i magnezu w wybranych letnich owocach:

Punkty zostały przyporządkowane po obliczeniach z uwzględnieniem dziennego zapotrzebowania na dany składnik (w przypadku minerałów i witamin). Punkty za ilość antyoksydantów zostały przyznane tak, że owoc o ich najwyższej zawartości uzyskał 100 punktów, a reszta owoców otrzymała punkty proporcjonalnie, uwzględniając różnicę pomiędzy najbogatszym w antocyjany owocem.

Dzięki obliczeniom i punktacji z powyższej tabeli udało się wyłonić top 5 najzdrowszych letnich owoców.

Czarna porzeczka: 275,1 punktów. Jagoda kamczacka: 226,7 punktów. Czarne jagody: 118 punktów. Czerwona porzeczka: 86,4 punkty. Truskawki: 78,2 punktów.

Najzdrowszym owocem (bez uwzględnienia ceny) okazała się więc czarna porzeczka. Niedługo za nią znalazły się inne ciemne jagody: kamczacka i jagoda leśna.

fot. Wszystkie letnie owoce są zdrowe, ale najzdrowsze są jagody i porzeczki/ Adobe Stock, vandame

Żeby dopełnić eksperyment i wybrać najtańsze i najzdrowsze rodzaje owoców, musimy dokonać jeszcze jednego obliczenia. Porównamy ilość zdobytych w poprzednim paragrafie punktów, do ceny i wybierzemy owoc, który najbardziej opłaca się kupować.

Do obliczeń przyjmiemy średnie ceny owoców w hurtowniach w wysokim sezonie. Oczywiście w warzywniakach ceny będą znacznie wyższe. Cena hurtowa jest związana z ostateczną kwotą, jaką trzeba zapłacić za dany owoc.

Cena malin: ok. 30 zł/kg

Cena czarnej porzeczki: ok. 15 zł/kg

Cena czerwonej porzeczki: ok. 8 zł/ kg

Cena agrestu: ok. 5 zł/ kg

Cena czarnych jagód: ok. 15 zł/kg

Cena borówki amerykańskiej: ok. 20 zł/kg

Cena wiśni: ok. 4 zł/kg

Cena jagody kamczackiej: ok. 8 zł/ kg

Cena truskawek: 6 zł/ kg

Cena aronii: 4 zł/kg

Cena czereśni: 8 zł/kg

Cena jeżyn: 14 zł/kg

Korzystając z liczby punktów zdobytych przez dany owoc, przeliczmy, ile zdrowych „punktów” uda się kupić wydając 5 zł na dany owoc.

Maliny: 78,2 punktów

78,2 punktów Czarna porzeczka: 917 punktów

917 punktów Czerwona porzeczka: 540 punktów

540 punktów Agrest: 427 punktów

427 punktów Czarne jagody : 394 punktów

: 394 punktów Borówka amerykańska: 156,3 punktów

156,3 punktów Wiśnie: 312,5 punktów

312,5 punktów Jagoda kamczacka: 1416,9 punktów

1416,9 punktów Truskawki: 652 punktów

652 punktów Aronia: 877,5 punktów

877,5 punktów Czereśnia: 254,4 punktów

254,4 punktów Jeżyny: 213 punktów

Po uwzględnieniu cen ranking najzdrowszych owoców mocno się zmienia.

Dzięki obliczeniom i przyznanej punktacji możesz sprawdzić, w które owoce najlepiej zainwestować. Oczywiście, wszystkie są zdrowe i jedz te, które lubisz. Przedstawiamy jednak odpowiedź na pytanie: które owoce kupować, by za wydane pieniądze otrzymać najwięcej prozdrowotnych składników? Oto lista top 5 owoców:

Jagoda kamczacka - 1416,9 punktów Czarna porzeczka - 917 punktów Aronia - 877,5 punktów Truskawki - 652 punktów Czerwona porzeczka - 540 punktów

Niżej w rankingu znalazły się:

Agrest - 427 punktów

Czarne jagody - 394 punkty

Wiśnie - 312,5 punktów

Czereśnie - 254,4 punkty

Jeżyny - 213 punkty,

Borówka amerykańska - 156,3 punkty

Maliny - 78,2.

Okazuje się więc, że podążając za przyjętymi kryteriami w rankingu, najbardziej „opłaca się” pod względem zdrowotnym i budżetowym, sięgać po jagodę kamczacką, aronię i czarną porzeczkę.

Oczywiście wszystko zależy od ostatecznej ceny, jaką zapłacisz za te owoce. Nasz ranking nie jest idealny i bezbłędny, opiera się na kilku uproszczeniach, ale może stanowić dla ciebie podpowiedź, przy budowaniu zdrowego, taniego menu na lato dla twojej rodziny. Pamiętaj, że wszystkie owoce warto jeść, a jeśli masz je w przydomowym ogródku lub na działce, nie zastanawiaj się nad tym, który z owoców jest najzdrowszy, a jedz je śmiało i korzystaj z sezonu.

