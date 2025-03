Jaka herbata szkodzi zdrowiu?

Reklama

Spis treści:

Planując odchudzanie, często trafiamy na herbaty, które oferują nam szybką detoksykację organizmu. Niestety takie specyfiki mogą być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

Herbaty oczyszczające zawierają składniki takie jak senes, skrzyp czy skorzonera. Zioła te mają działanie przeczyszczające. Regularne spożywanie takich naparów może mieć dla nas nieprzyjemne skutki, może się przyczynić między innymi do nadmiernej utraty płynów i elektrolitów. A to już prosta droga do biegunki.

Co ważne, nie ma naukowych dowodów potwierdzających, że takie herbaty faktycznie usuwają toksyny z organizmu.

Wiele ziół może niekorzystnie działać na nasz organizm, przyczyniając się do problemów zdrowotnych. Uważać należy również na herbaty z żywokostem.

Żywokost wprawdzie sprawdza się jako składnik maści i innych preparatów leczniczych, ale niekoniecznie nadaje się do picia. Zawiera on alkaloidy, które uszkadzają wątrobę, z tego powodu w wielu krajach został on wycofany z obrotu, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Kanadzie.

Biorąc pod uwagę wpływ herbaty na zdrowie, najlepiej pić herbatę białą i zieloną. Herbata zielona będzie zdecydowanie lepszym wyborem niż cudowne herbatki na odchudzanie, które mogą zrujnować nasze zdrowie.

Czytaj także:

Oto tanie i najlepsze herbaty na odchudzanie. Nie musisz wyrzucać pieniędzy na kosztowną egzotykę

Ile kalorii ma herbata? Wszystko zależy od dodatków: może mieć od 0 do nawet 200 kcal w szklance

Czy zielona herbata w ciąży jest bezpieczna? Sprawdź, ile filiżanek zielonej herbaty dziennie można pić w ciąży