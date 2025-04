Tabela dla cukrzyków może przedstawiać produkty polecane i zakazane w cukrzycy. Tę tabelę znajdziesz poniżej. Pomoże ci ona ustalić jadłospis w cukrzycy. W cukrzycy przydaje się też tabela z Indeksem Glikemicznym (IG) produktów, a także tabela z Wymiennikami Węglowodanowymi (WW).

Spis treści:

Dieta i farmakoterapia (leki), to podstawa działania przy diagnozie o cukrzycy typu 2.

Podstawą łagodzenia objawów u diabetyków jest odpowiednia dieta przygotowana z lekarzem. Dieta w cukrzycy opiera się przede wszystkim na ograniczeniu cukrów i tłustych potraw. Duży nacisk kładzie się na wzbogacenie posiłków w błonnik oraz korzystne kwasy omega-3, działających ochronnie na serce.

Cukrzyca to choroba, w której organizm ma problemy z naturalną regulacją cukru we krwi. Bardzo ważne jest zatem wspomaganie go w tym właściwą dietą. Trzeba unikać cukrów prostych i zamiast nich, jadać cukrzy złożone, które wolniej uwalniają się do krwiobiegu. Dzięki temu przeciwdziałasz zbyt wysokiemu stężeniu glukozy, które jest dosłownie toksyczne dla organizmu.

Drugim ważnym elementem działań w przypadku planowania jadłospisu w cukrzycy jest zapobieganie najczęstszym powikłaniom cukrzycy. Z uwagi na problemy z glikemią, cukrzycy narażeni są o wiele bardziej na wszelkie choroby sercowe i sercowo-naczyniowe. Dieta cukrzycowa musi więc także dbać o prewencję tych chorób. Z tego powodu ogranicza się kwasy tłuszczowe nasycone, unika soli, żywności przetworzonej i smażonej.

Wielu osobom wydaje się, że dieta cukrzycowa to same ograniczenia. Co zatem może jeść cukrzyk? Zobacz, jak łatwo zamieniać produkty przeciwwskazane na te zalecane. Prezentujemy to w poniższej tabeli, przydatnej dla wszystkich cukrzyków.

To właściwy dobór produktów zapewni każdemu diabetykowi normalne funkcjonowanie. Kolumna po lewej stronie tabeli zawiera produkty zalecane dla cukrzyków, często przygotowane specjalnie z myślą o tym schorzeniu. Po prawej stronie znajdują się produkty, których należy unikać i zamieniać na produkty zalecane.

Pamiętaj: Przed zakupem produktu w sklepie zajrzyj na etykietę – przeczytanie składu produktów ułatwi wyeliminowanie nieodpowiednich dla diabetyków. Unikaj cukru, miodu, syropu glukozowo-fruktozowego, a także wysokiej zawartości soli.

Przy analizie tabeli weź pod uwagę, że duże znaczenie ma też ilość spożytego produktu. Ziemniaki wcale nie muszą być całkowicie wyeliminowane z diety cukrzyka, jednak porcja ziemniaków powinna być mała, a na co dzień lepiej stosować pełnoziarniste kasze.

Pamiętaj, żeby wprowadzać do diety dużo warzyw, owoców i roślin strączkowych. To one powinny stanowić podstawę diety cukrzycowej.

