Chleb z twarogu to sprytna alternatywa dla tradycyjnego pieczywa – ma mniej węglowodanów, a znacznie więcej białka. To oznacza jedno: syci na dłużej, stabilizuje poziom cukru we krwi i pomaga ograniczyć pojadanie między posiłkami.

Reklama

Idealny dla osób, które chcą schudnąć bez rezygnowania z przyjemności jedzenia kanapek na śniadanie. Dodatek płatków owsianych, jajek i nasion sprawia, że to nie tylko zamiennik zwykłego pieczywa, ale prawdziwe śniadaniowe superfood. W sam raz na wysokobiałkowe śniadanie.

Jak zrobić wysokobiałkowy chleb z twarogu?

Oto przepis na wysokobiałkowy chleb z twarogu. Świetny jako baza do śniadania, kolacji albo jako przekąska po treningu.

Składniki:

250 g twarogu półtłustego lub chudego (dobrze rozgniecionego albo zmielonego,

4 jajka,

100 g płatków owsianych (można zmielić na mąkę, jeśli chcesz aby chleb miał gładszą konsystencję),

50 g mąki migdałowej lub pełnoziarnistej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżeczka soli,

opcjonalnie: 1 łyżka siemienia lnianego, pestek słonecznika, nasion chia, ziół prowansalskich.

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 180°C (góra-dół). Wymieszaj twaróg i jajka w misce. Możesz użyć blendera ręcznego, żeby uzyskać gładką masę. Dodaj płatki owsiane, mąkę, proszek do pieczenia, sól i ewentualne dodatki. Dokładnie wymieszaj. Przelej ciasto do foremki-keksówki wyłożonej papierem do pieczenia Piecz przez ok. 40–45 minut, aż chleb się zarumieni i będzie sprężysty w dotyku. Odstaw do przestudzenia przed pokrojeniem.

Jeśli chcesz aby chleb zawierał jeszcze więcej białka, możesz dodać 1–2 łyżki odżywki białkowej o neutralnym smaku lub o smaku waniliowym. Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie zmniejsz ilość mąki o 1-2 łyżki.

Ile kalorii i białka dostarcza chleb wysokobiałkowy?

Orientacyjne wartości odżywcze (na 1 kromkę z 12):

kalorie: ok. 110 kcal,

białko: 9–10 g,

węglowodany: 5–6 g,

tłuszcz: ok. 5 g.

Chleb z twarogu będzie miał gładszą strukturę, jeśli zmielisz płatki owsiane, fot. Adobe Stock, ricka_kinamoto

Z czym podawać chleb wysokobiałkowy z twarogu?

Chleb świetnie smakuje zarówno na słodko (z masłem orzechowym), jak i w wersji wytrawnej (z awokado, jajkiem, czy pastą z makreli). Żeby posiłek nie zawierał zbyt dużej ilości węglowodanów i nie podnosił za bardzo cukru we krwi, sięgaj po dodatki:

warzywa liściowe – sałatę, rukolę, liście szpinaku,

– sałatę, rukolę, liście szpinaku, dobrej jakości wędliny ,

, dobre żółte sery,

warzywa dodające smaku : rzodkiewkę, ogórka, pomidora,

: rzodkiewkę, ogórka, pomidora, plastry awokado,

ryby – łososia, makrelę, sardynki.

Gotowe kanapki możesz ozdabiać i wzbogacać posypką z orzechów, siemienia lnianego oraz przyprawami.

Czytaj także: