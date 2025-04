Ta przyprawa poprawia trawienie i hamuje wchłanianie tłuszczu. A do tego pachnie jak arabskie perfumy

Cynamon to nie tylko aromatyczna przyprawa, ale również naturalny „lek” na nadmiar tkanki tłuszczowej. Regularne picie herbaty cynamonowej może przyczynić się do poprawy trawienia i redukcji wagi. Sprawdź, jak ją pić i na co uważać.