Refluks żołądkowo-przełykowy (GERD) to częsta choroba, polegająca na cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej, co powoduje objawy, takie jak ból w nadbrzuszu i pośrodku klatki piersiowej, palenie w przełyku, kwaśne odbijanie, chrypkę. Odpowiednia dieta jest podstawą leczenia i zapobiegania. Chociaż picie zielonej herbaty może nasilać objawy refluksu, to nie trzeba z niej rezygnować.

Czy przy refluksie można pić zieloną herbatę?

Dieta w refluksie nie wyklucza picia zielonej herbaty. Należy jednak liczyć się z tym, że po niej mogą pojawić się objawy refluksu. Kofeina zawarta w zielonej herbacie ma zdolność zmniejszania napięcia dolnego zwieracza przełyku – mięśnia, który zapobiega cofaniu się treści żołądkowej. Związek ten zwiększa też wydzielanie kwasu żołądkowego, przez co treść w żołądku staje się kwaśniejsza i wywołuje niestrawność.

Do pojawienia się dolegliwości po wypiciu zielonej herbaty przyczynia się też wysoka zawartość garbników w tym napoju, związków, które mogą podrażniać śluzówkę żołądka, zwłaszcza gdy pijemy herbatę na czczo. Podobnie działają inne napoje zawierające kofeinę, jak kawa, herbata, czekolada, kakao.

Wyniki badań na temat związku zielonej herbaty z refluksem żołądkowo-przełykowym nie są całkowicie spójne, choć wiele wskazuje na to, że picie zielonej herbaty zwiększa ryzyko rozwoju tego schorzenia (przeczytaj też: zielona herbata a przyswajanie żelaza).

Jak pić zieloną herbatę, aby nie mieć objawów refluksu?

Mając rozpoznany refluks, nie musimy całkowicie rezygnować z picia zielonej herbaty. Tym bardziej że jest ona bardzo zdrowa, zawiera mnóstwo związków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym, i nawet osoby, które mają chorobę układu pokarmowego, mogą odnosić korzyści z picia zielonej herbaty.

Dlatego warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, o jakich porach i jak stosujemy ten napar. Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą ograniczyć symptomy refluksu po zielonej herbacie:

nie pij herbaty zbyt gorącej , w przeciwnym razie może uszkadzać błonę śluzową przełyku i pogarszać twój stan,

, w przeciwnym razie może uszkadzać błonę śluzową przełyku i pogarszać twój stan, nie pij zielonej herbaty na pusty żołądek , najlepiej pomiędzy posiłkami (np. 30-60 minut po jedzeniu),

, najlepiej pomiędzy posiłkami (np. 30-60 minut po jedzeniu), zaparzaj słabą zieloną herbatę (zalewaj ją wodą o niższej temperaturze i skróć czas parzenia do minuty),

(zalewaj ją wodą o niższej temperaturze i skróć czas parzenia do minuty), nie pij herbaty przed położeniem się do łóżka , gdyż taka pozycja sprzyja cofaniu się treści z żołądka (więcej: zielona herbata na noc),

, gdyż taka pozycja sprzyja cofaniu się treści z żołądka (więcej: zielona herbata na noc), pij napar w niewielkich ilościach i powoli – przepełnienie żołądka jest szybkim sposobem na pogorszenie objawów.

