Na pewno widziałaś te produkty na sklepowych półkach - coraz więcej sieci dystrybuuje te żywieniowe perełki, które bez wątpienia na co dzień powinny zagościć w naszym jadłospisie! Marka Chias pojawiła się na polskim rynku dokładnie 2 lata temu - jej historia jest jedną z najbardziej niesamowitych, jaką miałyśmy okazję wysłuchać.

Jak opowiada właściciel i założyciel firmy Maciej Mikołajczak, pomysł zrodził się podczas pracy nad innym projektem, który pochłaniał bardzo dużo czasu.

W sklepach w ogóle nie było żadnych zdrowych przekąsek. Bez przerwy jedliśmy banany, ale ile można?

- wspomina.

Wtedy wpadł na pomysł stworzenia marki, której produkty będą opierać się na superfoods - w tym wypadku na nasionach chia. I voila! Napoje, które wtedy powstały, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Były (i są!) innowacyjne i niepowtarzalne w smaku. A do tego w 100% oparte na naturalnych składnikach, w 100% wegańskie.

Dlaczego powinnaś spróbować produktów marki Chias?

To co wyróżnia markę Chias od konkurencji, to przede wszystkim bezpośredni kontakt z klientami.

Zanim wprowadzimy produkt na rynek prosimy o feedback ze strony naszych testerów. A testerem może zostać każdy! Każda opinia jest dla nas bardzo ważna. Począwszy od smaku i konsystencji, a kończywszy na opakowaniu i czcionkach na naklejkach. Jesteśmy małą firmą, a to pozwala nam na słuchanie głosu każdego potencjalnego klienta.

- dodaje Maciej Mikołajczak.

Jesteście ciekawe, jak smakują produkty marki Chias? Zachęcamy was do ich spróbowania. I dodajemy, że to właśnie ta marka wspierała nasze dziewczyny w drodze na Kilimandżaro!

