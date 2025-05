Szparagi są polecane na odchudzanie. Jednym z powodów jest to, że mają bardzo mało kalorii (jedynie 20 kalorii na 100 g), dlatego można jeść je bez obaw o wagę. Są bogate w błonnik, podobnie jak inne warzywa, a zatem wspierają też proces trawienia. Ale niektóre właściwości szparagów wyróżniają je i powodują, że ich jedzenie jest korzystne dla brzucha w wyjątkowy sposób.

Szparagi na płaski brzuch. Jak działają na jelita i trawienie?

Jeżeli chcesz mieć płaski brzuch, to szparagi powinny pojawić się w twojej diecie. Są źródłem prebiotycznego błonnika zwanego inuliną. Nie da się go strawić, dlatego trafia w niezmienionej formie do jelit, gdzie staje się pożywką dla dobrych bakterii wchodzących w skład mikroflory jelitowej.

W trakcie przetwarzania szparagowego błonnika przez bakterie powstają substancje działające jak balsam na jelita – łagodzą stany zapalne i naprawiają drobne uszkodzenia śluzówki. Układ trawienny dzięki temu lepiej funkcjonuje. Szczególnie gdy odczuwamy wzdęcia i dyskomfort w brzuchu, po szparagach możemy poczuć się lżej (choć nie wszyscy, o czym przeczytasz niżej).

Prawidłowo działający mikrobiom jelitowy to nie tylko mniej wzdęty brzuch. Przy okazji wpływa na zdrowie całego organizmu (zmniejsza ryzyko raka i działa korzystnie na układ krążenia). Sprzyja poprawie nastroju i redukcji stresu – za sprawą tzw. osi jelitowo-mózgowej, czyli układu łączącego jelita z centralnym układem nerwowym.

Szparagi na płaski brzuch. Mniej wzdęć i obrzęków

Jedzenie szparagów sprzyja usuwaniu nadmiaru wody z organizmu i usprawnienia pracę nerek, ponieważ te sezonowe warzywa mają łagodne działanie moczopędne. To pomaga w zmniejszaniu obrzęków i utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawodnienia.

Ta właściwość wynika z obecności w zielonych łodygach asparaginy – aminokwasu, który może zwiększać wydalanie wody z organizmu (diurezę). Jedzenie szparagów pomaga też złagodzić dzięki temu wzdęcia, dlatego przy okazji uzyskasz mniej centymetrów w talii.

Szparagi są zdrowe dla jelit, ale nie każdy może je jeść

Chociaż szparagi są zdrowe i mają wiele cennych składników, nie każdy może je jeść. Ze względu na obecność puryn nie powinny znajdować się w jadłospisie chorych na dnę moczanową i schorzenia nerek, np. kamica nerkowa.

Nie są wskazane w przypadku zespołu jelita drażliwego, bo mogą nasilać wzdęcia i ból brzucha. Inną grupą są osoby zażywające lit – szparagi mogą wchodzić w interakcję z lekami (więcej: przeciwwskazania do jedzenia szparagów).

Zupa ze szparagów na płaski brzuch. Prosty przepis

Zastosowanie szparagów w kuchni jest szerokie, ale te zielone pędy są gwiazdą wiosennych zup kremów. Dobrze komponują się tych daniach z przyprawami: koperkiem, szczypiorkiem, bazylią, oregano, tymiankiem, a nawet miętą. Łączą się też z cebulą, porem, marchwią, ziemniakami i innymi warzywami. Wypróbuj smacznej zupy ze szparagów, która pobudzi jelita do pracy i usunie nadmiar wody z organizmu.

Składniki:

2 pęczki szparagów,

2 cebule,

3 ząbki czosnku,

3 łyżki niesolonego masła,

6 szklanek bulionu warzywnego,

sok z pół cytryny,

sól i pieprz,

przyprawy do dekoracji, np. tymianek, bazylia, pietruszka,

garść startego parmezanu.

Sposób przygotowania:

Na maśle duś posiekaną cebulę i czosnek przez kilka minut. Umyj szparagi, obierz i odetnij twarde końcówki. Pokrój je na fragmenty. Do garnka z cebulą dodaj szparagi i bulion (tak, by tylko przykryć szparagi). Gotuj na małym ogniu pod przykryciem, aż warzywa będą bardzo miękkie. Zmiksuj zupę blenderem ręcznym na gładki krem. Dodaj sok z cytryny, pieprz i sól do smaku oraz parmezan. Przelej zupę do miseczek i udekoruj przyprawami.

Szparagi na płaski brzuch możesz jeść w formie zup, fot. Getty Images, wmaster890

Jeśli zupa ci nie w smak, sprawdź więcej smacznych przepisów fit ze szparagami.

