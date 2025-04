Argania żelazna (Argania spinosa) to marokańskie drzewo wykorzystywane głównie z produkcji oleju arganowego. Coraz więcej aktualnych badań koncentruje się na wykorzystaniu oleju z arganii w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego i miażdżycy. Olejek arganowy ze względu na swoje właściwości jest najbardziej popularny w przemyśle kosmetycznym. Nawilża i wygładza skórę, niweluje wypryski i niektóre choroby dermatologiczne. Warto docenić dobroczynny wpływ na układ krążenia olejku wytwarzanego z arganii żelaznej.

Argania żelazna na żelazne serce?

Według aktualnej wiedzy medycznej olej arganowy wytwarzany z arganii żelaznej ma bardzo korzystny wpływ na układ krążenia i serce, co jest zasługą kilku właściwości rośliny:

obniża poziom złego cholesterolu LDL,

obniża poziom trójglicerydów,

podwyższa poziom dobrego cholesterolu HDL,

ma działanie przeciwmiażdżycowe,

działa przeciwzapalnie i chroni naczynia krwionośne,

pomaga regulować ciśnienie krwi.

Oprócz pozytywnego działania na układ krążenia uważa się, że olej arganowy poprawia odporność, chroni przed infekcjami i może działać przeciwnowotworowo.

Argania żelazna jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim kwasy tłuszczowe omega-9 i omega-6. Zawarty w tej roślinie kwas oleinowy występuje również w takich produktach jak oliwa z oliwek czy awokado, które również działają kardioprotekcyjnie. Również zawarte w oleju arganowym polifenole, tokoferole, skwalen i fitosterole mogą przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka chorób serca. Potrzebnych jest jednak więcej badań, aby to potwierdzić.

Sposób stosowania arganii żelaznej na serce

Aby wzmocnić układ sercowo-naczyniowy, wystarczy wypijać 1-2 łyżki oleju arganowego dziennie. Można go pić samodzielnie albo w formie dodatku do koktajlu, jogurtu lub sałatki. Najlepiej stosować preparat na zimno i wybierać produkty dobrej jakości.

Ile kosztuje olej z arganii żelaznej?

Olej z arganii żelaznej polecany do picia nie należy do najtańszych: 250 ml oleju arganowego dobrej jakości kosztuje około 100 zł.

