Wiem, że kusi cię, by otworzyć lodówkę i wyjąć z niej kawałek sera, potem kabanosa, kilka pomidorków koktajlowych i kromkę chleba. Głodna chwytasz wszystko w biegu i zanim się zorientujesz pochłaniasz 500 kcal nie mając z tego nawet chwili przyjemności.

Pokażemy ci, że korzystając z tego, co masz w domu możesz wyczarować zdrowy i smaczny posiłek.

Makaron caprese

Czego potrzebujesz?

makaron pełnoziarnisty, kulka sera mozzarella, 2 pomidory lub 10 pomidorków koktajlowych, świeża bazylia, oliwa z oliwek, 1 ząbek czosnku, 2 łyżeczki pestek słonecznika lub mieszanki pestek do sałatki.

Co trzeba zrobić?

Zagotuj wodę w czajniku elektrycznym i od razu nastaw makaron do ugotowania. Pomidory pokrój w kostkę lub na połówki (gdy używasz pomidorków koktajlowych). Do pomidorów dodaj posiekany czosnek i porwaną świeżą bazylię. Całość dopraw solą, pieprzem i oliwą z oliwek. Ugotowany makaron wymieszaj z pomidorami, rozłóż do talerzy. Do makaronu dorzuć pokrojoną mozzarellę, całość posyp pestkami. Voila!

Tosty z hummusem



Czego potrzebujesz?

chleb żytni razowy, hummus gotowy o smaku naturalnym, ½ awokado, ½ papryczki chilli, natka pietruszki, liście rukoli lub innej sałaty

Co trzeba zrobić?

Chleb podpiecz w tosterze lub piekarniku. Papryczkę chilli oczyść z nasionek i posiekaj, wymieszaj z drobno pokrojoną natką pietruszki. Awokado pokrój w plasterki. Chleb posmaruj hummusem, ułóż liście rukoli i plasterki awokado. Na wierzchu ułóż mieszankę chilli i natki pietruszki.

Udawana pizza

Czego potrzebujesz?

pełnoziarnistego wrapa, małego kawałka sera parmezan/grana padano, 2 łyżeczki zielnego/czerwonego pesto lub koncentratu pomidorowego, 4 czarnych oliwek, łyżeczki orzeszków piniowych lub orzechów włoskich, 4 kawałków suszonych pomidorków

Co trzeba zrobić?

Ser zetrzyj na tarce, suszone pomidory pokrój w paseczki, oliwki w plasterki. Wrapa podgrzej na ogniu, na suchej patelni. Ciepłego wrapa posmaruj pesto/koncentratem pomidorowym posyp serem żółtym, ułóż oliwki i suszone pomidory. Posyp orzechami i pokrój na trójkąciki.

Sałatka „kuchenne resztki”

Czego potrzebujesz?

warzywa, które masz w lodówce (mieszanka sałat, pomidor, ogórek świeży, ogórki małosolne/kiszone, rzodkiewki, oliwki z zalewy, suszone pomidory itd.), 2 jajka na twardo/puszka tuńczyka w sosie własnym/resztki kurczaka z obiadu/4 łyżki sera feta w kostce, oliwa z oliwek, suszony tymianek, sok z cytryny, sól, pieprz, kromka chleba żytniego razowego lub ½ bułki grahamki

Co trzeba zrobić?

Warzywa (te, które akurat masz) pokrój na mniejsze kawałki i wymieszaj w salaterce. Dodaj dodatek białkowy np. jajka/tuńczyka/kurczaka/fetę. Przygotuj dressing: wymieszaj oliwę z solą, pieprzem, sokiem z cytryny i tymiankiem. Dressingiem polej sałatkę. Podaj z podpieczonym w tosterze chlebem/bułką.

