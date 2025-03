Szybkie ciastka bez masła to idealne rozwiązanie, gdy nie ma wiele czasu na uszykowanie czegoś słodkiego. Ciasto sporządzisz szybko, pieczenie też zajmuje tylko około 10 minut. Najwięcej czasu wymaga schłodzenie masy, aby dało się ją wałkować i wykrawać ciasteczka.

Jeśli nie zależy ci na tym, aby wypieki były kruche lub wolisz bardziej wilgotne szybkie ciasteczka bez masła, użyj jogurtu lub purée np. z jabłek albo dyni. Wtedy nawet nie trzeba schładzać ciasta – wystarczy nałożyć je na formę łyżką i spłaszczyć. A to też pozwala oszczędzić czas i wtedy da się niemal przygotować ciasteczka w 10 minut.

Do przygotowania szybkich ciastek bez masła można użyć różnych zamienników tłuszczu. Jeśli ciasteczka mają wyjść kruche, najlepiej użyć smalcu i zachować proporcje: 3 porcje mąki, 2 porcje tłuszczu, 1 porcja cukru. To zagwarantuje kruchość ciasteczek i ciast.

Jeśli szybkie ciasteczka bez masła nie muszą być kruche, możesz użyć innego tłuszczu lub wręcz przygotować je z wykorzystaniem innych jego zamienników:

margaryna : jest popularnym zamiennikiem masła w ciastkach, nadając im podobną konsystencję.

: jest popularnym zamiennikiem masła w ciastkach, nadając im podobną konsystencję. olej kokosowy : nadaje ciasteczkom lekki, kokosowy posmak i nadaje ciastkom podobną strukturę, jaka gwarantuje masło.

: nadaje ciasteczkom lekki, kokosowy posmak i nadaje ciastkom podobną strukturę, jaka gwarantuje masło. jogurt grecki lub "jogurt" roślinny : doda ciastkom wilgotności, ale zmniejszy ich kruchość, nadając im bardziej miękką konsystencję.

: doda ciastkom wilgotności, ale zmniejszy ich kruchość, nadając im bardziej miękką konsystencję. purée owocowe (np. banan, jabłko): nada ciasteczkom wilgotności i naturalną słodycz, ale konsystencja będzie zdecydowanie mniej krucha.

Każde z proponowanych przez nas ciasteczek może udekorować np. polewą czekoladową bez masła.

Te szybkie ciastka bez masła przygotujesz także w wersji kakaowej. Wystarczy wtedy dodać do masy 3-4 łyżki gorzkiego najzdrowszego kakao. Możesz wtedy zmniejszyć ilość mąki o 2 łyżki, żeby zachować odpowiednia wilgotność czy też raczej kruchość tych szybkich ciastek bez masła.

Składniki:

200 g mąki pszennej,

100 g margaryny (np. o zawartości tłuszczu minimum 70%),

50-60 g cukru pudru

1 łyżeczka cukru wanilinowego,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Przesiej mąkę do miski, dodaj cukier puder, cukier wanilinowy i sól. Pokrój margarynę na kawałki i dodaj do suchych składników. Całość wyrób rękami na gładkie, jednolite ciasto. Owiń je folią spożywczą i wstaw do lodówki na 15 minut, aby stwardniało. Po schłodzeniu rozwałkuj ciasto na grubość około 5 mm i wytnij ulubione kształty. Ułóż ciastka na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w temperaturze 180°C przez około 10–12 minut, aż brzegi ciastek będą lekko złociste. Pozostaw do ostudzenia, by uzyskały idealną kruchość.

Tak, ciasteczka da się zrobić bez dodawania jaj do ciasta. Stąd już prosta droga do szybkich ciasteczek wegańskich: bez masła, jaj i mleka. Taki właśnie może być nasz przepis. Wybór należy do ciebie.

Składniki:

200 g mąki pszennej,

80 g oleju kokosowego (rozpuszczonego, ale ostudzonego),

70 g cukru pudru,

1-2 łyżki „mleka” roślinnego (lub zwykłego albo wody),

1 łyżeczka cukru wanilinowego,

szczypta cynamonu,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Do miski przesiej mąkę, dodaj cukier puder, cukier wanilinowy i sól. Wlej rozpuszczony olej kokosowy i mieszaj, aż ciasto zacznie się łączyć. Jeśli ciasto jest zbyt suche, dodaj łyżkę "mleka" roślinnego lub wody, aby uzyskać pożądaną konsystencję. Uformuj ciasto w kulę, zawiń w folię spożywczą i schłodź w lodówce przez 15 minut. Po schłodzeniu rozwałkuj ciasto na grubość około 5 mm, wytnij kształty i ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w temperaturze 180°C przez 10–12 minut, aż brzegi się zarumienią.

Oto przepis ze smalcem, ale możesz spróbować użyć oleju. Zachowanie proporcji pomaga uzyskać kruchą konsystencję wypieków. Jeśli zastanawiasz się, czy smalec jest zdrowy, mamy dobrą wiadomość – nie jest taki zły, jak mogłoby się wydawać, więc raz po raz zjedzone szybkie ciasteczka bez masła przygotowane na bazie smalcu ci nie zaszkodzą.

Składniki:

300 g mąki pszennej,

200 g smalcu (ewentualnie oleju roślinnego, np. rzepakowego),

100 g cukru pudru,

1 łyżeczka cukru wanilinowego,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę, cukier puder, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia i sól. Dodaj smalec i odkrawaj od niego nożem małe kawałki, obtaczając je w suchych składnikach. Wyrób ciasto dłońmi. Jeśli dodajesz olej roślinny, mieszaj, aż składniki dobrze się połączą. Jeśli ciasto będzie zbyt suche, można dodać odrobinę oleju lub kilka kropli wody. Uformuj z ciasta kulę, zawiń ją w folię i schłodź przez 10–15 minut. Rozwałkuj ciasto na grubość około 5 mm, wytnij kształty i ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w temperaturze 180°C przez 10–12 minut, aż ciastka nabiorą złocistego koloru.

