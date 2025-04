Fot. Fotolia

Odpowiednio zbilansowana dieta, bogata w wartości odżywcze i dostosowana do indywidualnych potrzeb, jest równie ważna przy budowaniu formy, jak sam trening. Nawet najbardziej heroiczne wysiłki na nic się zdadzą, jeśli wraz z nimi organizm nie otrzyma odpowiedniej (nie za niskiej) ilości kalorii właściwego pochodzenia oraz solidnej dawki witamin i minerałów, potrzebnych do spalania tłuszczu i budowy tkanki mięśniowej.

Warto pamiętać, że zapotrzebowanie na witaminy u osób uprawiających sport jest większe (dwu-, trzykrotnie) niż u przeciętnych ludzi, prowadzących siedzący tryb życia. W wyniku wysiłku fizycznego, witaminy ulegają bowiem szybszej utylizacji, stąd też organizm potrzebuje ich więcej.

Pierwiastki z tabletek są gorzej przyswajalne niż te z naturalnych produktów

Dodatkowo, witaminy przyspieszają procesy metaboliczne, ułatwiają wnikanie składników pokarmowych i energetycznych oraz usprawniają krążenie krwi. Wszystko to sprawia, że odpowiedzialna aktywność fizyczna musi iść w parze z przemyślanym odżywianiem. Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na sztuczną suplementację? Niekoniecznie. Powinniśmy raz na zawsze pozbyć się błędnego przekonania, że magiczna tabletka załatwi wszystko.

Nienaturalnie tworzone preparaty zawsze będą gorzej przyswajalne i mniej wartościowe dla naszego organizmu, niż to, co oferuje nam sama natura.

Wbrew pozorom, nawet w przypadku bardzo intensywnych wysiłków, konwencjonalna żywność jest w stanie dostarczyć nam wszystkiego, co potrzebne – musimy się tylko nauczyć trudnej sztuki dokonywania wyborów. Dobre samopoczucie, zdrowie i kondycja zawsze biorą swój początek w naszych głowach.

"Skuteczne dbanie o siebie zaczyna się tam, gdzie porzucamy złe przyzwyczajenia i nawyki, a włączamy zdrowy rozsądek i myślenie" – mówi Katarzyna Barwińska reprezentant Rabenhorst w Polsce. "Sięgając po produkty spożywcze sprawdzajmy proweniencję poszczególnych składników oraz standardy ich doboru i wartości odżywcze proponowanych artykułów. Niezwykle istotna jest nie tylko zawartość, ale w głównej mierze naturalne pochodzenie minerałów i witamin. Nie bójmy się także sięgać po to, czego być może nie znamy, a powinniśmy, np. soki z kiełków pszenicy, aceroli, rokitnika czy wszelkiego rodzaju smoothie, bo to skarbnica zdrowia".

Pamiętaj, że doskonała forma i dobre samopoczucie wymagają racjonalnej i dobrze zbilansowanej diety – sam wysiłek fizyczny nie wystarczy. Sięgaj po sezonowe warzywa i owoce, świeże niedosładzane soki pełne prawdziwych naturalnych witamin. Odżywiaj się regularnie, jedz pięć razy dziennie i o stałych porach, zaprzyjaźnij się z wodą, zapomnij o przetwarzanej żywności i ciesz się naturalnym smakiem posiłków przygotowywanych na bieżąco. Jeśli do tego dołączysz sport, który lubisz i pozytywne nastawienie, efekty przyjdą same i zostaną na stałe – nie tylko do lata.

