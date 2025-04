Jeśli lubisz szparagi, a jesteś w ciąży lub karmisz piersią, zdecydowanie możesz dalej je jeść. Szparagi w ciąży są bezpieczne i polecane, choć niektóre kobiety wolą zrezygnować z ich jedzenia na czas ciąży z kilku powodów.

Szparagi są w 100% bezpieczne do jedzenia w ciąży i przy karmieniu piersią. Mimo wszystko jest kilka wątków, o których warto pomyśleć przed rozpoczęciem szparagowej uczty w ciąży. Poruszymy je w akapicie o efektach ubocznych jedzenia szparagów w ciąży. Jedzenie szparagów przez kobiety ciężarne, karmiące piersią i planujące ciążę, jest ogólnie mówiąc bardzo wskazane.

Wartości odżywcze szparagów są ich ogromną zaletą. Szparagi są niskokaloryczne, a do tego bardzo zdrowe. Idealnie wpisują się w zasady diety kobiety ciężarnej, które mówią, by jeść dla dwojga, a nie za dwoje. Dieta w ciąży musi być więc szczególnie odżywcza. Szparagi są jej idealnym elementem.

Szparagi mają dużo witaminy K – witaminy ważnej w ciąży

Witamina K jest bardzo ważna w ciąży zarówno dla płodu, jak i dla matki. Witamina K bierze udział w procesie krzepnięcia i zapewnia jego prawidłowy przebieg. Dieta bogata w witaminę K może więc zapewnić prawidłowy przebieg porodu, bez komplikacji. Noworodkom podaje się też często witaminę K bezpośrednio po urodzeniu. Zapewniaj swojemu dziecku odpowiednią dawkę witaminy K, także przez okres ciąży, jedząc zielone warzywa, w tym szparagi.

Szparagi mają dużo folianów – ważnych w ciąży

Każda kobieta planująca ciąże słyszała o ważnej roli folianów i kwasu foliowego. To mikroelement, który może zapobiec poważnym uszkodzeniom układu nerwowego u rozwijającego się płodu. Suplementację kwasem foliowym powinno się rozpocząć już w okresie planowania poczęcia, a potem kontynuować przez cały okres ciąży.

Foliany są w ciąży niezwykle ważne. Warto dostarczać je nie tylko w formie suplementu, ale też naturalnych substancji zawartych w zielonych liściach. Szparagi to jedno z lepszych naturalnych źródeł folianów. To właśnie dzięki tym cząsteczkom, szparagi zalicza się do warzyw sprzyjających płodności.

Szparagi mają wapń – minerał ważny w ciąży

Szparagi nie są najlepszym pokarmowym źródłem wapnia, ale dostarczają go trochę. Wapń w ciąży też jest kluczowy dla zdrowia matki i płodu. Jeśli nie będziesz dostarczać wystarczająco dużo wapnia z jedzeniem, organizm pobierze go z twoich kości, by dostarczyć go przyszłemu dziecku.

Może dojść do odwapnienia kości i ich osłabienia, a kości nie odbudowują się łatwo. Lepiej dostarczaj wapnia regularnie, np. pijąc mleko i jedząc inne produkty bogate w wapń. Szparagi też dokładają się do dziennej podaży wapnia.

Szparagi są źródłem błonnika – ważnego w ciąży

Błonnik pokarmowy ma wiele prozdrowotnych funkcji. Reguluje wypróżnianie, poziom cholesterolu i poprawia glikemię. Kobiety ciężarne muszą zwracać uwagę na to, by było go w diecie wystarczająco dużo.

Żadne efekty uboczne jedzenia szparagów w ciąży nie są niebezpieczne. Jedzenie zbyt wielu szparagów może spowodować jednak pewne dolegliwości, które w ciąży (i w trakcie karmienia piersią) będą dla ciebie uciążliwe.

Szparagi wzmagają gazy w ciąży

Ponieważ szparagi mają sporo błonnika i rafinozy, są zaliczane do warzyw gazotwórczych. Jeśli jesteś w ciąży i cierpisz na nadmiar gazów, jedzenie szparagów może pogorszyć twoje odczucia.

Szparagi powodują odór moczu

Szparagi mają też ciekawą właściwość: zapach moczu po jedzeniu szparagów ma charakterystyczny odór. Nie każdy go wyczuwa, ale jeśli ciąża uwrażliwiła cię na zapachy, może być to dla ciebie niekomfortowe. Część kobiet rezygnuje z jedzenia szparagów właśnie przez to.

Szparagi zmieniają smak mleka matki karmiącej

Jedzenie szparagów może wpływać na zapach moczu, ale także smak mleka. Może nie stanowić to wcale problemu, ale jeśli masz problemy z laktacją, a twoje dziecko niechętnie będzie jadło mleko po tym, jak objesz się szparagami, to może być powód.

Według najnowszych zaleceń laktacyjnych nie trzeba unikać szparagów, czosnku, ostrego jedzenia, które wpływają na smak mleka matki karmiącej. Pozwala to niemowlętom zaznajomić się z różnymi posmakami pokarmu. Warto jednak wiedzieć, że szparagi zmieniają smak mleka.

Alergia na szparagi w ciąży

Nie jedz szparagów w ciąży, jeśli nigdy w życiu ich nie jadłaś, a masz skłonności do alergii. Ciąża to niedobry czas na eksperymenty zdrowotne. Alergia na szparagi jest rzadka, ale czasami występuje. Skłonności do alergii na szparagi mają osoby z alergią na:

pora,

cebulę,

szczypior,

czosnek.

Niebezpieczne szparagi

Bardzo ważne jest, by dokładnie myć szparagi przed ich zjedzeniem. Każde warzywa trzeba myć przed spożyciem, ale do umycia szparagów warto się przyłożyć. W główkach szparagów mogą umieszczać się groźne bakterie listerii. Dokładnie umyj i wymocz szparagi przed ich zjedzeniem. Pozbędziesz się wtedy potencjalnie groźnych bakterii, ale też azotanów obecnych w nowalijkach.

