Przeciwwskazań do jedzenia szparagów nie ma na szczęście wiele. I dobrze, bo to wiosenne warzywo wykazuje wiele prozdrowotnych działań, więc warto po nie sięgać w sezonie jak najczęściej. Tak naprawdę jedynie alergia na szparagi jest uznawana za poważne przeciwwskazanie. Pozostałe nie są bezwzględne, być może po konsultacji z lekarzem okaże się, że dozwolone jest sporadyczne jedzenie tych warzyw.

Reklama

Spis treści:

Przeciwwskazania do jedzenia zielonych szparagów dotyczą też szparagów białych. Wszystko dlatego, że to jest ta sama roślina, tylko że zielone szparagi wyrastają z dostępem do światła, a białe są go pozbawione. Mają więc niemal identyczny skład, mogą tak samo wpływać na organizm. Także wartości odżywcze szparagów białych i zielonych są właściwie takie same.

Przeciwwskazania do jedzenia szparagów:

Alergie. Osoby, które są uczulone na wszelkie rośliny z rodziny liliowatych (na przykład czosnek, cebula, por) mogą wykazywać objawy alergii na szparagi.

Osoby, które są uczulone na wszelkie rośliny z rodziny liliowatych (na przykład czosnek, cebula, por) mogą wykazywać objawy alergii na szparagi. Zespół jelita drażliwego. Niektóre osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego po spożyciu szparagów mogą doświadczać nasilenia objawów charakterystycznych dla tego schorzenia, czyli wzdęć i bólów brzucha.

Niektóre osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego po spożyciu szparagów mogą doświadczać nasilenia objawów charakterystycznych dla tego schorzenia, czyli wzdęć i bólów brzucha. Kamienie nerkowe, dna moczanowa , artretyzm. Szparagi to rośliny bogate w puryny, które mogą zwiększać ryzyko tworzenia się kamieni nerkowych i odkładania się kwasu moczowego w organizmie, szczególnie u osób wykazujących skłonności do tych schorzeń.

dna moczanowa Szparagi to rośliny bogate w puryny, które mogą zwiększać ryzyko tworzenia się kamieni nerkowych i odkładania się kwasu moczowego w organizmie, szczególnie u osób wykazujących skłonności do tych schorzeń. Interakcje z lekami. Szparagi nieznacznie zwiększają wydalanie wody z organizmu, co w przypadku osób przyjmujących lit może niekorzystnie wpłynąć na poziom tego pierwiastka w organizmie. Podobnie jest w przypadku osób przyjmujących leki odwadniające (diuretyki) – spożywanie szparagów może w ich przypadku nasilić wydalanie z organizmu potasu.

Wyciągi ze szparagów – przeciwwskazania

Szparagi to jedno, ale wyciągi ze szparagów to zupełnie inna historia. Zawierają większą koncentrację substancji pozyskanych z tej rośliny, więc ich działanie może być inne, silniejsze. Dlatego zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji preparatami wykonanymi ze szparagów.

Nie są znane skutki przyjmowania takich preparatów przez ciężarne i karmiące piersią. Dlatego należy na tych etapach życia powstrzymać się od ich spożywania, choć nie można wprost powiedzieć, że ciąża jest przeciwwskazaniem do ich stosowania. Tego nie wiemy, więc na wszelki wypadek lepiej zrezygnować z takiej suplementacji.

fot. Szparagi zielone przeciwwskazania/ Adobe Stock, shaiith

Szparagi zawierają składniki, które są korzystne dla funkcjonowania jelit:

Witamina C i K oraz magnez wspierają zdrowie jelit oraz proces trawienia.

Flawonoidy i przeciwutleniacze wykazują działanie przeciwzapalne , które może być korzystne dla jelit, przede wszystkim w przypadku stanów zapalnych tego organu.

, które może być korzystne dla jelit, przede wszystkim w przypadku stanów zapalnych tego organu. Prebiotyki, których dostarczają szparagi są składnikiem pokarmowym, który stanowi pożywkę dla dobrych bakterii jelitowych. Dzięki nim łatwiej jest utrzymać równowagę mikroflory jelitowej, co korzystnie wpływa na pracę jelit.

jelitowych. Dzięki nim łatwiej jest utrzymać równowagę mikroflory jelitowej, co korzystnie wpływa na pracę jelit. Błonnik pokarmowy jest kluczowy w utrzymaniu zdrowia jelit. Wspiera rozwój mikroflory jelitowej, zapobiega występowaniu zaparć oraz wspomaga perystaltykę jelit.

Uwaga! W przypadku zespołu jelita wrażliwego jedzenie szparagów może nasilać objawy choroby – jest to jednak sprawa indywidualna.

Ze względu na działanie moczopędne, szparagi wspierają usuwanie nadmiaru toksyn, co wspomaga odtruwającą funkcję wątroby.

Związki siarkowe, które znajdują się w szparagach, są naturalnymi przeciwutleniaczami i wspomagają detoksykację całego organizmu, w tym wątroby.

Szparagi zwierają przeciwutleniacze, takie jak witaminy C i E oraz glutation. Substancje te mogą pomóc chronić wątrobę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki.

Z kolei działanie szparagów polegające na regulacji poziomu cholesterolu we krwi zmniejsza ryzyko przeciążenia wątroby, która zarówno syntetyzuje jak i rozkłada cholesterol. W dodatku spożywanie szparagów może podnosić poziom enzymów wątrobowych (ADH i ALDH), które odpowiadają m.in. za metabolizowanie alkoholu (dokładniej: etanolu), co ułatwia wątrobie pracę podczas zakrapianych alkoholem spotkań. Dlatego, jeśli nie masz przeciwwskazań do jedzenia szparagów, korzystaj z ich dobrodziejstw.

Ze względu na zawartość fruktozy, błonnika i składników siarkowych szparagi mogą, choć nie muszą, powodować wzdęcia. Szczególnie narażone są osoby, których organizm nie jest przyzwyczajony do przyjmowania dużej ilości błonnika. Dodatkowo nadmierne spożywanie tego warzywa lub nietolerancja na jego niektóre składniki także mogą wywołać tę dolegliwość.

Warto pamiętać, że każdy organizm jest inny i ciężko w stu procentach przewidzieć dokładną jego reakcję na spożycie szparagów, jednak badania nie wskazują na możliwość wystąpienia jakichś poważnych skutków ubocznych ich jedzenia. Głównym przeciwwskazaniem do jedzenia szparagów pozostaje jednak alergia na to warzywo.

Nie ma żadnych przeciwwskazań do spożywania surowych szparagów. Niektórym jednak taka forma podania tego warzywa nie odpowiada ze względu na trudności w jego przeżuwaniu, spowodowane włóknistą strukturą tej rośliny.

Zatem surowe szparagi można jeść, bo nie są trujące. Ba, okazuje się, że w tej postaci dostarczają więcej witamin!

Źródło: B-Y Kim 1 , Z-G Cui, S-R Lee, S-J Kim, H-K Kang, Y-K Lee, D-B Park „Effects of Asparagus officinalis extracts on liver cell toxicity and ethanol metabolism”, J Food Sci. 2009 Sep;74(7):H204-8. doi: 10.1111/j.1750-3841.2009.01263.x.

Reklama

Czytaj także:

Jak sprawdzić, czy szparagi są świeże?

Kaloryczność szparagów białych i zielonych

6 najlepszych fit przepisów na szparagi