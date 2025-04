Dlaczego warto jeść szparagi?

Szparagi są niskokaloryczne, a jednocześnie bogate w witaminy i minerały. W 100 g tych warzyw znajduje się zaledwie 15 kcal. Dostarczają za to karoten, magnez, fosfor, sód, wapń, witaminę C, B czy B 2 . Co ciekawe, w starożytnej Grecji szparagi były lekiem na schorzenia wątroby.

Szparagi wykazują właściwości przeciwnowotworowe oraz przeciwmiażdżycowe. Zawierają także antyutleniacze zapobiegające przedwczesnemu starzeniu się organizmu.

Warzywa te nadają się zarówno do smażenia i gotowania, jak i pieczenia oraz grillowania. Smakują świetnie polane tylko masłem i posypane solą, ale będą też doskonałe do potraw mięsnych oraz ryb. Ich piękny kolor (szczególnie zielonych szparagów) sprawia, że każde danie, w którym zostaną wykorzystane, wygląda bardziej apetycznie!

1. Szparagi smażone na maśle z bułką tartą

2. Szparagi w cieście francuskim z szynką

3. Szparagi z jajkami i serem Robiola

4. Pizza ze szparagami

5. Omlet ze szparagami, imbirem, pomidorami, chili i awokado

6. Polędwiczki ze szparagami

