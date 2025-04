Kawa z dodatkiem pieprzu wbrew pozorom nie jest nie do przełknięcia. Jest smaczna i nieco pikantna, ale co najważniejsze ma kilka cennych właściwości zdrowotnych i może wspierać utratę wagi. Dlatego warto wypróbować tego niecodziennego połączenia, które zdecydowanie może być częścią zdrowego stylu życia. Chociaż wydaje się, że doprawienie kawy pieprzem to zabieg nietypowy, to dodawanie do tego napoju przypraw ma długą tradycję w wielu krajach na świecie.

Piperyna z kawą wspiera trawienie i wspomaga odchudzanie

Głównym aktywnym składnikiem pieprzu, który odpowiada za walory zdrowotne tej przyprawy, jest piperyna. Ten alkaloid zmniejsza wchłanianie tłuszczów z jelit, poprawia poziom glukozy i wspiera metabolizm. Ma działanie przeciwzapalne, co chroni jelita przed niektórymi chorobami, a także ma przeciwnowotworowe. Dodawanie pieprzu do potraw poprawia wchłanianie składników odżywczych z przewodu pokarmowego.

W dłuższej perspektywie czasowej piperyna również chroni komórki mózgu, co przekłada się na zachowanie zdolności poznawczych, jak pamięć. Dlatego przygotowując poranną kawę, warto dodawać do niej odrobinę przyprawy.

Przygotowanie kawy z pieprzem

W przygotowaniu kawy z pieprzem nie ma żadnej filozofii, wystarczy dodać szczyptę zmielonej przyprawy do ulubionej kawy, np. espresso, americano czy latte, wymieszać i pić. Ważne, by z jej ilością nie przesadzać. Nie tylko zepsuje wtedy smak napoju, ale może też podrażniać błonę śluzową żołądka i wywoływać dolegliwości ze strony układu pokarmowego takie jak zgaga, nudności i pieczenie w przełyku.

Jaki pieprz będzie najlepszym dodatkiem do kawy?

Czarny pieprz uważany jest za jeden z najcenniejszych, jednak równie dobrze można sięgnąć po pieprzy zielony, biały, różowy oraz pieprz cayenne. We wszystkich znajduje się prozdrowotna piperyna.

Jeżeli lubisz nietypowe połączenia smaków i chcesz podkręcić działanie kawy, to wypróbuj również innego dodatku:

