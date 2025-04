Szczaw jest zdrowy i wartościowy. Ma właściwości wspierające serce, bada się jego przeciwnowotworowe cechy, a do tego ma dużo przeciwutleniaczy. Oto wszystkie właściwości i wartości odżywcze szczawiu.

Wartości odżywcze szczawiu wskazują na to, że to niskokaloryczne, ale bogate w minerały i witaminy warzywo. Szczaw jest nie tylko smaczny i uniwersalny w kuchni. Oto jego konkretne wartości odżywcze w przeliczeniu na 100 g.

Z odczytu wartości odżywczych szczawiu wynika, że ma on szczególnie dużo witaminy C, magnezu i witaminy A.

Szczaw działa przeciwutleniająco

Szczaw to świetne źródło antyoksydantów. Antyoksydanty, inaczej przeciwutleniacze, doskonale chronią komórki przed uszkodzeniami. Szczaw pośrednio przyczynia się do zapobiegania:

chorobom serca,

nowotworom,

cukrzycy typu 2,

chorobie Alzheimera.

W szczawie znajduje się ponad 7 typów przeciwutleniaczy, a każdy z nich ma inne specyficzne, ale prozdrowotne działanie. Największą aktywnością antyoksydacyjną charakteryzuje się szczaw czerwony.

fot. Czerwony szczaw - ma najwięcej antyoksydantów i jest najzdrowszym rodzajem szczawiu/ Adobe Stock, Tatyana Sidyukova

Przeciwnowotworowe działanie szczawiu?

Choć działanie przeciwnowotworowe szczawiu jest niepewne i słabo przebadane, są ku temu pewne przesłanki. Badania nad właściwościami ekstraktu ze szczawiu, którym potraktowano komórki nowotworowe, są zaskakująco pozytywne. W badania in vivo (w probówkach, nie na żywnych organizmach) wykazano, że szczaw zabija komórki nowotworów piersi, szyjki macicy i nowotworów skóry. Szczaw podawany szczurom w innym badaniu poprawił ilość białych krwinek u szczurów z białaczką.

Szczaw wspiera zdrowie serca

Szczaw wspiera zdrowie serca na kilka sposobów:

wyciągi ze szczawiu modyfikują (na korzyść) szlaki agregacji trombocytów, a to zmniejsza ryzyko zakrzepicy ;

; szczaw odpowiada za rozkurcz naczyń krwionośnych i obniża ciśnienie krwi;

i obniża ciśnienie krwi; antyoksydanty szczawiu działają przeciwmiażdżycowo ,

, błonnik zawarty w szczawiu przeciwdziała wchłanianiu dużych ilości cholesterolu.

Szczaw jest, ogólnie mówiąc, bardzo zdrowy dla większości osób. Są oczywiście wyjątki i przeciwwskazania do jedzenia szczawiu, ale nie są one bardzo częste. Uwzględniają np. kamienie nerkowe (kamicę szczawianową) i napady dny moczanowej.

Szczaw ma też wiele innych zalet, oprócz wymienionych działań prozdrowotnych. Jest tani (a jeśli wypatrzysz go na łące w czystym terenie, nawet darmowy), uniwersalny w kuchni w świeżej formie, ale można przygotować też szczaw do słoików na zimę lub zamrozić szczaw. To ważne, bo zdrowa dieta powinna być możliwa do utrzymania na co dzień, a nie tylko idealnie zbilansowana.

Nie ma przeciwwskazań do jedzenia szczawiu w ciąży, ale nie należy jeść go za dużo. Kwas szczawiowy (którego jak się domyślasz, jest w szczawiu sporo), może tworzyć nierozpuszczalne sole z niektórymi minerałami, a tym samym zaburzać ich wchłanianie. Duże ilości kwasu szczawiowego w diecie mogą obniżyć wchłanianie żelaza, wapnia, magnezu i innych minerałów. Nie przesadzaj więc z ilością szczawiu w jadłospisie, jeśli jesteś w ciąży. Twoje zapotrzebowanie na te minerały bardzo wzrasta, nie chcesz pozbawiać się szansy na ich przyswojenie.

Dzieci też mogą jeść szczaw, np. w formie zupy szczawiowej. Szczególnie zadbaj jednak o to, by szczaw pochodził z czystych terenów, z dala od autostrad i uczęszczanych dróg. Liście szczawiu mogą magazynować i kumulować metale ciężkie, a ich nie chcesz podawać swojemu dziecku.

W diecie malucha nie umieszczaj też za dużo szczawiu na raz. Jeden posiłek ze szczawiem dziennie to porcja w sam raz. Podobnie jak u kobiet w ciąży, chodzi o zawartość kwasu szczawiowego, który obniża wchłanianie niektórych minerałów.

