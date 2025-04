Właściwości szczawiu powodują, że to zdrowe warzywo można jeść w formie świeżej, w zupie szczawiowej, ale też mrożony szczaw zachowuje swoje właściwości. Mimo to szczaw może być bardzo szkodliwy dla trzech grup osób: przy kamicy nerkowej, ataku dny moczanowej i przy alergiach na szczaw. To najpopularniejsze przeciwwskazania do jedzenia szczawiu.

Podstawowym przeciwwskazaniem do jedzenia szczawiu są kamienie nerkowe. Kwas szczawiowy po połączeniu z wapniem tworzy nierozpuszczalne sole (szczawiany), które mogą prowadzić do kamieni nerkowych. Przy konkretnym rodzaju kamicy nerkowej, kamicy szczawianowej, nie powinno się jeść za dużo produktów zawierających kwas szczawiowy.

Jeśli masz ogólną skłonność do kamicy nerkowej, unikaj szczawiu w większych ilościach. Jeśli w przeszłości zdiagnozowano u ciebie kamicę i zbadano, że to kamica szczawianowa, najlepiej nie jedz szczawiu wcale, lub tylko w dekoracyjnych ilościach.

Możesz też zmniejszyć ryzyko wytworzenia się kamieni nerkowych szczawianowych dzięki:

Zwiększeniu podaży wapnia i produktów mlecznych - szczególnie w połączeniu ze szczawiem. Do zupy szczawiowej warto dodać mleko lub śmietanę.

- szczególnie w połączeniu ze szczawiem. Do zupy szczawiowej warto dodać mleko lub śmietanę. Zmniejszeniu spożycia soli , która ogólnie zaburza filtrację nerek.

, która ogólnie zaburza filtrację nerek. Piciu wystarczającej ilości wody, która „wypłukuje” do pewnego stopnia nierozpuszczalne sole i minerały, które mogą doprowadzić do powstania kamienia.

To techniki, które zapobiegają tworzeniu kamieni szczawianowo-wapniowych w nerkach.

Czy szczaw można nazwać warzywem rujnującym stawy? Nie do końca, ale jest w tym ziarno prawdy. Szczawiany mogą brać udział w metabolizmie kwasu moczowego i puryn: najważniejszych związków w dnie moczanowej. Zaburzają one wydzielanie puryn z organizmu (też poprzez tworzenie już wspomnianych szczawianów). W najściślejszej fazie diety na dnę moczanową, podczas tzw. ataku, zabrania się jedzenia szczawiu (ale też rabarbaru, czy groszku).

Alergia na szczaw nie jest bardzo często spotykana, ale może się pojawić. Możesz mieć skłonność do alergii na szczaw, jeśli uczulają cię:

rabarbar,

kasza gryczana,

roślina: rdestowiec japoński.

Objawy alergii na szczaw mogą wyglądać różnie, jak wszystkie objawy alergii pokarmowych. Może wystąpić wysypka, puchnięcie ust, łzawienie oczu, wymioty lub katar sienny. Nie jedz szczawiu, jeśli tak na niego reagujesz.

