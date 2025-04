Syrop glukozowo-fruktozowy ma takie właściwości, że producenci żywności i napojów go uwielbiają, a dietetycy go nienawidzą. Sprawdziliśmy, czym jest tak naprawdę ta substancja słodząca i co sprawia, że budzi takie kontrowersje. Oto wyniki naszego "śledztwa" dotyczącego syropu glukozowo-frultozowego wraz z badaniami naukowymi, które wpływają na jego złą opinię lub ją podważają.

Spis treści:

Syrop glukozowo-fruktozowy to bezbarwna lub jasnożółta ciecz słodząca używana w przemyśle spożywczym zamiast cukru do nadawania produktom słodkiego smaku.

Syrop glukozowo-fruktozowy składa się:

Związek ten zyskał ogromną popularność w latach 70. XX wieku. Państwem, które jako pierwsze zaczęło go stosować na skalę masową były Stany Zjednoczone. Dlaczego syrop wypiera sacharozę czyli zwykły cukier? Z dwóch prostych przyczyn: ze względu na niską cenę i łatwość zastosowania.

Syrop glukozowo-fruktozowy:

To właśnie te korzyści technologicznie sprawiają, że syrop ten jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, w tym w produkcji napojów, słodyczy, wypieków i przetworów owocowych. Jest preferowany ze względu na swoją słodkość, rozpuszczalność i zdolność do przedłużania trwałości produktów oraz niską cenę.

Syrop glukozowo-fruktozowy, znany także jako syrop wysokofruktozowy (HFCS - High Fructose Corn Syrup), jest produkowany głównie z kukurydzy (ale bywa też robiony z pszenicy). Proces produkcji obejmuje kilka etapów:

Jest mnóstwo rodzajów syropów glukozowo-fruktozowych, w których ilość fruktozy może wahać się od poniżej 5% do 90%.

Z pozoru syrop glukozowo fruktozowy i cukier stołowy niczym się nie różnią, bowiem składają się z fruktozy i glukozy. Odróżniają je proporcje tych składników i to, że w syropie cukry proste nie są połączone wiązaniami chemicznymi tak jak w sacharozie. To dlatego nasz organizm błyskawicznie je wchłania. Co jeszcze różni sacharozę od syropu glukozowo-fruktozowego?

Cukier produkowany jest głównie z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych, natomiast syrop-glukozowo-fruktozowy z kukurydzy lub pszenicy (ale też np. z agawy).

W przewodzie pokarmowym sacharoza jest rozkładana przez enzym sacharazę na glukozę i fruktozę, które są następnie wchłaniane do krwiobiegu. Ponieważ glukoza i fruktoza w HFCS są już wolnymi cząsteczkami, nie wymagają rozkładu enzymatycznego przed wchłonięciem i trafiają do krwi nieco szybciej niż glukoza i fruktoza z cukru stołowego.

Choć oba te słodziki zawierają glukozę i fruktozę, różnią się ich proporcjami, procesem produkcji i specyficznymi właściwościami fizykochemicznymi, które wpływają na ich zastosowanie w przemyśle spożywczym. Wybór między nimi zależy od konkretnego zastosowania oraz oczekiwanych właściwości produktu końcowego.

Tak naprawdę jedyna znacząca różnica między nimi dotyczy proporcji glukozy do fruktozy. W cukrze inwertowanym zawsze wynosi ona 50:50. Natomiast w syropie glukozowym proporcje mogą być różne, choć najczęściej stosuje się HFCS zawierający 42% lub 55% fruktozy. Druga różnica polega na tym, że cukier inwertowany może mieć postać syropu lub granulatu, a syrop glukozowo-fruktozowy najczęściej ma postać syropu, choć może też występować pod postacią proszku.

Metabolizm jednej i drugiej substancji w ludzkim organizmie przebiega tak samo. Ponieważ jednak nadmiar fruktozy może niekorzystnie wpływać na wątrobę, HFCS o wysokiej zawartości fruktozy może być bardziej szkodliwy od cukru inwertowanego i zwykłego cukru.

Syrop glukozowy produkowany jest głównie w procesie hydrolizy skrobi, najczęściej kukurydzianej, ale także pszenicznej lub ryżowej. Składa się głównie z glukozy, choć może zawierać niewielkie ilości innych cukrów, takich jak maltoza. Zawsze jednak glukoza jest dominującym składnikiem.

Syrop glukozowy jest mniej słodki od HFCS, gdyż nie zawiera słodszej fruktozy, jest też mniej higroskopijny, czyli gorzej pochłania wilgoć. Najczęściej dodawany jest do produktów nie w celu ich słodzenia lecz nadania im odpowiedniej tekstury i lepkości. Syrop glukozowo-fruktozowy natomiast bywa w nich główną substancją słodzącą.

Glukoza z obu produktów szybko podnosi cukier we krwi. Natomiast nieobecność w syropie glukozowym fruktozy sprawia, że jest on mniej obciążający dla wątroby.

Syrop glukozowo-fruktozowy jest uznawany za niezdrowy głównie ze względu na jego potencjalne negatywne skutki metaboliczne, zdolność do zwiększania ryzyka otyłości i związanych z tym chorób przewlekłych. Wysokie spożycie HFCS w diecie może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych, które są poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, gdyż produkt ten jest stosowany powszechnie.

Oto główne zarzuty wobec syropu glukozowo-fruktozowego:

Po spożyciu HFCS w organizmie może odkładać się więcej tłuszczu trzewnego (brzusznego) niż po zjedzeniu jakiegokolwiek innego rodzaju cukru. Według prof. Grażyny Cichosz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, żaden inny składnik diety nie sprzyja otyłości tak mocno.

O ile metabolizm glukozy zachodzi we wszystkich narządach, fruktoza metabolizowana jest niemal wyłącznie w wątrobie. Ze względu na tę specyfikę składnik ten może wywołać tzw. zespół metaboliczny. Podczas przemian syropu glukozowo-fruktozowego dochodzi do:

Jednak trzeba zaznaczyć, że to nie sam syrop glukozowo-fruktozowy jest szkodliwy lecz nadmiar fruktozy i cukrów w ogóle w diecie. Fruktoza jest naturalnym cukrem, obecnym także np. w owocach, o których nikt nie powie, że są niezdrowe. U zdrowej osoby raz po raz spożycie produktów z HFCS nie spowoduje problemów zdrowotnych. Natomiast ich nadmiar może być szkodliwy, zwłaszcza dla osób, które już mają niektóre schorzenia przewlekłe.

Producenci żywności stosują syrop glukozowo-fruktozowy zdecydowanie za często. Za sprawą swych właściwości ta substancja może występować niemal w każdym produkcie:

Syrop glukozowo-fruktozowy może być oznaczany różnymi nazwami w zależności od regionu lub kraju. Oto kilka innych nazw, pod jakimi syrop glukozowo-fruktozowy może występować:

W Polsce często stosowane są nazwy: syrop glukozowo-fruktozowy albo syrop fruktozowo-glukozowy, a także syrop glukozowo-fruktozowy w proszku lub syrop fruktozowo-glukozowy w proszku, w zależności od przeważającej ilości glukozy albo fruktozy.