E 102: tartrazyna

Występowanie: dodawana do zup w proszku, galaretek, musztardy i dżemów

Skutki uboczne: może nasilać reakcje alergiczne, bezsenność, depresję, a w połączeniu z konserwantami może wywoływać ADHD u dzieci

Reklama

E 110: żółcień pomarańczowa

Występowanie: dodawana do gum do żucia, marmolady, zbożowych płatków

Skutki uboczne: może nasilać objawy astmy i może mieć działanie rakotwórcze

E 122: azorubina

Występowanie: dodawana do napojów, lodów i wyrobów cukierniczych

Skutki uboczne: niebezpieczna dla chorych na astmę, może powodować nadpobudliwość

Przeziębienie czy astma? Porównaj objawy!

E 131: błękit patentowy

Występowanie: dodawany do słodyczy, lodów, mlecznych deserów

Skutki uboczne: może wywoływać pokrzywkę i nadpobudliwość

E 210-213: kwas benzoesowy i benzoesany

Występowanie: konserwanty dodawane do soków i napojów, sosów owocowych i warzywnych, margaryn, konserw rybnych

Skutki uboczne: mogą wywołać wysypkę i podrażniać żołądek, groźne dla osób uczulonych na aspirynę

Kto nie może stosować aspiryny?

E 220-228: dwutlenek siarki i siarczany

Występowanie: dodawane do suszonych owoców, soków, dodatków w słoiczkach (chrzan, musztarda), wina

Skutki uboczne: może powodować bóle głowy i nudności

E 249-252: azotyny i azotany

Występowanie: dodawane do mięs, wędlin, pasztetów i parówek

Skutki uboczne: powodują zaburzenia w transporcie tlenu do komórek, przyczyniają się do pojawienia rakotwórczych substancji w organizmie

E 400: kwas alginowy

Występowanie: dodawany do lodów, deserów, dżemów, marmolad

Skutki uboczne: może przyczyniać się do powstania anemii

E 407: karagen

Występowanie: dodawany do śmietanek pasteryzowanych, mleka w proszku, wędlin, lodów, dżemów

Skutki uboczne: powoduje wzdęcia

E 450: difosforany

Występowanie: substancje spulchniające stosowane w serach topionych i wędlinach

Skutki uboczne: mogą pogorszyć wchłanianie wapnia, żelaza i magnezu oraz pogłębiać osteoporozę

Jak ustrzec się przed osteoporozą?

E 621-622: glutaminian sodu, glutaminian potasu

Występowanie: dodawane do przypraw do zup, sosów i innych produktów w proszku

Skutki uboczne: mogą przyspieszać bicie serca, powodować bóle głowy

E 631: inozynian sodu

Występowanie: dodawany do zup i dań w proszku, konserw

Skutki uboczne: groźny dla osób z kamicą nerkową

Jak jeść przy kamicy nerkowej?

E 950: acesulfam K

Występowanie: słodzik dodawany do leków, napojów niskokalorycznych

Skutki uboczne: może wywoływać nowotwory

E 951: aspartam

Występowanie: słodzik dodawany do produktów typu light, napojów niskokalorycznych

Skutki uboczne: ma szkodliwe działania w połączeniu z alkoholem

Czy produkty typu light odchudzają?

E 954: sacharyna

Występowanie: słodzik dodawany do napojów, dietetycznych przetworów mlecznych

Skutki uboczne: może powodować nowotwory pęcherza

Reklama

na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie Pani Domu Poleca pod redakcją red. naczelnej Haliny Maksimowicz-Tarasewicz