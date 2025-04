5 z 5

Jogurt islandzki

Nie lubisz suchych sałatek? My też! Do sałatki przygotuj sos na bazie świeżych ziół i jogurtu naturalnego typu skyr (jogurt islandzki). Dlaczego akurat skyr? Jogurt ten nie zawiera tłuszczu, za to jest bardzo bogaty w sycące białko. To także jeden z najgęstszych jogurtów, co sprawia, że nie ścieka po sałatce i bardzo dobrze się rozprowadza tworząc warstwę sosu przylegającą do składników.