Jeśli spodziewasz się wizyty weganina w święta, musisz odpowiednio przygotować się do niej, by zaproponować swojemu gościowi coś, co zje ze smakiem. Przypomnij sobie najważniejsze zasady diety wegańskiej, by nie zaliczyć żadnej wpadki. Posłuchaj naszych rad, dzięki którym wegańskie święta udadzą się bardzo dobrze.

Jeśli ktoś podchodzi do diety wegańskiej restrykcyjnie, nawet w święta nie będzie chciał łamać zasad diety wegańskiej. Pamiętaj, by to uszanować i nie próbować na siłę przekonać weganina do spróbowania potraw, które nie wpisują się w ramy diety roślinnej.

Wegańskie święta to w obecnych czasach nieduże wyzwanie, ale wymagają one przemyślenia. Jeśli jesteś gospodarzem, postaraj się dokładnie przygotować, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji przy stole.

Wiele zasad diety wegańskiej wydaje się osobom niezwiązanym z tym stylem życia dziwne. Przypomnijmy podstawowe zasady diety wegańskiej, o których musisz pamiętać w święta, by nie zaliczyć wpadki.

Dieta wegańska różni się bardzo od diety wegetariańskiej . Wegetarianie nie jedzą mięsa, a weganie także wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego.

. Wegetarianie nie jedzą mięsa, a weganie także wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego. Klasyczna dieta wegańska wyklucza z diety cały nabiał (mleko, śmietanę, ser, twaróg).

(mleko, śmietanę, ser, twaróg). Weganie nie jedzą też jajek , nawet niewielkich ilości w panierce.

, nawet niewielkich ilości w panierce. Wiele osób przestrzegających diety wegańskiej nie je też miodu (to też produkt pochodzenia zwierzęcego).

(to też produkt pochodzenia zwierzęcego). Wiele popularnych i dostępnych na rynku win, nie jest wegańskich . Sprawdź to koniecznie przed zaoferowaniem wina weganinowi.

. Sprawdź to koniecznie przed zaoferowaniem wina weganinowi. Dopytaj dokładnie jaką dietę stosuje dana osoba: odmian wegetarianizmu i weganizmu jest multum.

jaką dietę stosuje dana osoba: odmian wegetarianizmu i weganizmu jest multum. Czytaj dokładnie etykiety produktów , które wydają się z pozoru wegańskie. Czasem w składzie występuje mleko w proszku lub jaja, choć byś się tego nie spodziewała. To ważne dla wegan.

, które wydają się z pozoru wegańskie. Czasem w składzie występuje mleko w proszku lub jaja, choć byś się tego nie spodziewała. To ważne dla wegan. Niektóre osoby na diecie wegańskiej na co dzień, celowo będą chciały poluzować ją w święta i mają zamiar odpuścić niektóre zasady. Najlepiej porozmawiaj z daną osobą przed świętami, by dowiedzieć się, jakie ma do tego podejście.

Wegańskie święta wbrew pozorom nie wymagają wielu przygotowań. Wegańska Wigilia jest bardzo prosta w realizacji i nie wymaga nadmiernych starań. Po prostu przemyśl wcześniej, jakie potrawy przygotujesz i zapoznaj się z ważnymi aspektami wegańskich świąt.

Nie mieszaj potraw wegańskich z niewegańskimi

Jeśli przygotowujesz święta dla osób na diecie wegańskiej, a jednocześnie niektóre potrawy nie są w 100% roślinne, pamiętaj, by ich nie mieszać, nawet tylko w takcie serwowania. Wielu wegan nie będzie czuło się komfortowo z sięganiem np. po wegańskiego gołąbka, który piekł się obok klasycznej mięsnej wersji.

Przygotuj osobne talerze na produkty wegańskie, by uniknąć nieprzyjemności.

Przedstaw serwowane potrawy

Odmian diety roślinnej jest naprawdę dużo. Niektórzy stosują dietę pescatariańską, czyli nie jedzą mięsa, a jedzą ryby. Inni jedzą wyłącznie roślinnie, ale np. dopuszczają jaja w jadłospisie.

Najlepiej przedstaw po prostu zaserwowane potrawy, by weganin nie miał wątpliwości, po które może sięgnąć. Postaraj się pokrótce wytłumaczyć, które z potraw mogą być obiektem zainteresowania osoby na diecie roślinnej.

Pozwoli ci to też uniknąć niezręcznych sytuacji, w których dana osoba uzna danie za wegańskie, a jedząc je, odkryje, że zawiera ono np. klasyczny majonez lub inny dodatek, który wydał ci się mało znaczący.

Wegańskie przekąski są teraz tak podobne do tych niewegańskich, że po samym wyglądzie ciężko je odróżnić. Krótkie przedstawienie potraw przed posiłkiem pozwoli uniknąć niekomfortowych dla gościa (i być może irytujących po jakimś czasie też dla ciebie) pytań: „Czy to jest wegańskie?".

fot. Adobe Stock, Monkey Business

Nie wykluczaj, zamieniaj

Skoro klasyczny polski obiad to ziemniaki z kotletem schabowym i mizerią, osoba na diecie wegańskiej mogłaby zjeść z niego tylko ziemniaki (i to przy założeniu, że nie są polane masłem).

Z pewnością wiele osób stosujących dietę roślinną lub wegańską może przytoczyć anegdotyczne przykłady w trakcie imprez, gdzie po zgłoszeniu diety roślinnej, zaserwowano im sam talerz surówek lub właśnie słynne ziemniaki z surówką.

Dieta wegańska jest naprawdę bogata i jest w niej dużo alternatyw dla klasycznych dań, które da się przerobić na wegańskie. Kotlety sojowe, pierogi ruskie z tofu zamiast twarogu, czy grzybowa bez zabielania, to tylko nieliczne przykłady. Pamiętaj, że dieta roślinna to nie tylko wykluczenia, ale przede wszystkim wzbogacenie diety w więcej różnorodnych roślinnych pokarmów.

Imituj potrawami klasyczne świąteczne smaki

Powodów przejścia na weganizm jest naprawdę wiele. Coraz więcej osób decyduje się na ograniczanie produktów pochodzenia zwierzęcego ze względów etycznych i chęci dbałości o planetę, a nie tylko ze względu na zdrowie lub niechęć do smaku produktów zwierzęcych.

Miło będzie, jeśli przygotujesz klasyczne potrawy świąteczne w wegańskiej wersji. Nie musisz wykazywać się ogromną kreatywnością, postaw na sprawdzone receptury osób, które na co dzień zajmują się dietą roślinną. Wielu roślinnych blogerów kulinarnych podzieliło się przepisami na "zweganizowane" klasyczne przepisy świąteczne. Kilka z nich poznasz w kolejnym akapicie.

Korzystaj z wegańskich gotowców

Jeśli nie masz zbyt wiele czasu, by przygotować wegańskie potrawy świąteczne, ułatw sobie sprawę i postaw na gotowce. Markety mają obecnie naprawdę rozbudowane strefy z wegańskimi produktami. W wegańskiej ofercie świątecznej Lidla znajdziesz na przykład:

Roślinne klopsy grzybowe,

Różnorodne wegańskie pasztety,

Roślinną alternatywę mięsa wołowego np. do farszu na pierogi,

Klopsiki a'la rybne,

Wegański zamiennik serka Mascarpone Veganation,

Wegańskie świąteczne słodycze korzenne: kruche ciasteczka, chlebek marcepanowy i krem o smaku korzennych ciasteczek.

Takie gotowce mogą ci posłużyć jako ratunek w kryzysowej sytuacji, ale możesz wspomóc się nimi, by nie robić dwóch wersji wszystkich klasycznych potraw świątecznych i ułatwić sobie przygotowania.

Kup wegańskie ciasteczka korzenne , zamiast piec pierniki w dwóch wersjach.

, zamiast piec pierniki w dwóch wersjach. Wykorzystaj gotowe "vege mielone" jako farsz do pierogów.

Nie kręć sama wegańskiego majonezu, tylko posłuż się tym ze słoika .

. Podaj gotowe klopsiki a'la rybne w momencie, w którym na Wigilię będziesz serwować ryby.

To tylko niektóre przykłady, które pomogą ci przygotować wegańskie święta bez zbyt wytężonej pracy.

Najlepszym rozwiązaniem przy organizacji wegańskich świąt, jest oczywiście skorzystanie z roślinnych wersji wegańskich przepisów. W tym wypadku nie ma sensu wymyślanie koła na nowo. Blogerzy kulinarni specjalizujący się w kuchni roślinnej mają do zaoferowania wiele wegańskich przepisów, które są uwielbiane. Skorzystaj z nich, a na pewno się nie rozczarujesz.

Seleryba, czyli wegańska wersja ryby po grecku od Jadłonomii

Jeden ze świątecznych wegańskich klasyków, który świetnie zastępuje smak ryby po grecku. To wegańska seleryba z Jadłonomii, którą prezentuje jedna z najpopularniejszych blogerek kulinarnych w Polsce: Marta Dymek. Sekret tego dania to obsmażenie selera w glonach nori, które nadają mu morskiego posmaku.

Świąteczna wegańska pieczeń od erVegan

Eryk Wałkowicz, w sieci działający pod pseudonimem erVegan dzieli się wegańskim przepisem idealnym na drugi dzień świąt. To efektowna pieczeń świąteczna z warzyw korzennych.

Wegański sernik i paszteciki z kapustą od Healthy Omnomnomnom

Dietetyczka Irena Owsiak na co dzień udowadnia, że roślinna kuchnia może być bardzo prosta i tania, a jednak smaczna. W sieci dzieli się wieloma inspirującymi przepisami. Na święta przygotowała w tym roku między innymi wegańską wersję tarty serowej i proste paszteciki z kiszoną kapustą. Oba wegańskie przepisy na pewno są warte wypróbowania.

Wegańskie śledzie po kaszubsku od Jadłonomii

Kolejna wegańska receptura Jadłonomii, która zachwyca w święta nie tylko wegan. Boczniaki znikają ze sklepowych półek przed świętami właśnie z powodu tego przepisu.

Wielu potraw nie trzeba modyfikować, by przekształcić je na wegańskie. To na przykład dobrze znane przekąski i potrawy, które nie potrzebują wiele, by stały się wegańskie, lub ogólnie takie już są z założenia. Zawsze warto postawić je na stole, by wzbogacić wybór wegańskich opcji:

marynowane grzybki,

kiszonki,

zasmażana kiszona kapusta,

marynowane patisony i marynowana cukinia,

dynia w occie,

pomidorki koktajlowe,

suszone śliwki,

mandarynki,

sałatka jarzynowa z wegańskim majonezem,

pieczone ziemniaki,

kapusta z grochem,

bigos.

