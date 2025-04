Odświeżone menu

Kto powiedział, że Boże Narodzenie musi być ciężkostrawne? Możesz równie dobrze przygotować potrawy lekkie i zdrowe dla żołądka. Warto to zrobić, bo świąteczne przejedzenie może doprowadzić nie tylko do przykrego dyskomfortu, ale i do nudności, wymiotów, uczucia przemęczenia, a po kilku godzinach biegunki. Oczywiście nie wspominając już o nadmiarze dostarczonych kalorii...

Ważne przedświąteczne wskazówki

Zamień tłuste ryby na lekkie – solę, mintaja lub morszczuka

Zrezygnuj ze smażonych potraw na rzecz pieczonych lub gotowanych

Pierogi podaj od razu po ugotowaniu , tj. bez smażenia i zasmażki

Jajka faszerowane podawaj bez panierki z bułki tartej

Zamiast ciężkostrawnego majonezu sięgnij po jogurt naturalny

Odmień przepisy na słodkie ciasta - do sernika używaj chudego sera, a makowiec zamień na biszkopt makowy z galaretką

Obciążające żołądek i wysokokaloryczne cukierk i zamień na własnoręcznie przygotowane kruche ciasteczka

Świąteczne przejedzenie

Niestety wiele osób nie jest w stanie zachować umiaru podczas świąt. Wcale to nie dziwi, w końcu Boże Narodzenie jest tylko raz do roku. W takiej sytuacji wybierz ciepłą herbatę z dodatkiem melisy, mięty albo dziurawca. I przede wszystkim daj odpocząć swojemu żołądkowi!