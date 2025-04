Świdośliwa to mało popularny, a niezwykle prozdrowotny dla cukrzyków owoc. Ma ona wszystkie zalety borówki amerykańskiej w cukrzycy, jednak działa kilkukrotnie mocniej. Diabetycy zdecydowanie skorzystają na włączeniu świdośliwy do jadłospisu.

Reklama

Spis treści:

Świdośliwa to popularny w Ameryce Północnej owoc, który przypomina trochę borówkę amerykańską, ale też aronię. Tradycyjnie rośnie głównie na terenach Kanady, czasem nazywa się ją „jagodą kanadyjską". Świdośliwa ma coraz więcej fanów w Polsce, gdzie także można ją uprawiać.

Świdośliwa to niezwykle zdrowy owoc pod wieloma względami, szczególnie polecany dla cukrzyków. Cukrzycy zdecydowanie mogą jeść świdośliwę, a wręcz powinni się nią zainteresować. Świdośliwa od wieków była wykorzystywana przez plemiona Indian do leczenia i zapobiegania cukrzycy.

Węglowodany w świdośliwie

100 g świdośliwy dostarcza 18,48 g węglowodanów, w tym:

5,93 g błonnika pokarmowego (0,66 g rozpuszczalnego, 5,27 g nierozpuszczalnego),

11,36 g to tzw. cukry, czyli cukry proste i dwucukry.

Glukoza i fruktoza występują w świdośliwie w równomiernych proporcjach (po ok. 5 g na 100 g). Świdośliwa dostarcza więc pewną ilość cukrów prostych i cukrzycy nie mogą jeść jej bez ograniczeń. Potencjalne zalety z jedzenia świdośliwy przewyższają jednak teoretyczne zagrożenie wynikające ze zjedzenia nadmiaru węglowodanów w porcji świdośliwy.

Indeks glikemiczny świdośliwy

Indeks glikemiczny świdośliwy nie został dokładnie określony. Biorąc pod uwagę jednak jej parametry i porównując wartości odżywcze świdośliwy do innych owoców z tej samej rodziny, można oszacować IG świdośliwy. Najprawdopodobniej mieści się on w zakresie niskiego IG . Mimo wszystko jedząc świdośliwę w diecie cukrzycowej, warto zachować umiar. Świdośliwa ma naprawdę dużo zalet dla diabetyków, ale nie można podchodzić do jej jedzenia z podejściem „im więcej, tym lepiej".

fot. Świdośliwa to superfood dla cukrzyków/ Adobe Stock, fortton

Świdośliwa zdobywa uwagę naukowców szczególnie ze względu na swoje właściwości w cukrzycy. Ma dla cukrzyków naprawdę wiele zalet:

poprawia wrażliwość na insulinę,

obniża poziom glukozy we krwi,

we krwi, ma zdolność obniżania stanów zapalnych związanych z wysokim cukrem,

ma pozytywny wpływ na bakterie jelitowe powiązane z polepszeniem wskaźnika HOMA -IR (informującego o postępie insulinooporności),

-IR (informującego o postępie insulinooporności), reguluje kumulację i wydzielanie glikogenu wątrobowego,

zapobiega powikłaniom cukrzycy.

Świdośliwa zawdzięcza te właściwości szczególnie zawartości zdrowych polifenoli, antocyjanów i innych przeciwutleniaczy.

Warto wspomnieć, że większość wypisanych zalet świdośliwy dla cukrzyków została udowodniona przede wszystkim w badaniach z udziałem gryzoni. Niewiele jest badań potwierdzających te właściwości u ludzi. Mimo to jest naprawdę wiele podstaw do twierdzenia, że u ludzi świdośliwa będzie działać podobnie. Wystarczy wprawnym okiem spojrzeć na jej parametry zdrowotne, zawartość polifenoli, i porównać ją do innych owoców zalecanych w cukrzycy.

Świdośliwa zasługuje zdecydowanie na większą uwagę naukowców, którzy mogliby potwierdzić jej właściwości dla cukrzyków wykazane w badaniach na zwierzętach. Niektórzy badacze świdośliwy są pełni optymizmu i twierdzą nawet, że w przyszłości świdośliwa może być alternatywą dla klasycznych leków na cukrzycę.

Oprócz tego świdośliwa ma też prozdrowotne działanie dla diabetyków z innej strony, nie tej bezpośrednio wpływającej na poziom cukru, ale chroniącej cały organizm.

Świdośliwa doskonale wpływa na lipidogram : ma zdolność obniżania cholesterolu LDL.

: ma zdolność obniżania cholesterolu LDL. Świdośliwa obniża ogólny stan zapalny organizmu.

organizmu. Świdośliwa może przeciwdziałać miażdżycy .

. Świdośliwa cechuje się dużą aktywnością antyoksydacyjną chroniącą komórki przed uszkodzeniami.

fot. Owoce świdośliwy rosną też w Polsce/ Adobe Stock, Aloksa

Świdośliwa niweluje też i zapobiega komplikacjom cukrzycy, które są szczególnie niebezpieczne. Cukrzycy wiedzą dobrze, że to nie podwyższony cukier jest niebezpieczny, ale efekt, jaki nadmiar glukozy ma na organizm. Świdośliwa w diecie może zmniejszać ryzyko wystąpienia:

retinopatii (uszkodzenia wzorku),

nefropatii (uszkodzenia nerek),

zaćmy,

uszkodzeń nerwów,

miażdżycy.

Świdośliwa działa dzięki pewnemu procesowi metabolicznemu: hamowaniu reduktazy aldozowej, odpowiedzialnej za wiele powikłań cukrzycy. Konkretniej, takie działanie mają niepolarne polifenole zawarte w świdośliwie.

Włącz do diety owoce świdośliwy w najprostszej formie: jedz ją prosto z krzaka, lub zamroź na zimę. Pomimo wszystkich zalet, cukrzycy nie powinni jeść świdośliwy bez żadnych ograniczeń.

Garść lub dwie garście świdośliwy na raz to idealna porcja dla cukrzyków: nie zaszkodzi, a już przyniesie benefity. Warto mrozić też owoce świdośliwy, by korzystać z niej przez cały rok. Ze świdośliwy można robić też przetwory, ale traci ona przy przetwarzaniu część właściwości prozdrowotnych. Cukrzykom poleca się więc jedzenie świdośliwy w jak najmniej przetworzonej formie, by wykorzystać jej efekty przeciwcukrzycowe.

W badaniach stosuje się często ekstrakty ze świdośliwy, ale nawet naukowcy podkreślają, że najlepiej jeść świeże owoce. Przynajmniej do czasu, gdy opracują oni ekstrakty ze świdośliwy, które będzie można stosować jako alternatywną dla leków terapię przeciw cukrzycy. Są na to realne szanse!

Źródła:

Mazza, G. (2005). Compositional and Functional Properties of Saskatoon Berry and Blueberry. International Journal of Fruit Science, 5(3), 101–120. doi:10.1300/j492v05n03_10

Lunan Zhao, Fei Huang, Amy Leung Hui, Garry X. Shen, "Bioactive Components and Health Benefits of Saskatoon Berry", Journal of Diabetes Research, vol. 2020, Article ID 3901636, 8 pages, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/3901636

Beta, Trust & Moghadasian, Mohammed & Masisi, Kabo & Le, Khuong & Shen, Garry & G., Fischer. (2019). The potential anti-diabetic effects of Saskatoon berry on experimental mouse models.

du Preez R, Wanyonyi S, Mouatt P, Panchal SK, Brown L. Saskatoon Berry Amelanchier alnifolia Regulates Glucose Metabolism and Improves Cardiovascular and Liver Signs of Diet-Induced Metabolic Syndrome in Rats. Nutrients. 2020 Mar 27;12(4):931. doi: 10.3390/nu12040931. PMID: 32230955; PMCID: PMC7231198.

Zhao R, Khafipour E, Sepehri S, Huang F, Beta T, Shen GX. Impact of Saskatoon berry powder on insulin resistance and relationship with intestinal microbiota in high fat-high sucrose diet-induced obese mice. J Nutr Biochem. 2019 Jul;69:130-138. doi: 10.1016/j.jnutbio.2019.03.023. Epub 2019 Apr 9. PMID: 31078906.

Reklama

Czytaj także:

Bób a cukrzyca. Jak obniżyć indeks glikemiczny bobu, by mogli jeść go cukrzycy?

Wielka pomyłka naukowców na temat arbuza. Przez lata źle oceniano jego właściwości

Truskawki a cukrzyca i insulinooporność. Czy przy problemach z cukrem poleca się jedzenie truskawek?