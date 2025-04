Trudno uniknąć nadprogramowych kalorii podczas świąt Bożego Narodzenia. W te dni pochłaniasz przeciętnie 5-6 tysięcy kalorii dziennie, a więc przynajmniej dwukrotnie więcej niż wynosi dzienne zapotrzebowanie. Jeśli co roku obiecujesz sobie, że nie będziesz przejadać się podczas świąt, a potem twój plan pali na panewce, powinnaś zastosować się do naszych 5 zasad zrównoważonego, świątecznego odżywiania. To dzięki nim będziesz mogła delektować się świątecznymi przysmakami bez uczucia dyskomfortu i ciężkości.

ZASADA 1 -Taktyka mniejszych porcji

Kiedy widzisz piękny, suto zastawiony stół, ciężko jest oprzeć się pokusie spróbowania wszystkiego, co się na nim znajduje. Pachnący karp w złotej panierce, aromatyczny barszcz z uszkami czy słodka kutia wręcz błagają o to, byś je skosztowała. Nawet jeśli stosujesz się do zasad zdrowej diety, w okresie Bożego Narodzenia po prostu je ignorujesz. Bardo często już po zjedzeniu dania głównego i kilku kawałków ciasta, czujesz się przejedzona.

Jak temu zaradzić? Sposób jest prosty. Zamiast dużej porcji ryby po grecku, czy największego kawałka puszystego sernika, poczęstuj się mniejszą porcją. Będziesz mogła skosztować większej ilości potraw i nie będziesz odczuwała niezdrowego przejedzenia.

ZASADA 2 - Ślimacze tempo jedzenia

Jeśli chcesz zmniejszyć ilość kalorii zjadanych podczas Świąt oraz cieszyć się uczuciem lekkości podczas rodzinnego spotkania, pamiętaj o odpowiednim tempie jedzenia. Unikaj szybkiego, bezmyślnego pochłaniania posiłków. Przecież nikt cię nie goni, a Gwiazdka jest po to, by na moment zwolnić. Pamiętaj o starej zasadzie i jedz powoli. Mózg dopiero po 20 minutach od zjedzenia posiłku wysyła do żołądka sygnał, że jesteś już najedzona.

ZASADA 3 - Kompot z suszu i woda

Aby po kolacji wigilijnej czy bożonarodzeniowym obiedzie nie czuć się ciężko i niezdrowo, proponujemy kompot z suszu albo wodę mineralną.

Kompot z suszu to połączenie suszonych jabłek, śliwek, gruszek, miodu, cynamonu, goździków i pomarańczy. Najlepiej podawać go w wersji schłodzonej. Ten napój wpłynie na proces metaboliczny i przyspieszy pracę jelit, dzięki czemu nawet po obfitym posiłku będziesz czuła się lekko.

Zawsze przy talerzyku miej szklankę wody mineralnej, która oczyszcza organizm i sprawia, że nie odczuwamy głodu. Woda jest niezbędna w procesach przemiany materii, bo stanowi środowisko reakcji wszystkich przemian zachodzących w organizmie.

ZASADA 4 - Spacer zimową porą

Jeśli obawiasz się przejedzenia, wybierz się na rodzinny spacer. Wieczorne przechadzki w świetle migoczących światełek i przepięknie przystrojonych domów, balkonów i bram, to czysta przyjemność. Zamiast ciągłego przesiadywania przy stole, razem z siostrą, rodzicami albo chłopakiem, przejdźcie się uliczkami miasta, ścieżkami lasu albo alejami parku, które zachwycą światłem i bożonarodzeniowym klimatem.

ZASADA 5 - Świąteczne formy aktywności fizycznej

Jeśli chcesz poskromić wigilijne łakomstwo, po prostu odejdź na chwilę od stołu. Zamiast nakładania kolejnej porcji karpia, smacznych pierogów albo keksa, pomóż mamie albo babci w kuchni. Pozmywaj naczynia, pokrój warzywa, zmień zastawę albo wyręcz gospodynię domu w gotowaniu zupy grzybowej. Możesz też zająć się młodszym rodzeństwem albo dziećmi kuzynów. Nikt nie potrafi tak pozytywnie "wykończyć", jak najmniejsze rodzinne pociechy. Po pewnym czasie wróć do stołu i dalej ciesz się świątecznym biesiadowaniem.

Pamiętaj o naszych zasadach i nie pozwól, by łakomstwo zepsuło ci Święta.