Szukasz sposobów na przywrócenie równowagi hormonalnej? TikTok ma dla ciebie odpowiedź. Ta platforma to nie tylko kopalnia makijażowych trików i viralowych przepisów, ale też pole do rozprzestrzeniania się zdrowotnych newsów. Niedawno użytkownicy (głównie użytkowniczki) TikToka zachwycili się właściwościami surówki z marchewek... o co tu chodzi i czy faktycznie każda kobieta powinna wpisać ją na stałe do swojego jadłospisu?

Hashtag #rawcarrotsalad na TikToku rośnie z minuty na minutę i obecnie załadowane przez użytkowników platformy filmiki z tym oznaczeniem zostały wyświetlone ok. 27 milionów razy. Za viralowym hashtagiem kryje się po prostu zwyczajna surówka z marchewki. To proste danie ma według internautów niesamowicie poprawiać ich zdrowie i samopoczucie.

Surówce z marchewki przypisuje się właściwości regulujące żeńską gospodarkę hormonalną. Wiele internautek potwierdza, że po włączeniu surówki z marchewki do jadłospisu poczuły się lżej, złagodziły bóle miesiączkowe i pozbyły się uciążliwych objawów PMS.

Szum wokół związku marchewki z regulacją hormonów zapoczątkował amerykański lekarz dr Ray Peat. Specjalizuje się on we wspieraniu pacjentów z chorobami tarczycy. Zaleca swoim pacjentom specjalną dietę, w której duże znaczenie odgrywa błonnik pokarmowy.

Dr Ray Peat szczególnie poleca jedzenie surówki z surowej marchewki pokrojonej w paski np. za pomocą obieraczki do warzyw. Lekarz zaleca jedzenie tak powstałej surówki z lekkim dressingiem na bazie oliwy z oliwek i octu jabłkowego. Dozwolone jest posolenie surówki i skorzystanie z dodatkowych przypraw, np. pieprzu i czosnku.

Dlaczego to akurat marchew jest „warzywem wybranym” przez amerykańskiego lekarza i społeczność TikTokerów? #rawcarrotsalad ma rzekome właściwości obniżające estrogen. Podobno chodzi o unikalny skład błonnika pokarmowego z surowych marchewek. Poprawione funkcjonowanie jelit (dzięki błonnikowi z marchewek) to poprawione funkcjonowanie mikrobiomu jelitowego. Ten z kolei ma niezaprzeczanie duże znaczenie w funkcjonowaniu układu hormonalnego.

Czy wszystkie wymienione właściwości są prawdziwe, a surówka z marchewki faktycznie jest panaceum na problemy z hormonami? Oczywiście surowe marchewki niepodważalnie są zdrowe, a włączenie ich do jadłospisu - polecane. Nie ma jednak powodów, by przypisywać im właściwości wykraczające poza właściwości innych surowych warzyw. Marchewki mają błonnik, ale nie mają go więcej, niż np. ogórki, pietruszka, seler naciowy, czy szpinak.

Surowe warzywa faktycznie są niezbędne do unormowania hormonów. Błonnik z surowych warzyw to mieszanka błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego. Stanowi on pożywkę dla bakterii jelitowych, których różnorodność wspiera układ endokrynny. Zdrowe mikroby jelitowe są niezwykle ważne w konkretnych jednostkach chorobowych jak np. niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy i zespół policystycznych jajników.

Trend z TikToka przekonujący do jedzenia surówki z marchewki jest zdecydowanie korzystny i zdrowy. Nie przypisuj jednak marchewce nadzwyczajnych właściwości.

Jeśli zaczniesz jeść codziennie surówkę z surowej marchewki, faktycznie możesz poczuć się lepiej! Nie musisz jednak ograniczać się do surówki z tego jednego składnika. Jedz po prostu surowe, różnorodne warzywa tak często, jak to możliwe.

Składniki:

2 duże marchewki,

łyżka oliwy z oliwek,

łyżka octu jabłkowego,

szczypta soli i pieprzu.

Sposób przygotowania:

Umyj marchewki i uformuj je w kształt makaronu tagiatelle za pomocą obieraczki do warzyw. Wymieszaj oliwą z octem i polej mieszanką marchewki. Dopraw surówkę pieprzem i solą.

Do viralowej surówki z marchewki możesz dodać też czosnek w proszku, odrobinę cynamonu, pół jabłka lub inne surowe warzywa, które też bardzo dobrze działają na układ hormonalny.

