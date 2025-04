Biała rzepa to niepozorne, a wszechstronne warzywo korzeniowe. Można ją jeść na różne sposoby: zarówno na surowo, jak i po usmażeniu lub pieczeniu, a nawet ukiszeniu. Ma smak podobny do rzodkiewki, chociaż nieco łagodniejszy, zbliżony do kalarepy. Ta jadalna bulwa z powodzeniem posłuży jako baza do surówek i sałatek, sprawdzi się też jako doskonały zamiennik ziemniaków (jest mniej kaloryczna, a przy tym sycąca). Przygotuj smaczną i zdrową surówkę z białej rzepy, a na pewno zaskoczysz gości.

Korzyści zdrowotne jedzenia białej rzepy

To dobra wiadomość, że biała rzepa wraca na polskie stoły, na których gościła jeszcze kilka dekad temu, ponieważ wyróżnia się ona wieloma cennymi właściwościami zdrowotnymi. Jest to warzywo niskokaloryczne, sycące, bogate w błonnik, dlatego to doskonały wybór dla osób, które dbają o zdrowie i figurę.

Te jadalne bulwy zawierają m.in. witaminy C, E, K i witaminy z grupy B, a także potas, wapń, fosfor i magnez. Uważa się, że jedzenie białej rzepy, dzięki zawartości błonnika, poprawia funkcjonowanie jelit, wzmacnia odporność, pomaga kontrolować ciśnienie krwi i usuwać z organizmu toksyny, wspierając pracę wątroby i nerek. Warto pamiętać, że nadmiar rzepy może powodować wzdęcia.

Nie powinny tego warzywa jeść osoby z chorą tarczycą, gdyż jest ono źródłem związków goitrogennych, które mogą obniżać wchłanianie jodu i wpływać negatywnie na funkcjonowanie tego gruczołu.

Powrót kultowego warzywa. Prosty przepis na surówkę z białej rzepy

Biała rzepa była bardzo popularna w Polsce zanim powszechnie na stołach pojawiły się ziemniaki. Stanowiła jedno z podstawowych warzyw. Jedzono ją głównie na wsi w biedniejszych regionach kraju, bo była tania i łatwa w uprawie, a jednocześnie zaspokajała głód. Dzisiaj przeżywa renesans.

Oto przepis na prostą i smaczną surówkę z białej rzepy, która dostarczy wielu witamin i składników mineralnych, usprawni pracę układu trawiennego i pobudzi odporność.

Składniki na jedną porcję surówki:

250 g białej rzepy (dwie małe bulwy),

1 jabłko,

1 marchew,

1 łyżka śmietany 12 lub 18%,

1 łyżka majonezu,

garść posiekanego szczypiorku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Rzepę obierz i zetrzyj na tarce na dużych oczkach. Umyj i obierz jabłka, zetrzyj na dużych oczkach na tarce. Tak samo przygotuj marchew. Wymieszaj w misce białą rzepę, marchew i jabłko. Dodaj majonez, śmietanę, sól i pieprz do smaku oraz szczypiorek. Wszystko dokładnie wymieszaj. Możesz dodać sok z cytryny do smaku.

Surówkę z białej rzepy najlepiej jeść od razu po przygotowaniu.

