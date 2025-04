Zawsze na wiosnę obiecujesz sobie, że po pierwsze schudniesz, po drugie będziesz się zdrowo odżywiać i po trzecie - zaczniesz zwracać uwagę na witaminy. Cele szczytne. Teraz czas je zrealizować. Sprawdź, jak w prosty sposób uzupełnić witaminy każdego dnia.

Reklama

Dlaczego witaminy są tak ważne dla organizmu?

O tym, że witaminy są ważne, nikomu chyba nie trzeba przypominać. I chociaż nie są źródłem energii ani strukturalnymi składnikami tkanek, to są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu oraz prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych. To właśnie witaminy sprawiają, że cera jest wiecznie młoda, włosy piękne i lśniące, kości mocne, a organizm silny.

Jak uzupełnić witaminy w organizmie?

Nikt nie każe ci faszerować się suplementami ani też rezygnować z pysznych posiłków na rzecz jedzenia sałaty. Warto jednak urozmaicić swoje dania zdrowymi warzywami, owocami i pełnowartościowymi sokami. Jak? Oto nasz sposób:

1. Zdrowe posiłki

Jak śniadanie to tylko płatki? Na obiad zwykle zupa oraz jakieś mięso? A kolacja? Albo jej nie jesz, albo na szybko wrzucasz na ząb cokolwiek? To poważny błąd! Mówi się, że jesteś tym, co jesz i jest to absolutna prawda. Jeśli chcesz być zdrowa, wygadać młodo i pięknie, nie jedz byle czego! Szkoda życia i pieniędzy. Zamiast tego pomyśl o zdrowych i pełnowartościowych posiłkach. I nie, nie jest to trudne. Do śniadania, obiadu i kolacji obowiązkowo dodaj świeże owoce i warzywa. Na śniadanie możesz przecież zjeść pyszne płatki z jogurtem i owocami, a obiad urozmaicić surówką, która jest bombą kaloryczną! Na drugie śniadanie doskonale sprawdzi się gęsty sok wzbogacony witaminami, np. Hortex Vitaminka, który stworzono z bogactwa starannie dobranych naturalnych składników.

2. Sok zamiast kawy

Poranek zaczynasz od kawy? To prawda, że kofeina działa pobudzająco, ale w nadmiernych ilościach skutecznie zakwasza organizm. To dlatego warto wymienić kawę na sok z witaminami ACE, które wzmocniają układ odpornościowy i wpływają korzystnie na cerę.

3. Zamień batonika na owoce lub warzywa

Masz słabość do słodyczy? Wiosna to najlepszy czas, by powiedzieć im "bye bye". Jak? Zamień batonika lub pączka na owoce, warzywa lub szklankę soku. Twój organizm będzie ci wdzięczny!!!

Jaki sok wybrać?

Proponujemy soki z Hortexu, bo czy może być coś lepszego niż pyszny marchewkowy sok z dodatkiem owoców, który jest jednocześnie koktajlem witaminowym? Takie są właśnie wzbogacone witaminami soki Hortex Vitaminka, które stworzono z bogactwa starannie dobranych naturalnych składników, aby zapewnić nam zdrowie i urodę.