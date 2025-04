Jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami. Krytycznie podchodzimy do produktów, które są nam oferowane. Coraz większą wagę przywiązujemy również do racjonalnego i świadomego odżywiania. Bo to właśnie jedzenie odpowiada za nasze samopoczucie, stan skóry, sylwetkę, a nawet nastrój. Dlatego warto z uwagą i starannością wybierać produkty, które lądują na naszych talerzach.

Dzisiaj wybrałyśmy dla was 5 superfoods, czyli naturalnych produktów spożywczych bogatych w składniki odżywcze i mających dobroczynny wpływ na nasz organizm. Specjaliści od żywienia prognozują, że te produkty zdominują naszą dietę w 2017 roku.

1. Kurkuma

To przyprawa, która jest znana na całym świecie od tysięcy lat. Jeszcze kilka lat temu nie była tak bardzo popularna, ale wraz z modą na kuchnię hinduską podbiła także polskie stoły. Wiele wskazuje na to, że będzie też hitem w 2017 roku. Zwłaszcza że dzięki zawartości kurkuminoidów jest skutecznym narzędziem w walce z nowotworami. Pozytywnie wpływa na pracę układu pokarmowego, np. wspomagając oczyszczanie organizmu z toksyn.

Można dodawać ją zup, sosów i sałatek. Dobrym pomysłem jest wzbogacenie kurkumą smaku mięsa, ryżu lub jajek. W tym roku będziemy też dodawać kurkumę również do napojów, np. mleka, coraz większa popularność zyskuje tzw. kurkuma latte. Ciekawostką jest, że warto łączyć ją z pieprzem lub papryką. W tej formie nasz organizm przyswoi kurkumę o wiele szybciej.

2. Kiszonki, czyli bogactwo probiotyków

Żywność fermentowana nie jest niczym nowym w polskiej kuchni. Jednak na zachodzie te produkty spożywcze dopiero zaczynają zdobywać popularność.

Kiszonki to przede wszystkim bogactwo probiotyków mających nieoceniony wpływ na układ pokarmowy i oddechowy. Pozytywnie wpływają na pracę mózgu i koncentrację. Wśród żywności fermentowanej, po którą warto sięgać regularnie, jest m.in. kiszona kapusta i ogórki, ale również jogurty i kefiry. Warto tu zaznaczyć, że najzdrowsze są przetwory domowe, pozbawione środków służących przyspieszeniu procesów fermentacji. W ostatnim czasie coraz popularniejsze stają się robienie domowego jogurtu naturalnego, a zgodnie z nadchodzącymi trendami kulinarnymi, będziemy w tym roku zajadać się jogurtami warzywnymi, z dodatkiem pomidorów czy buraków.

3. Fiolet w kuchni

W 2016 roku w diecie Polek królowały zielone warzywa i owoce (najczęściej w formie koktajli). Zgodnie z zaleceniami dietetyków, w nadchodzącym miesiącach w naszym jadłospisie powinien pojawić się także kolor fioletowy. Dlaczego? Produkty o tej barwie są przede wszystkim bogate w antocyjany, czyli naturalne barwniki wspomagające układ krążenia i działające przeciwzapalnie.

Jedzenie fioletowych warzyw i owoców poprawia kondycję mózgu, co przekłada się na lepszą pamięć i koncentrację. To również produkty o bogatej zawartości przeciwutleniaczy. Jednak warto trzymać się zasady, że im ciemniejszy kolor, tym więcej antyoksydantów. Wśród fioletowych warzyw warto polecić bakłażana, kapustę, cebulę bądź mniej znanego fioletowego kalafiora. Do diety warto włączyć także borówki, jeżyny, czarną porzeczkę, aronię i ciemne winogrona.

4. Glony morskie

Kuchnia azjatycka coraz śmielej wkracza na polskie stoły, a wraz z nią produkty charakterystyczne dla jej poszczególnych regionów. W 2017 roku zgodnie z zapowiedzią kulinarnych ekspertów powinniśmy zajadać się wodorostami. Nie są one jeszcze powszechnie dostępne w supermarketach – można je nabyć głównie w sklepach ze zdrową żywnością, w formie naturalnej bądź sproszkowanej.

To bardzo cenny produkt, który stanowi źródło witamin i składników mineralnych, antyoksydantów oraz kwasów z grupy omega-3. Dobrą informacją dla osób dbających o linię może być też fakt, że wodorosty są niskokaloryczne. Glony morskie warto dodać do warzywno-owocowego koktajlu, sałatki, zupy, potrawy z ryżu lub kaszy. Do najpopularniejszych wodorostów w naszym kraju należy - nori, kombu oraz wakame.

5. Supernasiona

Nasiona cieszą się rosnącą popularnością. Są zdrowym i smacznym dodatkiem do naszej diety. Niekwestionowanym hitem są obecnie nasiona chia (czyli nasiona szałwii hiszpańskiej), wyróżniające się wysoką zawartością kwasów omega-3, antyoksydantów oraz błonnika.

Coraz większym uznaniem cieszą się również ignorowane do niedawna... pestki arbuza. Według dietetyków są bogate w magnez, żelazo, cynki i witaminy z grupy B, obniżają ciśnienie krwi, wspomagają walkę z chorobami układu oddechowego oraz działają przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie.

