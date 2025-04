Choć żurawina rośnie w Polsce, to niestety rzadko gości na naszych stołach. Soczyste jagody są bogatym źródłem witamin B1 i B2 oraz C, wapnia, jodu, magnezu. Zawierają też garbniki, taniny i cytryniany – substancje nadające owocom cierpko-słodki smak, ale także korzystnie wpływające na nasze zdrowie.

Reklama

Spis treści:

Tak, można jeść surową żurawinę. W takiej formie jest najlepszym źródłem witamin i minerałów. Jednak zdrowe są nie tylko owoce zerwane prosto z krzaka.

Żurawinę można przechowywać w lodówce kilka miesięcy, a w zamrażalniku nawet rok. Czerwone jagody zawierają bowiem kwas benzoesowy – naturalny konserwant.

Co ciekawe, lecznicze właściwości mają także przetwory z żurawiny. Soki, konfitury, kisiele czy suszone owoce należą do czołówki naturalnych produktów, które mogą zapobiegać chorobom.

Owoce żurawiny można jeść na surowo jako dodatek do wielu dań albo prostu w formie przekąski. Warto również przygotować mus z żurawiny, który doskonale pasuje do herbaty. Może być również podawany jako polewa do mięs, a także do deserów czy pieczywa jako substytut dżemu.

Składniki:

0,5 kg surowej żurawiny,

0,3 kg cukru (lub stewii, ksylitolu).

Sposób przygotowania:

Owoce żurawiny dokładnie umyj. Owoce zmiksuj z cukrem do uzyskania gładkiej konsystencji. Spróbuj mus. Jeśli jest zbyt kwaśny, dodaj więcej cukru. Przechowuj mus z żurawiny w lodówce.

W zdrowym odżywianiu pomogą Ci blendery i inne urządzenia kuchenne. Zgarnij kod rabatowy Media Expert i kup je wszystkie w atrakcyjnych cenach.

Żurawina zawiera sporo cennych witamin, minerałów i innych składników odżywczych, które korzystnie wpływają na stan zdrowia. Żurawina jest ceniona m.in. za swoje właściwości przeciwgrzybiczne i przeciwzapalne.

Poprawia krążenie krwi. Żurawina dba o serce. Zawarte niej flawonoidy niszczą cholesterol, zapobiegając jego odkładaniu w ściankach naczyń krwionośnych. Nasza rada: Jadasz dużo mięsa? Dodawaj do niego konfiturę żurawinową. Posiłki będą smaczniejsze i zdrowsze.

Żurawina dba o serce. Zawarte niej flawonoidy niszczą cholesterol, zapobiegając jego odkładaniu w ściankach naczyń krwionośnych. Jadasz dużo mięsa? Dodawaj do niego konfiturę żurawinową. Posiłki będą smaczniejsze i zdrowsze. Owoce żurawiny pomagają zapobiegać powstawaniu wrzodów . Hamują bowiem namnażanie się i przyleganie bakterii Helicobacter pylori do błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Nasza rada: Żyjesz w ciągłym napięciu i stresie? Jesteś wtedy bardziej narażona na atak bakterii i chorobę wrzodową. Wzbogać menu w żurawinowe produkty. Pij jogurty z cierpkimi jagodami, przygotuj też kisiel z żurawiny.

. Hamują bowiem namnażanie się i przyleganie bakterii Helicobacter pylori do błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Żyjesz w ciągłym napięciu i stresie? Jesteś wtedy bardziej narażona na atak bakterii i chorobę wrzodową. Wzbogać menu w żurawinowe produkty. Pij jogurty z cierpkimi jagodami, przygotuj też kisiel z żurawiny. Żurawina wspomaga odchudzanie . O żurawinie powinny pamiętać również osoby, które dbają o linię. Porcja (100 g) soczystych owoców dostarcza ok. 3,2 g błonnika (tyle, ile średnie jabłko) i ma tylko ok. 50 kcal. Odtruwa organizm, reguluje przemianę materii, wspomaga odchudzanie. Nasza rada: Chcesz zrzucić parę kilo? Zastosuj naszą minikurację oczyszczającą. Tuż po przebudzeniu wypij szklankę ciepłej wody wymieszanej z sokiem z cytryny, możesz do niej dodać łyżeczkę zmielonego siemienia lnianego. Pół godziny przed każdym posiłkiem wypijaj szklankę soku żurawinowego (oczywiście bez cukru). Kurację możesz powtarzać co 2 tygodnie.

. O żurawinie powinny pamiętać również osoby, które dbają o linię. Porcja (100 g) soczystych owoców dostarcza ok. 3,2 g błonnika (tyle, ile średnie jabłko) i ma tylko ok. 50 kcal. Odtruwa organizm, reguluje przemianę materii, wspomaga odchudzanie. Chcesz zrzucić parę kilo? Zastosuj naszą minikurację oczyszczającą. Tuż po przebudzeniu wypij szklankę ciepłej wody wymieszanej z sokiem z cytryny, możesz do niej dodać łyżeczkę zmielonego siemienia lnianego. Pół godziny przed każdym posiłkiem wypijaj szklankę soku żurawinowego (oczywiście bez cukru). Kurację możesz powtarzać co 2 tygodnie. Wspomaga zdrowie zębów i dziąseł . Może bowiem zapobiegać próchnicy, chorobom dziąseł i przyzębia. Substancje zawarte w czerwonych kuleczkach działają na zęby jak teflon. Tworzą powłokę, utrudniającą przyleganie bakterii do szkliwa i infekowanie dziąseł. Nasza rada: Masz ochotę na małe co nieco? Zamiast słodyczy chrup batoniki muesli z żurawiną lub suszone owoce.

. Może bowiem zapobiegać próchnicy, chorobom dziąseł i przyzębia. Substancje zawarte w czerwonych kuleczkach działają na zęby jak teflon. Tworzą powłokę, utrudniającą przyleganie bakterii do szkliwa i infekowanie dziąseł. Masz ochotę na małe co nieco? Zamiast słodyczy chrup batoniki muesli z żurawiną lub suszone owoce. Cierpkie jagody żurawiny mają działanie antybakteryjne, mogą zwalczać infekcje dróg moczowych. Zawierają taniny, które ograniczają namnażanie się bakterii, hamują ich przyleganie do ścian dróg moczowych oraz ułatwiają wydalanie. Żurawina ma też sporo cytrynianów, dzięki czemu może zapobiegać powstawaniu kamieni nerkowych, a nawet je rozpuszczać. Nasza rada: Dokucza ci nawracające zapalenie pęcherza? Pij codziennie dwie szklanki soku żurawinowego. Taka kuracja jest równie skuteczne jak tradycyjne leki, a nie daje żadnych działań ubocznych.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 17.12.2008.

Reklama

Więcej o żurawinie:

Właściwości zdrowotne i odchudzające żurawiny [INFOGRAFIKA]

Żurawina owoc - 5 zdrowotnych właściwości owoców żurawiny