Ktoś ci polecił suplement DHEA? Zanim pobiegniesz do apteki, przeczytaj ten materiał, gdyż przyjmowanie tych tabletek może nie przynieść korzyści lub przyczynić się do powstania kłopotów zdrowotnych. Dlatego najlepiej najpierw skonsultować się z lekarzem, być może wykonać badania, a dopiero później podjąć decyzję o przyjmowaniu suplementu diety DHEA i ustalić jego dawkę. To ważne, bo DHEA potrafi pomóc, ale i zaszkodzić.

DHEA to hormon steroidowy, którego medyczna nazwa brzmi dehydroepiandrosteron lub prasteron. Wytwarzany jest głównie przez nadnercza, ale też jajniki i jądra.

Suplementy z DHEA, zwane „witaminą długowieczności”, część lekarzy zaleca w przypadku:

niektórych chorób układu krążenia,

otyłości,

choroby Parkinsona,

choroby Alzheimera,

stwardnienia rozsianego,

zaburzeń odporności,

depresji ,

, osteoporozy,

menopauzy ,

, niepłodności ,

, stosowania antykoncepcji hormonalnej.

Suplementacja DHEA w teorii może korzystnie wpłynąć na masę mięśniową, witalność, płodność u kobiet, sprawność seksualną.

Choć brzmi to kusząco, stosowanie suplementu DHEA powinno być rozpoczęte po zaleceniu lekarza i pod kontrolą endokrynologa, a nie na własną rękę, gdyż ciągle jeszcze jego stosowanie nie zostało wystarczająco obszernie przebadane. Skuteczność suplementów DHEA też ciągle stoi pod znakiem zapytania.

Suplementację DHEA powinny stosować wyłącznie osoby, u których potwierdzono niedobór tego hormonu. Potwierdza się to poprzez badanie krwi. W przypadku badania DHEA konieczne jest pobranie próbki krwi rano, w przypadku badania DHEA-SO4 (DHEAS), można krew oddać o dowolnej porze dnia.

Suplement DHEA można kupić bez recepty, natomiast lekiem recepturowym jest roztwór do wstrzykiwań, który zawiera DHEA oraz żeński hormon płciowy E2 (stosowany w okresie okołomenopauzalnym).

Suplement w tabletkach występuje w trzech wariantach: 5, 10 i 15 mg. Lek do wstrzykiwań zwykle podaje się w dawce 5-25 mg. Należy jednak zaznaczyć, że nie zostały jeszcze wypracowane standardy dawkowania w poszczególnych schorzeniach, a w badaniach stosowano dawki od 25 do 200 mg dziennie. Nie zaleca się stosowania DHEA w dawkach większych niż 50-100 mg na dobę lub przez dłuższy czas.

DHEA może wpływać na metabolizm przyjmowanych leków, zwłaszcza leków przeciwpadaczkowych czy leków psychiatrycznych.

Przeciwwskazaniem do stosowania suplementów DHEA są: choroby serca, choroby wątroby, cukrzyca, hipercholesterolemia, zaburzenia w pracy tarczycy, zespół policystycznych jajników PCOS, podwyższone ryzyko choroby zakrzepowej, wiek dziecięcy, ciąża i karmienie piersią.

DHEA w pożywieniu

DHEA nie występuje w pożywieniu. Jednak poprzez odpowiednie żywienie, można stymulować wydzielanie DHEA. Do jego produkcji organizm potrzebuje tłuszczu, a dokładniej cholesterolu, ale też witaminy D.

Można też próbować zwiększać poziom DHEA za pomocą ziół: kurkumy, imbiru, tymianku, oregano, cynamonu. Skuteczność? Niezbadana.

Jedyne co wiadomo na ten temat, to fakt, że w badaniach naukowych suplementy DHEA podawano bez niekorzystnych skutków zdrowotnych przez maksimum 2 lata w dawce 50 mg dziennie.

DHEA może być niebezpieczny, gdy jest stosowany w dużych dawkach lub przez długi czas. Stosowanie większych dawek (powyżej 100 mg dziennie) lub długotrwałe stosowanie może zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

W większości są to łagodne skutki uboczne, do których należą: bóle głowy, zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia miesiączkowania, zmienność nastrojów, trądzik. U niektórych kobiet może po suplementacji DHEA wystąpić maskulinizacja: obniżenie głosu, porost włosów na twarzy, a u mężczyzn mogą zacząć rosnąć piersi, może wystąpić podwyższone ciśnienie krwi.

Suplementacja DHEA może zwiększać ryzyko niektórych rodzajów nowotworów, np. raka piersi, jajnika i prostaty

Przyjmowanie DHEA przez Komitet Olimpijski jest uznawane za doping. Natomiast DHEA przyjmowane doustnie nie wpływa na masę mięśniową i siłę mięśni.

