Naukowcy nie mają wątpliwości, że orzechy i nasiona (np. chia, siemię lniane, babka płesznik, pestki dyni) stanowią obowiązkowy element zdrowej diety. Wydaje się, że są niedocenianym produktem spożywczym, który ma realny wpływ na zdrowie.

Orzechy i nasiona to nie tylko smaczna przekąska, a superfood mające istotny wpływ na stan zdrowia, długość życia i profilaktykę groźnych chorób. Wystarczy naprawdę niewiele, aby wiele zrobić dla siebie. Zobacz, dlaczego codzienne spożywanie orzechów i nasion jest ważne oraz jaka ich dawka jest zalecana.

Chcesz żyć dłużej i zdrowiej? Oto recepta

Coraz więcej badań naukowych potwierdza, że orzechy i nasiona nie tylko stanowią wartościowy element codziennej diety, ale również mają realny wpływ na zdrowie i długość życia. Oto kilka przykładów.

Badanie opublikowane w Food & Nutrition Research dowiodło, że zwiększenie spożycia orzechów i nasion wpływa na obniżenie ryzyka schorzeń układu krążenia. Metanaliza, która ukazała się w piśmie BMC Medicine, wskazała z kolei, że osoby jedzące 20 g orzechów dziennie mają o prawie 30% mniejsze wskaźniki zachorowań na choroby serca w porównaniu z osobami, które nie jadły orzechów. A także o 15% niższe ryzyko zachorowania na raka i o 22% niższe ryzyko przedwczesnej śmierci z jakiejkolwiek przyczyny.

Wynika to z obecności przeciwutleniaczy i związków obniżających poziom tzw. złego cholesterolu LDL. Przyczynia się on do powstania blaszek miażdżycowych i zapychania naczyń krwionośnych.

Na podstawie badań populacyjnych można dojść do wniosków, że wyższe spożycie orzechów wiąże się też z niższą masą ciała. Ich jedzenie wydłuża uczucie sytości i hamuje wchłanianie tłuszczów. Regularne spożywanie tych produktów wpływa korzystnie na funkcje poznawcze, takie jak pamięć i koncentracja. Może nawet działać ochronnie u osób starszych i zapobiegać demencji. Regularne jedzenie orzechów to także lepiej działający układ oddechowy i dobry sposób na profilaktykę cukrzycy typu 2.

Dzięki tym składnikom orzechy i nasiona wydłużają życie

Orzechy i nasiona to skarbnica składników odżywczych. Są wyjątkowo bogatym w nie produktem spożywczym, dlatego uznaje się je za superfood. Zawierają m.in.:

białko – jest budulcem mięśni, skóry, stawów i kości, wydłuża uczucie sytości,

– jest budulcem mięśni, skóry, stawów i kości, wydłuża uczucie sytości, dobre tłuszcze jednonienasycone i wielonienasycone – obniżają poziom cholesterolu LDL i podnoszą poziom cholesterolu HDL, a także działają korzystnie na funkcjonowanie mózgu,

jednonienasycone i wielonienasycone – obniżają poziom cholesterolu LDL i podnoszą poziom cholesterolu HDL, a także działają korzystnie na funkcjonowanie mózgu, witaminy z grupy B – wspierają układ nerwowy,

– wspierają układ nerwowy, witamina E – jest silnym przeciwutleniaczem, który chroni komórki przed działaniem wolnych rodników,

– jest silnym przeciwutleniaczem, który chroni komórki przed działaniem wolnych rodników, błonnik – poprawia trawienie i obniża cholesterol,

– poprawia trawienie i obniża cholesterol, przeciwutleniacze – chronią komórki przed uszkodzeniami i mają działanie przeciwstarzeniowe,

– chronią komórki przed uszkodzeniami i mają działanie przeciwstarzeniowe, flawonoidy i polifenole – działają przeciwrakowo i przeciwzapalnie, chronią przed wolnymi rodnikami,

– działają przeciwrakowo i przeciwzapalnie, chronią przed wolnymi rodnikami, składniki mineralne – dostarczają składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Wystarczą 2 łyżki orzechów i nasion, aby być zdrowszym

Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i innych organizacji wskazują, że zalecana dzienna ilość orzechów i nasion wynosi ok. 20-30 g, to mniej więcej 2-3 łyżki. Taka ilość jest niezbędna, aby ich obecność w diecie dawała realne korzyści i poprawiała ważne parametry. Przy czym, nie oszukujmy się, nie jest to cudowne lekarstwo. Ważne są również inne nawyki dotyczące stylu życia. Jeżeli źle się odżywiamy i unikamy aktywności fizycznej, to dodanie do diety orzechów nie gwarantuje nam końskiego zdrowia. Przede wszystkim powinien to być element dbania o siebie. Z takim założeniem możemy czerpać najwięcej korzyści.

Jedz 2 łyżki nasion i orzechów dziennie, aby żyć dłużej, fot. Getty Images, fcafotodigital

